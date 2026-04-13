Самый безумный матч выходных! «Интер» выдал чемпионский камбэк

Семь голов и перекладина в самой концовке. Выход Фабрегаса в ЛЧ теперь под большим вопросом.

В Италии главную вывеску тура, как это часто бывает, оставили на вечер воскресенья. И «Комо» с «Интером» не подвели. Устроили шоу, в котором было и много голов, и мощный камбэк, и, конечно, большое влияние на расклад в турнирной таблице Серии А.

Преимущество «Комо» с первом тайме не вызывало вопросов. Эту команду ещё не принято называть топ-клубом, однако по бюджету и стилю игры стоило бы. В нынешнем сезоне Серии А больше всех владеет мячом именно «Комо» (61,5%). И на этот раз парни Сеска Фабрегаса действовали смело – забрали мяч, регулярно угрожая воротам.

Гол хозяев на 36-й минуте выглядел логичным по такой игре. Пас ворвался в штрафную и пробил, но Зоммер дотянулся. А вот с добиванием Валле уже не справился. И после этого «Комо» не ушёл в оборону, а продолжил нагнетать. Вратарь Бутез вполне мог полежать с мячом, однако вместо этого моментально ввёл его в игру, и это оказался ассист! Пас подхватил заброс, вошёл в штрафную и на этот раз уже сам забил. Зоммер хоть и дотянулся, но на траекторию удара почти не повлиял. Футболисты «Комо» поздравляли своего голкипера не меньше, чем автора гола.

Правда, «Интер» умеет держать удар и отыграл один мяч перед самым перерывом. Навес Бареллы с правого фланга – и Тюрам буквально шипами пробил по воротам, несмотря на единоборство с защитником. А затем едва начался второй тайм, как француз оформил дубль. В этом случае и защитник Кемпф грубо обрезался, да и голкипер зря вышел из ворот. В результате Тюрам пробил верхом в абсолютно пустые ворота.

На этом дубли не закончились. Следом дважды забил Думфрис. Сначала вколотил мяч головой после навеса Чалханоглу. Затем откликнулся на скидку Аканджи и пробил в касание (кстати, левой ногой). Этот гол оказался победным, потому что «Комо» один мяч отыграл – с пенальти отличился Да Кунья.

На 90-й минуте Морено мог сравнивать счёт. Хотя ещё более явный момент упустил Рамон, который попал в перекладину «Интера» на 90+2-й минуте. Было очень близко к 4:4, однако гости удержали победный счёт.

Благодаря этой победе отрыв «Интера» увеличился до девяти очков, потому что конкуренты – «Наполи» и «Милан» – не выиграли в 32-м туре. Ну а «Комо» отдал четвёртую строчку «Ювентусу». А как мы понимаем, с вероятностью 99,9% у пятого места в Серии А не будет путёвки в Лигу чемпионов.