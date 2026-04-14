«Интересно, что в моменте с удалением у «Зенита» увидел Карасёв». Судейство в туре РПЛ

Ещё минус тур в МИР РПЛ — позади уже 24-й. В этот раз мы увидели ключевой матч в чемпионской гонке, сенсационное поражение ЦСКА и множество ничьих. Арбитрам выпали испытания всех уровней сложности. Справились ли они?

Специально для «Чемпионата» судейство в 24-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.



Если арбитр работает на матче повышенной сложности, базовая оценка поднимается до 8,5.



«Крылья Советов» — «Ахмат» — 2:2

Тур прошёл под знаком «мы не понимаем, за что назначаются 11-метровые». Будем объяснять.

На 37-й минуте Чернов ударил Мелкадзе по ноге в штрафной площади «Крыльев Советов». Удар был, его прекрасно видно. Разбираться в силе удара и том, почему упал Мелкадзе, никто не будет. Неважно, насколько ему было или не было больно — есть сам факт удара. Бобровский занимал хорошую позицию и должен был изначально самостоятельно назначать 11-метровый, но пришлось вмешаться VAR в лице Шадыханова. В итоге назначили пенальти в ворота «Крыльев» за удар по голеностопу — это фол по неосторожности. Оценка Бобровскому снижена на 0,5 балла.

И на 88-й минуте Бобровский не показал жёлтую Кенжебеку за симуляцию.

Оценка Бобровского — 7,8. Несложная игра, однако в таких открытых моментах, как на 37-й минуте, арбитры должны разбираться сами.

«Рубин» — «Оренбург» — 0:0

Простая игра для Прокопова. Говорить можно разве что о моменте на 88-й минуте, когда произошло игровое столкновение в штрафной площади «Оренбурга». Прокопов развёл руки в стороны и продолжил игру. Правильно не вмешался VAR, фола не было. Хорошо отработал Прокопов.

Оценка Прокопова — 8,4.

«Балтика» — «Пари НН» — 2:2

Хороший матч для Казарцева, но картинку подпортил момент на 81-й минуте, когда Карич выставил бедро и поймал на него нападающего в штрафной площади «Пари НН». Казарцев вместо того, чтобы приблизиться к эпизоду, находился примерно в 12 метрах. Считается, что это тоже недалеко, но всё равно можно было сместиться и увидеть момент лучше. Казарцев же решил делать это в статике и не разобрался в простом эпизоде. Открытый момент, однако пришлось вмешиваться VAR. В итоге Казарцев исправился и назначил 11-метровый в ворота «Пари НН». Оценка снижена на 0,5 балла — такое надо назначать самостоятельно.

Оценка Казарцева — 7,9 (8,4).

ЦСКА — «Сочи» — 0:1

Самый обсуждаемый момент — пенальти в ворота ЦСКА на девятой минуте. Многие не поняли, за что его вообще назначили. Мяч при подаче в штрафную летел в зону двух игроков — те двигались, чтобы занять позицию. Мяч прилетел в зону, и игрок ЦСКА совершил фол по неосторожности — наступил на голеностоп игроку «Сочи» и таким образом повлиял на него, помешав выпрыгнуть и сыграть головой. Здесь три ключевых фактора: первое — мяч летел в эту зону, второе — два игрока боролись за позицию и находились в движении, подстраивались под мяч и оба на него смотрели, третье — было влияние на игрока нападения со стороны защитника.

Если бы мяч не долетел до зоны борьбы или перелетел её, игроки не могли бы бороться за мяч и произошёл наступ, то никто бы ничего не назначил. Люди путают произошедшее с такими моментами. Цыганок не мог всего увидеть, потому что мяч находился вверху, и он смотрел туда плюс следил за локтями. VAR позвал арбитра к монитору, тот посмотрел повтор и верно назначил 11-метровый. Не проблема Цыганка, что ЦСКА проиграл. И притягивать «левый» пенальти тут не надо. По рекомендациям департамента это 11-метровый.

На 62-й минуте Цыганок показал жёлтую карточку вратарю «Сочи» Дёгтеву за срыв перспективной атаки. Дискуссионный момент по поводу красной. Но есть факторы, почему это не лишение явной возможности забить гол: мяч был далеко от игрока ЦСКА, не находился под его контролем и уходил в край поля. Если бы мяч был ближе к футболисту атаки, мы бы говорили о лишении явной возможности забить гол, потому что ворота были пустыми. Арбитры нормально разобрались — VAR всё проверил и оставил решение Цыганка в силе.

Оценка Цыганка — 8,4.

«Локомотив» — «Динамо» Махачкала — 1:1

Образцовая работа Левникова. Хотя и игра была несложная. Главное тут было не ошибиться — Левников так и сделал. Была только сложная ситуация на 61-й минуте, когда арбитр назначил 11-метровый в ворота «Локомотива» и показал жёлтую карточку Ньямси за лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч. Кажется, что всё легко, но если бы Левников не поменял позицию и просто двинулся вперёд, то мог бы и не увидеть.

На 18-й минуте Левников верно не назначил 11-метровый в ворота «Динамо» за ненаказуемую руку. Мяч вылетел из-под игроков и попал в руку, которая находилась в естественном положении.

Оценка Левникова — 8,5.

«Ростов» — «Спартак» — 1:1

Сложный матч для Сухого, базовая оценка тут 8,5. Напряжённая игра, чувствовалось, что чуть упустишь — и что-то произойдёт.

Сложная ситуация на 38-й минуте, когда в штрафной «Спартака» упал Роналдо. Понять, что произошло, можно только с одного ракурса. Изначально по всем движениям складывалось ощущение, что Джику сыграл в мяч. И только на нижней центральной камере видно, что в мяч сыграл Роналдо, а дальше случилась накладка. Сухой назначил 11-метровый в ворота «Спартака» через VAR. Сложный эпизод, обзор арбитру перекрывал защитник. Первый ассистент тоже не мог увидеть — ему корпусом мешал Роналдо. Не стал снижать за этот эпизод оценку Сухому, хоть он и ходил к монитору.

Оценка Сухого — 8,5.

«Зенит» — «Краснодар» — 1:1

Сложная игра, однако это было понятно изначально. За счёт терпения Карасёв переборол её и направил в другое русло — игроки и тренеры стали заниматься своими обязанностями, а не глупостями. Поначалу Соболев пытался провоцировать, Мусаев тоже возмущался, оба тренера пытались призвать Карасёва к разговору. Но тот всё перетерпел и объяснил, что ему не надо мешать. Благодаря этому и разговорам с игроками получилась хорошая работа.

На 58-й минуте Карасёв не показал жёлтую Джону Джону за грубую игру. Тот сыграл в мяч, однако следом залепил ногой по Кривцову. Карасёв хотел свистнуть — не знаю, почему в итоге не стал. В целом у него проскакивали какие-то странности со скоростью принятия решений. Может, небольшое волнение всё же было. И дать поиграть хотел, и не ошибиться.

Все обсуждают удаление Педро на 78-й минуте. Тренеры «Зенита» говорят, что Карасёв сломал им игру. Но ничего он не сломал. Здесь интересно было бы узнать, что увидел Карасёв. Он дал принцип преимущества «Краснодару» — то есть для него это фол. Однако когда игра остановилась, он не показал жёлтую Педро. По крайней мере, по трансляции этого не видно. Пошла проверка VAR на красную, Карасёв сходил к монитору и объяснил, почему это удаление. Педро далеко отпустил мяч и не успел к нему. Он находился лицом к мячу и Сперцяну, нога пошла сверху вниз. Игрок «Краснодара» хотел ударить по мячу сбоку, промахнулся, и случился удар от Педро. Ключевое здесь — шипы, движение сверху вниз и, главное, место попадания. Попади Педро в бутсу, в голеностоп — была бы жёлтая. Но так как попал в голень, это серьёзное нарушение правил и красная карточка. Ответственность была именно на Педро — он должен был контролировать свои действия. Может, игрок «Зенита» и пытался согнуть ногу, однако она всё равно пошла вниз. Верное решение Карасёва, он доступно всё объяснил.

Оценка Карасёва — 8,4. Вопрос только к скорости принятия решений, но в остальном хорошее судейство, понравилось.

«Акрон» — «Динамо» Москва — 2:3

Двоякое ощущение от работы Капленкова — неуверенно он выглядел. Видна проблема в выборе позиции при позиционных атаках — очень сваливался на осевую линию, хотя при его скорости можно было ломать диагональ. Это типичная ошибка арбитров ФНЛ. В одном эпизоде столкнулся с игроками, мяч перебегал.

При этом на 19-й минуте Капленков уверенно назначил 11-метровый в ворота «Акрона» за игру рукой. Эшковал выпрыгнул, попытался сыграть в мяч головой, выставил руку, и тот в неё попал. Рука увеличивала площадь тела.

На 54-й минуте Капленков не показал жёлтую Скопинцеву за наступ. Здесь ответственен первый ассистент Стипиди, в чьей зоне это произошло. Он видел эпизод, смотрел на ноги и должен был помочь Капленкову.

На 85-й минуте Капленков находился в открытой позиции, смотрел на единоборства в штрафной и видел, что Зайдензаль выставил руку и попал по лицу игроку «Акрона». Это нарушение, надо было самостоятельно назначать 11-метровый и показывать жёлтую карточку. Капленков сделал всё это после вмешательства VAR.

Оценка Капленкова — 7,9 (8,4).