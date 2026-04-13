Шесть из восьми матчей — без победителя! Но такое произошло далеко не впервые.

Клубы РПЛ остались в минутах от вечного рекорда. Когда вообще было столько ничьих за тур?

2:2, 0:0, 2:2, 0:1, 1:1, 1:1, 1:1, 2:3. Что за странные цифры? Результаты прошедшего тура Мир РПЛ. Он почти стал уникальным, не хватило всего нескольких минут до рекорда.

Шесть ничьих в туре — событие, как вы понимаете, редкое. С момента полноценного проведения турнира под эгидой РПЛ (это произошло в 2002 году) подобный расклад встречался всего пять раз. Нынешний тур стал шестым с шестью ничьими за всю историю лиги. Не забей нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в добавленное время матча в Самаре, мы бы увидели семь ничейных результатов в туре РПЛ. Раньше такого не было никогда.

Результаты 24-го тура РПЛ Фото: «Чемпионат»

В 6-м туре сезона-2020/2021 клубы РПЛ насобирали в общей сложности шесть ничьих. Давайте вспомним, кто тогда делил очки:

«Химки» — «Ротор» — 1:1;

«Уфа» — «Динамо» — 1:1;

«Локомотив» — «Зенит» — 0:0;

«Рубин» — «Тамбов» — 2:2;

«Краснодар» — «Ростов» — 1:1;

«Сочи» — «Урал» — 0:0.

Любопытно, что пять команд («Химки», «Ротор», «Уфа», «Тамбов», «Урал») из 12 уже не играют в РПЛ. Судя по всему, совсем скоро элитный дивизион покинет и «Сочи». Шесть лет в лиге не было туров с таким большим количеством ничьих. 2026-й едва не подарил нам абсолютно рекордный результат.

В сезоне-2010 было сразу два тура (28-й и 30-й) с шестью ничьими. В середине ноября очки делили следующие команды:

«Сатурн» — «Амкар» — 2:2;

«Томь» — «Алания» — 1:1;

«Динамо» — «Рубин» — 2:2;

«Спартак-Нальчик» — ЦСКА — 1:1;

«Локомотив» — «Сибирь» — 1:1;

«Спартак» — «Крылья Советов» — 0:0.

28 ноября в заключительном туре сезона-2010 ничья была зафиксирована в матчах:

«Амкар» — ЦСКА — 0:0;

«Сатурн» — «Алания» — 1:1;

«Терек» — «Сибирь» — 1:1;

«Локомотив» — «Рубин» — 0:0;

«Динамо» — «Спартак» — 1:1;

«Зенит» — «Крылья Советов» — 0:0.

В сезоне-2006 самым богатым на ничьи туром оказался 11-й:

«Томь» — «Спартак» — 2:2;

«Амкар» — «Луч» — 0:0;

«Ростов» — «Крылья Советов» — 2:2;

«Зенит» — ЦСКА — 0:0;

«Москва» — «Торпедо» — 1:1;

«Динамо» — «Рубин» — 2:2.

2-й тур в сезоне-2004 тоже оказался наполнен большим количеством ничейных результатов:

«Сатурн» — «Спартак» — 2:2;

«Динамо» — ЦСКА — 1:1;

«Алания» — «Торпедо» — 0:0;

«Москва» — «Зенит» — 1:1;

«Ростов» — «Шинник» — 0:0;

«Локомотив» — «Амкар» — 0:0.

В сезоне-2025/2026 клубы РПЛ повторили рекорд по количеству ничьих в туре. До конца турнира можно добраться до ещё одного достижения. 16 лет назад в чемпионате было сразу два тура с шестью ничьими. Увидим ли мы такое в этом сезоне?