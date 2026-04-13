Переворот гонки в АПЛ, космический рекорд «Баварии» и крах «Милана». Главное в еврофутболе

В Англии доказали, что чемпионская интрига жива и процветает. В Испании провели ретротур, в Италии – конкуренты поддаются «Интеру», а «Бавария» обновила рекорд Бундеслиги. Подробности — в дайджесте.

Англия: «Сити» всё ближе к «Арсеналу», возвращение Де Дзерби

«Вест Хэм» уничтожил «Вулверхэмптон» и покинул зону вылета (4:0). «Брайтон» одолел бедолаг из «Бёрнли» и приблизился к еврокубковой зоне (2:0). «Астон Вилла» всё пытается покинуть топ-4, теряя очки, но не выходит — сыграла вничью с «Ноттингем Форест» (1:1). «Брентфорд» поделил очки с «Эвертоном» (2:2), а «Кристал Пэлас» одолел «Ньюкасл» (2:1). «МЮ» сыграет с «Лидсом» сегодня, 13 апреля.

У «Арсенала» продолжается неудачная серия: три поражения в четырёх последних играх. «Борнмут» дважды пробил Райю: сначала Крупи замкнул прострел, а в концовке Скотт ворвался в штрафную и мастерски завершил атаку (которая началась с неудачного паса Габриэла). Между этими голами Дьёкереш успел сравнять счёт с пенальти и забить из офсайда, но лондонцы всё равно играли слишком прагматично для домашней встречи — и логично уходили в раздевалку под свист.

«Ливерпуль» в таком состоянии, что каждая его победа в АПЛ заслуживает особого внимания. Мерсисайдцы добились комфортного задела за четыре минуты. Сначала отличился 17-летний Рио Нгумоа (он ещё в начале сезона забил «Ньюкаслу») — раскачал защиту на дриблинге и пробил в дальний. Стал самым молодым (17 лет 225 дней) автором гола на «Энфилде» в АПЛ. А потом отметился Салах, в касание замкнув передачу Гакпо. «Фулхэм» ничем не ответил.

Де Дзерби вернулся в АПЛ и проиграл. В начале встречи «Тоттенхэм» едва не заработал пенальти, но судья отменил своё решение после видеопросмотра. Да и в целом у гостей было несколько опасных атак. А вот хозяева справились и без 11-метровых: На 61-й Мукиэле электричкой пробежался вдоль правого фланга, сместился в центр и вложил всю душу в дальний удар. Там ещё помог шальной рикошет от ван де Вена. Беда не пришла одна: во втором тайме Ромеро жёстко столкнулся с Кински — чеху наложили повязку на голову, а аргентинец покинул поле в слезах. «Тоттенхэм» не смог отыграться и теперь официально в зоне вылета. Пу-пу-пу.

Лондонцы достойно держались 60 минут встречи: проводили неплохие атаки и уверенно оборонялись. Однако потом всё поломалось. Шерки за шесть минут оформил два ассиста (результативно навесил на О’Райли, потом эталонно разыграл угловой) и стал первым за 10 лет дебютантом АПЛ с 10+ голевыми за сезон. А на 68-й Кайседо покорно отдал мяч Доку, после чего Жереми довёл счёт до разгромного.

Испания: «Реал» опять без победы и крутой Ямаль

В Испании прошёл ретротур. Большинство команд играли в старой форме (жаль, «Реал» с «Барселоной» не поддержали идею), а ТВ-графику стилизовали под 2010-е. «Реал Сосьедад» упустил победу во встрече с «Алавесом», пропустив на 90+7-й минуте (3:3). Захарян вновь остался в запасе. «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной» (1:1), а «Валенсия» проиграла «Эльче» (0:1).

«Реал» не реализует убойные моменты, зато оформить скример из-за штрафной — всегда пожалуйста. Гассанига сделал семь сейвов, плюс Мбаппе не всегда попадал по мячу и в створ. Зато Рейс зарядил ему локтем по лицу, не обошлось без крови. Правда, судья не углядел криминала и не назначил даже угловой (про пенальти молчим). А вот «Жирона» ответственнее подошла к своим моментам — Лемар сравнял счёт ударом в ближний угол. «Реал» вновь без победы. И уже на девять очков отстаёт от «Барсы».

Необходимая терапия после кошмара с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Торрес порадовал трибуны дублем, однако главный герой — Ямаль. У Ламина 1+2, а также шикарная предголевая перед голом Рашфорда в концовке. Похвалим и «Эспаньол»: во втором тайме «попугаи» заиграли интереснее, забили один мяч, но слишком раскрылись и получили разгром.

Диего Симеоне уже настроился на ответку с «Барселоной» и выпустил с «Севильей» даже не второй, а пятый по силе состав. Из основных в старте вышли только Пубиль, Альмада, Баэна и Сёрлот. Весь смак пришёлся на первый тайм: «Севилья» забила с пенальти, затем Боньяр сравнял ударом головой, а перед перерывом Гудель опять вывел хозяев вперёд, забив в падении под перекладину.

Очередной провал басков. Отдельно отметим чудовищную ошибку «Атлетика» при втором пропущенном: разыгрывали угловой, потеряли мяч, после чего Гонсалеса запустили в контратаку длинным забросом. Защитник Бильбао был первым на подборе, но почему-то остановился, после чего соперник отобрал мяч и пробил вратаря. То же самое с первым пропущенным: Кардона оказался абсолютно один в центре штрафной.

Италия: осечка «Милана», мощная победа «Интера»

«Торино» обыграл «Верону» (2:1). «Дженоа» Де Росси справился с «Сассуоло» (2:1) – во втором тайме вообще играли 10 на 10 из-за двух удалений. «Фиорентина» и «Лацио» встретятся друг с другом сегодня.

Да, бывает и такое. «Милан» потерпел крупнейшее поражение с 2023 года, на первый тайм команда вообще не вышла (0 ударов в створ). А вот «Удинезе» успел закатить два мяча: сначала Бартезаги «порадовал» автоголом после удара Атты, затем Дзаньоло вырезал прекрасную голевую на Эккеленкампа. Во втором тайме Атта всё же отметился голом, хотя без рикошета опять не обошлось. «Милан» тоже генерировал опасные моменты, однако удары шли по большей части мимо створа.

«Ювентус» почему-то вышел на поле в цветах «Лацио» — наверное, поэтому играл так плохо. «Аталанта» больше владела мячом и нанесла аж 22 удара по воротам (у туринцев всего семь), в первом тайме у гостей вообще ничего не получалось. Но «Юве» повезло (возможно, впервые в сезоне): Карнезекки не зафиксировал мяч после навеса, и Бога моментально добил его в сетку.

Кому точно не повезло, так это «Наполи». 19:3 по ударам, 74% владения, но – ничья. «Парма» открыла счёт уже на 34-й секунде: вратарь Судзуки выбил на чужую половину, Стрефезза после перадачи Эльфежа оторвался от защитников и закрутил в дальний угол. Дальше неаполитанцы искали бреши в штрафной соперника. И забили после классной комбинации: Лоботка из глубины отдал пас на Хойлунда, а тот в касание покатил на Мактоминея, который с ходу вколотил мяч в угол.

Безумнейший матч состоялся в Комо! Хозяева могли уходить на перерыв с комфортным счётом 2:0, однако Тюрам сократил отставание перед свистком и запустил камбэк. В итоге Тюрам с Думфрисом оформили по дублю, разорвав соперника на контратаках и наказав за невнимательность в обороне. Впрочем, «Комо» мог и отыграться в концовке: сначала Да Кунья реализовал пенальти, а в компенсированное время защитник Рамон попал в перекладину. Теперь отрыв команды Киву от второго места составляет девять очков!

Германия: «Бавария» побила рекорд Бундеслиги!

«Айнтрахт» обыграл тонущий «Вольфсбург» (2:1), «РБ Лейпциг» забрал минимальную победу в матче с гладбахской «Боруссией», а «Штутгарт» уничтожил «Гамбург» (4:0)

Дортмундцы казались очевидными фаворитами: наконец-то обрели характер, играли дома, да и в последний месяц демонстрировали стабильный футбол. Но «Байер» удивил. Ни разу не позволил сопернику пробить в створ и забил единственный мяч во встрече: Андрих перехватил передачу Бенсебаини и отметился дальним ударом. Хозяевам ещё повезло, что пропустили всего один раз: у Кобеля набралось минимум два шикарных сейва.

Права на трансляции Бундеслиги в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Мы уже несколько раз упоминали, что «Бавария» готова обновить рекорд Бундеслиги по голам за сезон, и наконец это произошло (теперь – 105). Мюнхенцы ожидаемо порвали на куски «Санкт-Паули» со дна турнирной таблицы, а гол Горецки на 53-й минуте вошёл в историю. Красиво, учитывая, что Леон проводит последние матчи за команду. Также забитыми мячами отметились Мусиала, Олисе, Геррейру и Джексон. Обошлись даже без Кейна, ему снова предоставили отдых перед «Реалом».

Франция: «Монако» влетел «Парижу», но вернулся Погба

«ПСЖ» пропустил тур, поскольку готовится к Лиге чемпионов. «Ницца» сыграла вничью с «Гавром» (1:1), «Лилль» разгромил «Тулузу» (4:0), «Лион» прервал беспроигрышную серию и одолел «Лорьян» (у Эндрика голевая). «Марсель» прибил «Метц» и остался в топ-4 (3:1).

Права на трансляции Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На прошлой неделе мы хвалили «Монако» за преображение. Накаркали. Монегаски влетели «Парижу» с 12-го места, причём разгромно. Один из мячей забил 36-летний Иммобиле – попал прямо под перекладину. Да, Чиро с февраля играет в Лиге 1, если не знали. Головин пропустил матч из-за повреждения, зато Погба вернулся после долгой травмы, однако ничем особо не помог.

