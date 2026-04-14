У «Ливерпуля» и «ПСЖ» — ответка в 1/4 финала ЛЧ. Сафонов и Хвича против звёзд АПЛ! LIVE

Сегодня, 14 апреля, состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов – «Ливерпуль» на «Энфилде» примет «ПСЖ».

Казалось бы, после встречи в Париже счёт 2:0 кажется для команды Луиса Энрике ну очень комфортным. «ПСЖ» дома был явно убедительнее, чем «Ливерпуль» в гостях. Об этом говорит не только результат первой встречи, но и фактическое положение дел: пересмотрите хайлайты, сравните статистику – французы были в полном порядке.

Сейчас тяжело представить, чтобы «Ливерпуль» выложился на 300% и прошёл «ПСЖ». Для этого команде Арне Слота нужно провести лучший матч в сезоне. Способны ли на это англичане? Большой вопрос. А вот многие футболисты парижан сейчас в прайме – тот же Хвича Кварацхелия страшен как никогда, а Матвей Сафонов – безоговорочно первый номер «ПСЖ».