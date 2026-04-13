Факел — Родина — 1:3, обзор матча 28-го тура Первой лиги, видео голов: Тимошенко, Абдусаламов, Максименко, Пуси, 13 апреля 2026

Лидер Первой лиги уничтожен за полчаса! «Родина» несётся к историческому выходу в РПЛ
Никита Паглазов
Отчёт «Факел» — «Родина» — 1:3
«Факела» в Воронеже хватило всего на один гол.

«Факел» и «Родина» — лидеры Лиги Pari. Команды в турнирной таблице до очной встречи разделяло семь очков. Однако по итогам матча в Воронеже «Родина» могла обострить интригу в борьбе за первое место. И москвичам это удалось!

Россия — Лига PARI . 28-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 19:45 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 3
Родина
Москва
0:1 Тимошенко – 6'     0:2 Абдусаламов – 16'     0:3 Максименко – 27'     1:3 Пуси – 86'    

«Факел» в последних пяти турах одержал всего две победы. Да, они случились как раз в двух предшествующих встречах (над «Нефтехимиком» и тульским «Арсеналом»). Однако у «Родины» куда более впечатляющая серия — 16 игр без поражений. Команда Хуана Диаса невероятно уверена в себе. Лишнее подтверждение — старт встречи в Воронеже.

Уже на шестой минуте «Родина» провела голевую атаку. Йорди Рейна промчался по левому полуфлангу, покатил на ворвавшегося в чужую штрафную Ивана Тимошенко. И форвард москвичей без особых проблем разобрался с Игорем Обуховым.

На этом «Родина» не остановилась. Спустя 10 минут гости удвоили преимущество. Магомедхабиб Абдусаламов принял передачу на правом фланге, сместился чуть ближе к центру, на дриблинге раскачал Юрия Журавлёва и аккуратно пробил в дальний угол. Мяч полетел не очень сильно, но с неудобным отскоком для Обухова. 2:0 в пользу гостей!

А добил «Факел» уже на 27-й минуте Артём Максименко. Нападающий «Родины» вошёл на дриблинге в штрафную, накрутил Дарко Тодоровича и пробил в дальний угол. И снова Обухов мог спасти, однаео не дотянулся до мяча.

«Факел» намного больше владел мячом (66% на 34% по итогам встречи), только моментов из этого не извлекал. «Родина» же воспользовалась всеми шансами, получила комфортное преимущество и не позволяла хозяевам разбежаться в атаке. И подтвердила, что первое место по забитым мячам (теперь 48) — не просто случайность.

Но в концовке воронежцам всё же удалось забить. На 85-й минуте лучший бомбардир Первой лиги Белайди Пуси воспользовался передачей с левого фланга и с близкого расстояния поразил ворота «Родины». Однако времени на что-то большее у хозяев не осталось.

За шесть туров до финиша «Родина» подобралась к «Факелу» на расстояние четырёх очков. Также москвичи уже на шесть очков оторвались от идущего третьим «Урала». Прямой (и первый в истории) выход в РПЛ всё ближе. У «Факела» всё отлично, но потерять первую строчку на финише сезона будет обидно.

Удивительно синхронный тур лидеров и геройство вечного Беленова. Главное в Первой лиге
