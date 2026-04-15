Арбелоа уже оставил наследие в «Реале» — топового юного таланта. Что за игрок Тьяго Питарч

«Реал» Альваро Арбелоа испытывает проблемы, хотя в январе, после поражения в дебютном матче с «Альбасете», казалось, что всё будет ещё хуже. Тем не менее мадридцы прошли «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, победили «Атлетико», в моменте даже обогнали «Барселону» в чемпионате Испании — правда, впоследствии безнадёжно отстали от неё. Камбэк с «Баварией» всё ещё выглядит реальным, хоть и сложнейшим испытанием.

Другой аспект работы Арбелоа — молодые таланты. После дебютных поражений болельщики воспринимали выход Сестеро, Паласиоса и других игроков второй команды скорее с насмешкой. Но теперь внезапное появление Тьяго Питарча в первой команде даже сравнивают с периодом 1980-х: россыпь игроков академии под лидерством Бутрагеньо взяла пять чемпионских титулов подряд.

Питарч уже в свои 18 оказал важное влияние на весенний отрезок сезона: 7 из 10 матчей в стартовом составе, стабильно один из лучших по пробегу, солидное игровое время. Против «Сити» в 1/8 финала ЛЧ — 150 игровых минут в двух встречах. Стал самым молодым игроком «Реала», кто дважды выходил в старте в матчах плей-офф Лиги чемпионов, превзойдя Винисиуса.

Этот материал — о том, кто такой Тьяго Питарч. О наследии Альваро Арбелоа, которое он уже успел оставить.

«Чрезвычайно динамичен»

Имя: Тьяго Питарч

Дата рождения: 3 августа 2007 года (18 лет)

Страна: Испания, Марокко

Позиция: центральный полузащитник

Питарч — воспитанник не только «Реала». Он начинал в «Хетафе» и «Атлетико», позже оказался в «Леганесе» — и только потом перешёл в «Реал», в команду до 17 лет, то есть уже что-то из себя представляя. Помимо Питарча, «Леганес» в последние годы отдал академии «Реала» Франа Гонсалеса и Виктора Вальдепеньяса — оба мелькали в заявке первой команды.

Первое время после перехода в академию мадридцев из «Леганеса» Питарч искал стабильность, лучшую позицию на поле. «Бланкос» заметили главное качество — энергию на поле, но пока было непонятно, как и где его применять. Тренеры сразу увидели, что Питарч слишком много бегает, однако решили не ограничивать его, предположив, что это может стать преимуществом на элитном уровне.

Тьяго Питарч в юношеской команде «Реала» Фото: Пресс-служба Академии ФК «Реал Мадрид»

Большую роль в карьере Тьяго сыграл его отец: всегда подталкивал вперёд, был уверен в успехе. Близкий к сыну, он до сих пор забирает его после тренировок и матчей — 18-летний юноша пока не планирует получать водительские права.

Ещё большее влияние на него оказал Арбелоа: впервые с Питарчем они пересеклись, ещё когда Альваро тренировал вторую команду, а Тьяго играл за третью. И именно после первой встречи Питарч сразу оказался в «Кастилье». Тренер ценит в Тьяго не только техническое оснащение и умение играть под давлением — этим наделён практически каждый в топ-академии. Главная особенность Питарча — динамика, которую он даёт команде.

Альваро Арбелоа главный тренер «Реала» — после первого матча с «Манчестер Сити» «Очень быстрый игрок, вы можете видеть, на что он способен. Чрезвычайно динамичен, обладает большой выносливостью, работоспособностью. Я понимаю, что люди удивлены, увидев его дебют в матче Лиги чемпионов, но Питарч играет, потому что я был полностью уверен — он сделает то, что делает обычно».

Летом 2025-го тогда ещё тренер первой команды Хаби Алонсо пригласил Питарча на матчи предсезонки, дал несколько игровых минут, но не оставил в основе. Первую половину сезона полузащитник провёл за вторую команду «Реала» в третьем дивизионе. И только когда пришёл Арбелоа, Тьяго получил первый шанс в официальном матче.

Во-первых, потому что Арбелоа действительно доверяет академии в большей степени, чем его предшественники. Вместе с Питарчем минуты получили Хорхе Сестеро, Сесар Паласиос, Дэвид Хименес, Диего Агуадо — неслыханный наплыв молодых игроков. Во-вторых, этому поспособствовали травмы Мбаппе, Себальоса, Беллингема, игроков центра обороны. При Анчелотти в таких ситуациях выходили более опытные игроки первой команды немного других позиций, при Арбелоа — молодёжь.

Первым полным в карьере Питарча можно считать матч с «Сельтой» — его заменили лишь на 90-й минуте. В той встрече не смог сыграть Мбаппе, и Арбелоа решил эту проблему нетривиально: отказался от чистого нападающего вовсе, выпустив Питарча дополнительным игроком на его любимую роль — футболиста без определённой позиции. Вместе с Винисиусом, Тчуамени и Браимом Диасом они по чуть-чуть распределяли функции Мбаппе: Тьяго встречал первым при позиционной обороне, остальные трое оказывались там в атаках. Где-то ещё мелькал Гюлер.

Тьяго Питарч и Альваро Арбелоа Фото: Angel Martinez/Getty Images

Питарч исполнял роль связующего, универсального игрока. Даже в последнюю минуту перед заменой: в билд-апе подхватил мяч на позиции правого защитника Трента Александер-Арнольда и разогнал атаку, а уже через полминуты встретил Фера Лопеса на месте Винисиуса — на полностью противоположной позиции. Закончил встречу третьим по пробегу. Несколько раз бил по воротам, и даже в пределах штрафной. Формально пристроен ближе к левому краю, однако оказывался везде.

В этом сила Питарча. Старательно идёт в любой стык, бегает за двоих, связывает линии. На мяче без излишеств: примет, отдаст короткую дальше, очень редко подержит мяч у себя чуть дольше. Под прессингом чувствует себя уверенно, однако порой эта уверенность перерастает в самоуверенность — несколько раз Тьяго откровенно «привозил», заигрываясь вблизи собственных ворот.

Испания или Марокко?

Ещё одна сторона карьеры современного молодого таланта — выбор сборной. В лучших академиях у большинства этот выбор есть, так как многие приезжают из других стран или у них просто присутствуют корни по родственникам. В последние годы африканские сборные особенно активизировались и зазывают к себе едва достигших совершеннолетия игроков сразу в основную команду. Так Алжир переманил Амина Шиаху — одного из самых многообещающих талантов «Копенгагена», как только тот мелькнул в инфополе.

Марокканцы забрали воспитанника «Барселоны» Ильяса Ахомаша. И предприняли попытку заполучить Питарча: в СМИ последние месяцы информация мелькала настолько часто, что об этом спросили даже Яссина Буну.

Яссин Буну вратарь сборной Марокко «У Тьяго Питарча есть семья в Марокко и Испании. Пусть он знает, что мы всегда встретим его с распростёртыми объятиями. Любой игрок, имеющий отношение к Марокко, приветствуется ещё больше, если это игрок «Реала».

На фоне всех новостей 28 марта Федерация футбола Испании закрыла вопрос одним видеороликом. «Моя мечта — дебютировать за сборную Испании», — рассказал в нём сам Тьяго. Сейчас он выступает за команду до 19 лет, в прошедшую паузу сделал ассист и провёл на поле 250 минут. Не боится конкуренции и готов бороться за шанс.

Питарч будет играть и дальше?

18-летний Тьяго легко вошёл в стартовый состав первой команды, однако уже вернулся Беллингем. Во встрече с «Мальоркой» Питарч вышел на замену, против «Жироны» и вовсе провёл весь матч на скамейке. Грядёт финальная часть сезона — найдётся ли место Питарчу?

Коротко: найдётся.

Альваро Арбелоа главный тренер «Реала» «Беллингем и Питарч могут играть вместе. Выбор состава при наличии стольких прекрасных игроков — приятный».

Об этом говорил сам тренер, ровно такие же инсайды были у приближённой к клубе мадридской Marca: Питарч не вернётся в молодёжные команды даже после восстановления травмированных. Конечно, придётся пожертвовать каким-то количеством игрового времени, но парень точно останется важной частью первого состава.

Арбелоа использует Тьяго для прессинга, динамики, как универсального игрока. Питарч неплохо справляется с этой задачей и считается перспективным, хотя есть несколько важных деталей для шлифовки.

Во-первых, единоборства. Питарч аномально мало выигрывает стыки, хоть и идёт в них с особым рвением. Например, во встрече с «Сельтой» — 2/15. Это главная причина низких оценок Тьяго от статистических порталов типа Sofascore и WhoScored.

Тьяго Питарч в борьбе с Жереми Доку Фото: Michael Regan/Getty Images

Во-вторых, уже упомянутые ключевые ошибки. Фанаты «Реала» помнят, как в первом матче 1/8 финала ЛЧ Рюдигер сорвался на Тьяго после одной из таких – тогда «Реал» чудом не пропустил от «Сити» – выручил Куртуа. К сожалению, это не единичный случай.

В-третьих, игра на мяче. Со временем Питарч наверняка станет ещё увереннее, и тогда от него будут ждать ключевых передач, а не просто поперечных. Сейчас испано-марокканец классно удерживает мяч под давлением, может качнуть оппонента ложными движениями и убежать на рывке. Запустить длинную диагональ на противоположный фланг. Но по-настоящему обостряющих пасов порой не хватает.

Аванс получен. Первое впечатление произведено. За оставшиеся месяцы главное — закрепиться.

Круто, что «Реал» теперь доверяет своим воспитанникам.