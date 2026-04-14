Сборная 24-го тура РПЛ. Аномалия худшей команды, рекордсмен Мелкадзе и капитан «Спартака»

Позади уже 24-й тур МИР РПЛ! Как всегда, подводим итоги уикенда, составляя символическую сборную. В команду героев недели попали представители «Зенита», «Краснодара», «Спартака», «Сочи», «Ахмата», «Пари НН», «Крыльев Советов», «Балтики», московского «Динамо» и «Локомотива». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2. А лучший тренер… угадаете кто?

Вратарь: Александр Дёгтев («Сочи»)

«Сочи» преподнёс громкую сенсацию в этом туре – аутсайдер РПЛ неожиданно обыграл в Москве борющийся за медали ЦСКА. Сухую победу команде Игоря Осинькина во многом обеспечил Дёгтев. Армейцы нанесли 21 удар по воротам Александра, но так и не пробили молодого голкипера, который тащил всё (особенно запомнилось его яркое спасение после штрафного) и, согласно статистике, совершил восемь сейвов.

Защитник: Ванья Дркушич («Зенит»)

В главном матче второй части сезона РПЛ «Зенит» пусть и не сумел победить «Краснодар», однако справился с флангами атаки чемпиона. Хорошую игру провёл Дркушич, которому, как правило, противостоял Батчи. По данным Sofascore, словенец выиграл пять единоборств из семи (то есть 71%) и совершил шесть успешных оборонительных действий, включая три отбора, а кроме того, отдал три точных длинных паса.

Защитник: Сесар Монтес («Локомотив»)

Мексиканский легионер «Локомотива» продолжает выдавать сильные матчи перед поездкой на домашний чемпионат мира. Во встрече с махачкалинским «Динамо» центральный защитник спас свою команду от поражения, сыграв в концовке как центрфорвард и протолкнув мяч в сетку ворот южан. У Монтеса четыре удара за матч, девять точных длинных пасов, 13 успешных оборонительных действий и 11 выигранных единоборств из 17 (64%).

Защитник: Свен Карич («Пари НН»)

Для Карича матч с «Балтикой» был словно поездка на американских горках. Сначала судья назначил пенальти в ворота «Пари НН», решив, что контакт словенца в ногах с соперником тянет на фол (скорее стечение обстоятельств, чем его вина), а в компенсированное время Свен исправился и спас команду от поражения – забил фантастический по исполнению гол со штрафного. В Калининграде защитник вышел победителем в семи из девяти единоборств (77%) и совершил девять успешных оборонительных действий.

Защитник: Лукас Оласа («Краснодар»)

«Краснодар» сумел перевернуть тяжелейший матч с «Зенитом» благодаря Оласе. Уругваец забил великолепным ударом после подключения в атаку и открывания под скидку Джона Кордобы. Да и в целом Лукас достойно сыграл в Санкт-Петербурге: совершил шесть успешных оборонительных действий и выиграл четыре из шести единоборств (66%).

Полузащитник: Муми Нгамалё («Динамо» Москва)

«Динамо» провело безбашенный матч в Самаре – уверенно вело 2:0 у «Акрона», однако умудрилось практически отдать победу во втором тайме. В результате пришлось добивать соперника аж на 90+5-й минуте. Так или иначе, такого преимущества по ходу игры могло бы и не быть без Нгамалё. Камерунец сначала реализовал пенальти, а позднее ассистировал на Артура. 79% точных передач, два ключевых паса, один созданный голевой момент – Муми был хорош.

Полузащитник: Вендел («Зенит»)

Вендел подтвердил в матче с чемпионом статус топ-игрока для РПЛ. Бразильский полузащитник «Зенита» здорово провёл игру с «Краснодаром» и забил первый гол в матче, классно решив эпизод двумя касаниями. В активе Вендела 82% точных передач, четыре заработанных на себе фола и шесть выигранных единоборств из восьми (75%).

Полузащитник: Николай Титков («Балтика»)

Полузащитник «Балтики» – один из немногих в составе калининградцев, кто может быть доволен своей игрой в матче с «Пари НН». Во-первых, Титков едва не добыл победу хозяевам, заработав пенальти за 10 минут до конца встречи. Кроме того, Николай вышел победителем в 12 из 16 единоборств (75%), совершил восемь успешных оборонительных действий, включая шесть отборов, заработал на себе три фола и отдал три точные длинные передачи.

Полузащитник: Роман Зобнин («Спартак»)

Зобнин очень хорош при Хуане Карлосе Карседо – настоящий двигатель «Спартака»! В матче с «Ростовом» Роман был везде: и на левом фланге, и в центре поля, и справа, и в линии обороны, и на острие атаки. Хавбек-универсал забил единственный мяч своей команды, завязав и завершив голевую атаку, и допустил минимум брака – отдал 89% точных передач.

Нападающий: Амар Рахманович («Крылья Советов»)

«Крылья Советов» набрали ценное очко в борьбе за выживание, а атакующий универсал Рахманович забил в РПЛ впервые с августа. Боснийцу удался матч с «Ахматом» – он напомнил, почему когда-то играл более важную роль в самарской команде. Амар нанёс три удара, выиграл 75% единоборств и даже отметился парой успешных отборов.

Нападающий: Георгий Мелкадзе («Ахмат»)

Мелкадзе повторил собственный рекорд по количеству голов за сезон РПЛ – в матче с «Крыльями Советов» в Самаре забил уже седьмой свой мяч в чемпионате. Помимо этого, при счёте 1:1 нападающий заработал пенальти, который реализовал Эгаш Касинтура. Всего за игру Георгий нанёс три удара, а ещё отметился четырьмя успешными оборонительными действиями (в том числе двумя перехватами).

Главный тренер: Игорь Осинькин («Сочи»)

Казалось, никого из «Сочи» в подобных сборных до конца сезона ждать уже не придётся – команда безнадёжно увязла на последнем месте в РПЛ и морально вовсю готовится к битве за возвращение в элиту через год. Но нет! «Сочи» – одна из двух команд в этом туре, которой удалось забрать три очка. Но если футболистов Ролана Гусева колбасило в Самаре против аутсайдера, то сочинцы выстояли во встрече с явным фаворитом и увезли три очка со стадиона ЦСКА. Такое надо отмечать.

Сборная 24-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

Выбор игроков для символической сборной 24-го тура РПЛ, прямо скажем, был небольшим. В прошедший уикенд немногие сыграли по-настоящему ярко. В список лучших футболистов недели можно добавить также голкипера Рустама Ятимова («Ростов»), защитников Кирилла Заику («Сочи»), Диего Косту («Краснодар»), Данилу Хотулёва («Оренбург»), Ильяса Ахмедова («Динамо» Махачкала) и Дугласа Сантоса («Зенит»), полузащитников Руслана Литвинова («Спартак»), Максима Петрова («Балтика») и Мартина Крамарича («Сочи») и нападающих Ренальдо Сефаса («Пари НН»), Константина Тюкавина («Динамо») и Жилсона Беншимола («Акрон»). Мы кого-то незаслуженно забыли? Пишите свои варианты в комментариях!