Такого с «МЮ» не было 45 лет! Сдулись против аутсайдера и схватили глупейшее удаление

«Манчестер Юнайтед» мог оторваться от «Астон Виллы» на три очка и выйти на чистое третье место. Для этого команде Майкла Кэррика было нужно обыграть дома «Лидс Юнайтед». Но вместо ожидаемых трёх очков «МЮ» создал себе новые проблемы.

В последних шести турах «Лидс» не одержал ни одной победы. Но на «Олд Траффорд» команда Даниэля Фарке приехала с единственной целью — оторваться от зоны вылета. «Лидс» в случае успеха уходил от идущего на 18-м месте «Тоттенхэма» уже на шесть очков. Конечно, такая мотивация вдохновила гостей на успешный старт.

С первых минут «Лидс» бросился в атаку. На третьей минуте Доминик Калверт-Льюин с близкого расстояния расстреливал ворота «МЮ», но Сенне Ламменс спас хозяев от проблем. Впрочем, уже в следующей атаке бельгиец оказался бессилен. Джейден Богл навесил в центр штрафной, Калверт-Льюин выиграл единоборство, и мяч отскочил к Ноа Окафору. Швейцарец нанёс точный удар в противоход Ламменсу — 1:0.

Провальный старт для «МЮ», однако впереди было ещё 85 минут. Команда отдыхала три недели с последнего матча, готовилась к «Лидсу». Разве были сомнения, что манкунианцы навяжут борьбу? Тем не менее в этой встрече вернулась классическая манчестерская хандра. Ведь именно гости были инициативнее и создавали больше моментов. А на 29-й минуте конвертировали преимущество во второй гол.

Окафор оформил дубль: Ноа подобрал мяч у штрафной после отскока от головы Каземиро и пальнул в дальний угол. Первый дубль 25-летнего форварда в АПЛ!

До конца тайма счёт мог стать разгромным. В самой концовке игроки «МЮ» «привезли» момент: Ламменс подставил Йоро плохим пасом, Лени вместо партнёра отдал передачу на полузащитника «Лидса» Ао Танаку, а японец ворвался в штрафную, обошёл голкипера и уже закатывал в пустые ворота. «МЮ» повезло, что Лисандро Мартинес спас в подкате от катастрофы.

После перерыва «Манчестер Юнайтед» вышел чуть более активным. Однако стартовый запал привёл не к голу, а к удалению. На 55-й минуте Мартинес потянул Калверт-Льюина в центре поля за волосы: VAR и главный судья Пол Тирни посчитали это поводом для показа красной карточки. На повторе видно, что защитник «МЮ» действовал без злого умысла и, скорее, случайно схватил за хвост форварда «Лидса», после чего довольно быстро его отпустил. Но, видимо, правила обязывают удалять провинившегося даже в такой глупой ситуации.

А дальше произошло удивительное. В меньшинстве хозяева взвинтили агрессию и пошли в атаку. Решение Тирни разозлило «МЮ» и стало триггером для действий, которые на 69-й минуте привели к голу Каземиро. Бразилец открылся в чужой штрафной под шикарный кросс от Бруну Фернандеша и пробил головой в противоход Карлу Дарлоу. 17-й ассист для капитана «МЮ» в сезоне: португалец идёт за рекордом Тьерри Анри и Кевина Де Брёйне (у обоих — по 20 ассистов за сезон).

На 78-й минуте Калверт-Льюин мог убить интригу: англичанин открылся под навес в штрафной хозяев и пробил головой с семи-восьми метров. К счастью для «Олд Траффорд», удар пришёлся в руки Ламменса. Иначе шансов на спасение у «МЮ» не осталось бы.

Уже ближе к концовке Беньямин Шешко ответил форварду «Лидса» моментом-близнецом. Однако и его удар отразил голкипер гостей Дарлоу. После чего уже Калверт-Льюин спас «Лидс» вслед за угловым, вынеся мяч из ворот. Это был лучший момент «МЮ» для камбэка в концовке — не вышло. Не помогли даже семь добавленных минут.

«Манчестер Юнайтед» заслужил респект за последние полчаса. Однако начинать играть активно нужно было до двух пропущенных мячей и удаления. Команде Кэррика просто не хватило ресурса, чтобы набрать хотя бы одно очко. «МЮ» остался на третьем месте, но не оторвался от «Астон Виллы». А ещё рядом затаился «Ливерпуль» — он всего в трёх очках. «Лидс» же добыл заветный отрыв от «Тоттенхэма» в шесть очков и серьёзно увеличил шансы остаться в АПЛ на следующий сезон. Также команда одержала первую победу на «Олд Траффорд» аж с 1981 года. Ждали 45 лет!