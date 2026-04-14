Топ-футболист «Зенита», спасители «Динамо» и «Краснодара». Кто был лучшим в 24-м туре РПЛ?

24-й тур Мир РПЛ получился аномальным — шесть матчей из восьми не определили победителя. Плюс худшая команда лиги («Сочи» почти наверняка окажется в Лиге Pari) добилась успеха во встрече с ЦСКА. Пришло время определить лучшего футболиста прошедшего тура. По традиции отобрались несколько кандидатов, а ваша задача — распределить их по местам.
Александр Дёгтев («Сочи»)
Худшая команда РПЛ набрала три очка в гостевом матче с одним из претендентов на бронзовые медали. Что это, если не главная сенсация тура? «Сочи» не просто обыграл ЦСКА, но и не пропустил ни одного мяча. А ведь у черноморского клуба худшая оборона турнира (её огорчили 53 раза). Дёгтев во второй раз в сезоне отыграл «на ноль». В конце 2025 года «Сочи» с этим вратарём поделил очки во встрече с махачкалинским «Динамо» (0:0). Теперь — прихлопнул ЦСКА. Столичная команда нанесла восемь ударов в створ, но Дёгтев действовал надёжно. Плюс голкипер пару раз успешно сыграл на выходе и заработал на себе один фол.
Константин Тюкавин («Динамо» Москва)
Нападающий начал матч с «Акроном» в запасе. Тренерский штаб выпустил россиянина на 58-й минуте. Но Константину сполна хватило отведённого времени — именно он принёс гостям победу за несколько минут до финального свистка. На весеннем отрезке Тюкавин забил уже пять мячей. В Самаре форвард два раза попал в створ ворот, отдал четыре точные передачи из пяти и совершил один отбор. Конечно, за гол нужно поблагодарить и оборону «Акрона», однако сам Тюкавин чётко реализовал свой шанс.
Роман Зобнин («Спартак»)
Матч с «Ростовом» стал для Романа 300-м в футболке «Спартака». От игры у капитана столичной команды остались двоякие ощущения. С одной стороны, забил первый мяч в сезоне РПЛ. С другой — команда не взяла три очка. Плюс сам Зобнин не доиграл встречу из-за повреждения — пришлось заменить в начале второго тайма. Роман заработал два фола, отдал 26 точных передач из 28, выиграл два единоборства из восьми. С приходом нового тренера Зобнин почти всегда выходит на поле в стартовом составе.
Вендел («Зенит»)
«Зенит» упустил шанс вернуть себе первое место в таблице РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга получила преимущество до перерыва игры с «Краснодаром», но в итоге осталась без победы. Вендел впервые в этом сезоне забил в домашнем матче РПЛ. Один удар (один — в створ), четыре заработанных фола, 91% точных передач, семь выигранных единоборств из 12, один отбор — статистика бразильца в прошедшей встрече. По количеству точных пасов в финальную треть поля (19) Вендел стал лучшим в команде.
Муми Нгамалё («Динамо» Москва)
Камерунец эффективно показал себя в первом тайме матча с «Акроном». Сначала Муми реализовал пенальти. Удар не назовёшь идеальным, скорее, наоборот. Но мяч оказался в сетке, так что к игроку «Динамо» нет никаких вопросов. Чуть позже Нгамалё прострелил на дальнюю штангу, а Артур Гомес превратил этот пас в голевой. Муми нанёс три удара (один — в створ), заработал один фол, отдал 11 точных передач из 16 и совершил три перехвата. Нгамалё во второй раз в нынешнем чемпионате набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Первый был во встрече с «Крыльями Советов» (4:0).
Лукас Оласа («Краснодар»)
«Краснодар» выдержал серьёзную проверку в Санкт-Петербурге. Команда Мурада Мусаева не проиграла и сохранила первое место в таблице. Чемпион заметно прибавил после перерыва, а Оласа принёс гостям ничью. Один удар в створ — один гол. Отличная продуктивность флангового защитника! Оласа отдал 17 точных передач в финальную треть поля — больше всех в составе «Краснодара». Он выиграл восемь единоборств из 10, совершил три отбора и четыре перехвата. Первый гол уругвайца в сезоне пришёл в очень важный для команды момент.
Георгий Мелкадзе («Ахмат»)
Нападающий «Ахмата» смотрится очень прилично на весеннем отрезке. Во встрече с «Крыльями» Георгий отметился голом и заработал пенальти. Теперь у него семь забитых мячей за сезон в РПЛ — Мелкадзе повторил личный рекорд (отличился семь раз за «Тамбов» в сезоне-2019/2020). В Самаре Георгий нанёс два удара (один раз попал в створ), заработал один фол, отдал 15 точных передач из 25, выиграл шесть единоборств из 19 и выполнил две успешные обводки. Пока Мелкадзе занимает второе место в команде по голам в сезоне РПЛ. Чаще него забивал только Эгаш Касинтура (восемь раз).
Возможно, лучшим должен стать кто-то другой. К примеру, Максим Петров из «Балтики» отметился голом в Калининграде, как и Ренальдо Сефас со Свеном Каричем (оба представляют «Пари НН»). Зенитовцы Ванья Дркушич и Дуглас Сантос хорошо смотрелись в матче с «Краснодаром». Мартин Крамарич принёс «Сочи» победу в Москве, Жилсон Беншимол из «Акрона» реализовал пенальти, который сам и заработал. Амар Рахманович забил за «Крылья Советов», а спартаковец Руслан Литвинов был продуктивен в Ростове-на-Дону.
Николай Титков («Балтика»)
Полузащитник «Балтики» неплохо показал себя во встрече с «Пари НН». Николай заработал пенальти в концовке, который реализовал Максим Петров. Помимо этого, полузащитник собрал на себе три фола — второй результат в команде. Титков отдал 18 точных передач из 23, выиграл 12 единоборств из 19 и совершил пять отборов (лучший результат среди всех участников матча). Правда, «Балтика» очень обидно упустила победу. Забила второй мяч на 85-й минуте, а пропустила в добавленное время. Но команда Андрея Талалаева продолжает борьбу за третье место.
Сесар Монтес («Локомотив»)
Ещё один претендент на топ-3 чуть не проиграл в домашнем матче с махачкалинским «Динамо». «Локо» находился в нескольких минутах от поражения, но Монтес результативно сбегал к чужим воротам. Мексиканец откликнулся на передачу Николая Комличенко, продавил защитника и протолкнул мяч мимо вышедшего голкипера Давида Волка. Сесар нанёс четыре удара, однако попал в створ всего один раз. Он заработал один фол, отдал 94% точных передач, выиграл 17 единоборств из 24, совершил три отбора и пять перехватов.