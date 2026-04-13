Безбашенная победа «Динамо»! Отдали игру при 2:0, но какой подарок для Тюкавина на 90+5-й!

24-й тур Мир РПЛ — всё! Заключительный матч прошёл в Самаре, куда приехало московское «Динамо». Очень весёлая игра с пятью голами.

Главный тренер московской команды Ролан Гусев удивил стартовым составом. Место в воротах занял Игорь Лещук — такого в РПЛ не было с 31 августа 2025 года. Голкипер сидел в запасе на протяжении 14 туров, а тут получил шанс. А вот Курбан Расулов оказался в запасе, как и Константин Тюкавин. Бителло и Хуану Касересу, по словам Гусева перед матчем, дали передохнуть, поскольку у этих футболистов перегружены мышцы.

«Акрон» не одержал ни одной победы после возобновления сезона — одна ничья и четыре поражения в пяти турах РПЛ. В результате команда Заура Тедеева оказалась совсем близко к зоне стыковых встреч. Серия «Акрона» без побед в чемпионате растянулась на семь матчей. На этом отрезке клуб из Тольятти набрал всего лишь одно очко — такими темпами можно легко рухнуть в «Лучшую лигу мира».

Первые минуты матча прошли с преимуществом хозяев. Удар Максима Болдырева, рикошет от колена Николаса Маричаля — мяч пролетел рядом со штангой. Очень опасно! Лещук сопровождал полёт мяча только взглядом. Так что здесь столичной команде откровенно повезло. Спустя пару минут Максим Кузьмин проверил вратаря «Динамо» ударом в ближний угол — Лещук справился. Следом голкипер гостей среагировал на своеобразный полёт мяча, после того как приложился Роберто Фернандес.

«Динамо» с большим трудом одолело «Акрон» Фото: ФК «Динамо»

«Динамо» ответило. И как! Кузьмин обрезался на своей половине поля, а гости мгновенно разогнали контратаку, которую завершил Иван Сергеев. Нападающий «Динамо» обязан был делать пас Антона Миранчука голевым, но Виталий Гудиев ногой отразил удар соперника. Шикарное спасение!

Спустя несколько секунд судья Игорь Капленков назначил пенальти в ворота «Акрона». Мяч попал в руку Родригу Эшковалу — арбитр сразу указал на «точку». Идеально ли пробил Муми Нгамалё? Нет. Камерунец направил мяч по центру, и тот пролетел совсем рядом с Гудиевым. Вратарь «Акрона» присел на корточки и не спас хозяев.

Спустя 13 минут Нгамалё приплюсовал к голу и результативную передачу. Камерунец прострелил на дальнюю штангу, где Артур Гомес в касание направил мяч в пустой гол. Удивительно, что эта передача дошла до бразильца, если учитывать подкат Эшковала. Однако защитник так и не прервал прострел, и «Акрон» устроился на 0:2. С такой игрой в обороне тяжело рассчитывать на успех.

Вторая половина тайма складывалось отлично для динамовцев. Но даже при таком раскладе команда Гусева не отыграла «на ноль» до перерыва. Артём Дзюба выступил в роли ассистента — ветеран грудью сбросил мяч на Стефана Лончара. Легионер не подвёл — обработал и вторым касанием переиграл Лещука. Интрига!

Сразу после перерыва Лончар заходил на дубль. Однако на этот раз Лещук остановил удар Стефана, а потом зафиксировал мяч, который упрямо направлялся в створ. Кстати, вторая половина стартовала с ограниченными возможностями системы VAR. Из-за этого игру возобновили на пару минут позже, чем планировали изначально. Впрочем, впоследствии связь наладили. А Гусев в перерыве снял с игры Рикардо, в результате чего Маричаль перешёл с правого фланга в центр обороны.

Весёлый первый тайм настраивал на то, что после перерыва тоже будет интересно. Но время шло, а счёт не менялся. На последних минутах основного времени судья побежал к монитору. В чём причина? Вышедший на замену Леон Зайдензаль попал рукой по лицу Жилсону Беншимолу в своей штрафной площади. Капленков назначил пенальти после просмотра повтора. Беншимол переиграл Лещука, хотя Игорю не хватило совсем чуть-чуть, чтобы оставить легионера без гола.

В добавленное время Зайдензаль заблокировал удар Кевина Аревало — мяч пролетел рядом с дальней штангой. Развязка наступила на пятой компенсированной минуте. Скидка Осипенко на Тюкавина, а Константин спокойно реализовал свой шанс. Непонятно только, что делала оборона «Акрона» в этом эпизоде. И Тюкавина упустили, и с офсайдом провалились.

«Динамо» прервало серию из четырёх матчей без побед во всех турнирах. «Акрон» не выигрывает в РПЛ на протяжении восьми туров.