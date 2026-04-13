Проект лимита на легионеров РПЛ опубликован. Какая формула на следующий сезон и что дальше

Сегодня, 13 апреля, Министерство спорта РФ опубликовало проект по ужесточению лимита на легионеров в Мир РПЛ. Изменения должны вступить в силу с сезона-2026/2027. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Так же по ситуации выступил и профильный министр Михаил Дегтярёв.

Что случилось?

Об ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России говорили давно. Но правовой точки отсчёта до сегодняшнего дня не было. Теперь же она, кажется, появилась. Министерство спорта РФ опубликовало проект по ужесточению лимита на легионеров на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Судя по словам Дегтярёва, проект скоро будет подписан.

«Регулярно встречаюсь с футбольными тренерами и функционерами, и с родителями, самое главное, молодых футболистов в регионах. Академии смотрю футбольные. И у нас сегодня исторический шанс повернуть внимание руководителей футбола, клубов, средства гигантские, которые вращаются в этой сфере, в сторону детско-юношеского футбола. Чтобы клубы начали воспитывать, вкладывать в юных футболистов средства. Чтобы они заместили иностранных игроков. Поэтому, как и обещал, приказ проекта сегодня опубликован, со следующего чемпионата он начнёт работать» – сказал чиновник в интервью «Вестям».

Михаил Дегтярёв министр спорта РФ «С сезона-2026/2027 на поле будет не более семи легионеров, в заявке — не больше 12. Ещё через сезон, соответственно, ещё минус один: на поле не больше шести легионеров и в заявке — не больше 11. И так — до целевых показателей, которые я ещё год назад всем объявил. Есть разные мнения, но главное мнение — это дать шанс российским игрокам вырасти. Иностранцы, пожалуйста, пусть играют в российском чемпионате, однако их качество должно вырасти. То есть меньше, но качественнее. А не так, как сегодня мы видим, что некоторые команды выпускают на поле максимально число иностранцев достаточно посредственного качества, по всем игровым параметрам они ничего не дают российскому футболу. Поэтому лимит будет ужесточаться в интересах детско-юношеского футбола».

Что в проекте ужесточения лимита?

Вот выдержка из проекта:

Внести в ограничения на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта «футбол», следующие изменения:

в подпункте 1.1 пункта 1 слова «должно быть не более восьми» заменить словами «должно быть не более семи».;

в подпункте 1.2 пункта 1 слова «должно быть не более 13» заменить словами «должно быть не более 12»;

настоящий приказ вступает в силу с 01.07.2026.

То есть с июля лимит на легионеров в РПЛ ужесточится. Формула «13+8», где 13 – количество иностранцев в заявке, а восемь – количество легионеров на поле, сменится на формулу «12+7». Таким образом, клубы Премьер-Лиги будут обязаны использовать на одного иностранного футболиста меньше, что в заявке, что на поле.

Что будет с лимитом дальше?

Сам же Дегтярёв сообщил, что ежесезонно лимит будет ужесточаться до целевых показателей, о которых он говорил ещё год назад. Ужесточение будет проходить постепенно, об этом министра просили клубы. Речь про формулу «10+5». То есть при сохранении темпа ужесточения лимита к намеченному Минспорта формату РПЛ должна прийти к сезону-2028/2029.

Стоит напомнить, что Минспорта и РФС заметную часть прошлого года общались и даже спорили о новом лимите. Федерация предложила два варианта:

оставить нынешний лимит: 13 легионеров в заявке и восемь – на поле. При этом ввести денежные поощрения за использование молодых россиян, а на использование легионеров – ввести пошлины;

13 легионеров в заявке и восемь – на поле. При этом ввести денежные поощрения за использование молодых россиян, а на использование легионеров – ввести пошлины; ужесточить лимит, но не так сильно: 11 легионеров в заявке и семь – на поле.

Как видно, на данный момент ни одно из предложений учтено не было.

Важно отметить, что в опубликованном проекте по ужесточению лимита нет пунктов об уменьшении числа легионеров – что в заявке, что на поле на одного каждый год. Пока это только слова Дегтярёва. Документально прогрессия этого ужесточения никак не обозначена. То есть чисто бюрократически подобные проекты, как от 13 апреля 2026 года, должны публиковаться, а затем – подписываться министром спорта ежегодно. Это говорит о возможном изменении отношения к лимиту в любой момент – как в сторону его ужесточения с новой силой, так и в сторону смягчения по каким-то причинам.

Как менялся лимит на легионеров в РПЛ: