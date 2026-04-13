Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Комо — Интер — 3:4, обзор матча 32-го тура Серии А, 12 апреля 2026, голы: Валле, Пас, Тюрам, Думфрис, Да Кунья, подробности

Самый безумный матч выходных! «Интер» выдал чемпионский камбэк
Григорий Телингатер
Отчёт «Комо» — «Интер» — 3:4
Комментарии
Семь голов и перекладина в самой концовке. Выход Фабрегаса в ЛЧ теперь под большим вопросом.

В Италии главную вывеску тура, как это часто бывает, оставили на вечер воскресенья. И «Комо» с «Интером» не подвели. Устроили шоу, в котором было и много голов, и мощный камбэк, и, конечно, большое влияние на расклад в турнирной таблице Серии А.

Италия — Серия А . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Комо
Окончен
3 : 4
Интер М
Милан
1:0 Валле – 36'     2:0 Пас – 45'     2:1 Тюрам – 45+1'     2:2 Тюрам – 49'     2:3 Думфрис – 58'     2:4 Думфрис – 72'     3:4 Да Кунья – 89'    

Преимущество «Комо» с первом тайме не вызывало вопросов. Эту команду ещё не принято называть топ-клубом, однако по бюджету и стилю игры стоило бы. В нынешнем сезоне Серии А больше всех владеет мячом именно «Комо» (61,5%). И на этот раз парни Сеска Фабрегаса действовали смело – забрали мяч, регулярно угрожая воротам.

Гол хозяев на 36-й минуте выглядел логичным по такой игре. Пас ворвался в штрафную и пробил, но Зоммер дотянулся. А вот с добиванием Валле уже не справился. И после этого «Комо» не ушёл в оборону, а продолжил нагнетать. Вратарь Бутез вполне мог полежать с мячом, однако вместо этого моментально ввёл его в игру, и это оказался ассист! Пас подхватил заброс, вошёл в штрафную и на этот раз уже сам забил. Зоммер хоть и дотянулся, но на траекторию удара почти не повлиял. Футболисты «Комо» поздравляли своего голкипера не меньше, чем автора гола.

«Комо» — «Интер»

Фото: Giuseppe Cottini/Getty Images

Правда, «Интер» умеет держать удар и отыграл один мяч перед самым перерывом. Навес Бареллы с правого фланга – и Тюрам буквально шипами пробил по воротам, несмотря на единоборство с защитником. А затем едва начался второй тайм, как француз оформил дубль. В этом случае и защитник Кемпф грубо обрезался, да и голкипер зря вышел из ворот. В результате Тюрам пробил верхом в абсолютно пустые ворота.

На этом дубли не закончились. Следом дважды забил Думфрис. Сначала вколотил мяч головой после навеса Чалханоглу. Затем откликнулся на скидку Аканджи и пробил в касание (кстати, левой ногой). Этот гол оказался победным, потому что «Комо» один мяч отыграл – с пенальти отличился Да Кунья.

«Комо» — «Интер»

Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

На 90-й минуте Морено мог сравнивать счёт. Хотя ещё более явный момент упустил Рамон, который попал в перекладину «Интера» на 90+2-й минуте. Было очень близко к 4:4, однако гости удержали победный счёт.

Благодаря этой победе отрыв «Интера» увеличился до девяти очков, потому что конкуренты – «Наполи» и «Милан» – не выиграли в 32-м туре. Ну а «Комо» отдал четвёртую строчку «Ювентусу». А как мы понимаем, с вероятностью 99,9% у пятого места в Серии А не будет путёвки в Лигу чемпионов.

А вот кто борется за бонусную путёвку в ЛЧ:
Англия уже гарантировала себе пятую путёвку в ЛЧ. Почему так рано и кто ещё претендует?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android