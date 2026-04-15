Интервью с Ильёй Рожковым — за талантом Рубина охотятся топ-клубы РПЛ: переговоры с Динамо, уход Рахимова

«Мама стояла на улице и молилась за меня». За талантом «Рубина» уже охотятся топ-клубы РПЛ
Главная надежда казанского футбола после Набиуллина Илья Рожков — о фееричном старте в Премьер-Лиге, интересе «Динамо» и перестройке Артиги.

Первое касание мяча Ильи Рожкова в МИР РПЛ — голевая на Даку, а первый гол — в ворота Акинфеева. Согласитесь, многообещающий старт в РПЛ для молодого парня? Теперь за игроком «Рубина» пристально следят российские топ-клубы, а один даже делал предложение. В интервью «Чемпионату» Илья рассказал, почему отказал московскому «Динамо», как расставались с Рахимовым, и вспомнил тренировки с Хвичей Кварацхелией.

Илья Рожков Подробнее

«Видно, что Артига из «Барселоны», но он не стал ломать то, что работало с Рахимовым»

– Последние три месяца «Рубин» живёт новой жизнью. Как они прошли для команды?
— Идёт перестройка, у нас поменялся главный тренер. Многие через это проходят, когда в команде новый тренер. Надо двигаться дальше.

— При этом вы уже обыграли двух кандидатов в чемпионы. Как сам оценишь весенний отрезок чемпионата?
— В первом матче после возобновления с Махачкалой футбола не было совсем. Проводить игру в такую погоду — ужас! Поле было в снегу, и мы не смогли показать свою игру. Старались поскорее забыть это поражение, понимали, что впереди «Краснодар» и «Локомотив», настраивались на них. Тут не было мыслей, как бы нам захватить ничью — готовились только к победе. Этот настрой нам и помог победить, выполнили установки тренера. Считаю, что мы движемся в правильном направлении. Да, с «Крыльями» потеряли очки, но они находятся в такой ситуации, когда каждый матч на вес золота. И с «Сочи» была тяжелая игра по той же причине – соперник борется за выживание, и там никому не было просто, с трудом добились важной выездной победы.

— Причина поражения во встрече с Махачкалой — только погода?
— Думаю, это одна из ключевых причин. Когда я вышел на разминку, пробежался пару метров, то ноги уже были насквозь мокрые. Мяч катился с трудом, и на него налипал снег, разметки не было видно. Считаю, что в таких условиях нельзя было проводить матч.

Снежный матч «Динамо» Махачкала — «Рубин»

Фото: ФК «Динамо» Махачкала

– Как ты встретил новость о приходе в клуб Франка Артиги?
— У нас был отпуск, я отдыхал за границей, как раз в это время поползли разные слухи. Я не знал, верить или нет. Видел его в «Химках», знал, что работал в «Барселоне» и даже приезжал в Казань с юношеской командой на турнир Гильмуллина. Я уже был в курсе, что он любит футбол с контролем мяча, большим количеством передач.

– Он делился опытом из «Барселоны»?
— На самом деле, видно, что он оттуда. Франк хочет играть в комбинационный футбол, но, когда приходил, сказал, что не будет ломать те вещи, которые хорошо работали: «Я буду добавлять в ваш футбол что-то своё». Всё, что и так работало с Рашидом Маматкуловичем, он постарался сохранить. В итоге сделал акцент на владение мячом и игру через пас, на контроль игры и комбинации.

— Твои задачи тоже не поменялись?
— Нужно играть выше, от латералей требуется активнее подключаться к атакам. Тут самое главное, что тренер доверяет мне, а я ему и тому, что он говорит.

— Ты уже увидел Артигу и после поражений, и после побед. Как он себя ведёт в обоих случаях?
— На поражение от «Динамо» он отреагировал спокойно. Понятное дело, что все были расстроены, но он сказал, что мы будем работать и прибавлять, должны показать реакцию в следующих матчах. А после побед Франк просто очень рад и на позитиве.

«Рахимов собрал нас в заведении и сказал: «Удачи, буду всегда за вами следить»

— Помнишь день, когда узнал об отставке Рахимова?
— Да, это было перед зимними сборами. В первую очередь хочу сказать ему спасибо. Он тот тренер, который поверил в меня, а я этим шансом воспользовался. Несмотря на наличие в составе опытных футболистов, он поверил в молодого пацана. Я ему за это очень благодарен! Для меня это первый опыт, когда меняется главный тренер, появлялись мысли, что и как будет. Понимал, что новому тренеру надо доказывать через работу, как и Рашиду Маматкуловичу. Конечно, погрустил из-за его ухода, однако это часть футбола, и нужно двигаться дальше. Желаю ему только удачи и успехов в его дальнейшей футбольной карьере.

— Понимаешь, почему Рахимов доверился тебе?
— Наверное, я смог доказать своей работой, что достоин играть. Он видел, что я неравнодушен, готов отдать все силы на поле ради команды.

— Прощание было трогательным?
— Оно прошло, когда мы были в Москве после медосмотра перед вылетом в Турцию на сборы. Рашид Маматкулович собрал нас в заведении, провели время вместе, пообщались по душам. На прощание он сказал: «Удачи, всегда буду за вами следить».

— Ты понимал, что всё идёт к расставанию?
— Видел всю эту информацию в прессе, слухи, но, как и раньше говорил, не относился к ним серьёзно.

— Как бы ты подвёл итог трёх лет работы с Рахимовым?
— Рашид Маматкулович хорош не только в качестве тренера, но и как психолог. Я спокойно мог подойти к нему и поговорить о личной жизни, попросить совет. Это тот человек, который был всегда рядом, вместе с ним я рос. У нас сложились хорошие рабочие и человеческие отношения.

— Правда, что Рахимов сначала тебя жёстко ругал, но потом понял — этот метод не для тебя, поэтому сменил подход?
— Да, было дело. Когда я только подписал профессиональный контракт с «Рубином», мне было 18 лет. Рашид Маматкулович мог очень строго, жёстко что-то сказать, а я, ещё молодой, слишком близко к сердцу всё воспринимал. Потом у нас случился разговор, и он понял, что такой метод не для меня. В итоге жёсткого подсказа стало меньше. Нет, я нормально отношусь, когда могут напихать по делу, однако он поменял ко мне подход, и прогресс пошёл.

— «Загонялся» после пихача?
— Впервые попал в такие условия, где могут жёстко напихать. Психологически не был к этому готов. Рашид Маматкулович рассказывал про психологию, советовал читать некоторые книги. Я почитал. Оказывается, в них много полезного для молодых спортсменов. Но, мне кажется, молодому футболисту надо через это пройти, чтобы стать морально устойчивее.

«Лечи Садулаев похож на Хвичу»

— В «Рубине» ты застал Хвичу. Поделись впечатлениями.
— Мне было лет 16, я тогда прилетел после юношеской сборной из Венгрии, меня взяли потренироваться с основой. Обрадовался, конечно, однако и волнение тоже было. Хвича меня пару раз проверил «между», даже тогда уровень чувствовался. Понятно, что в Европе он спрогрессировал ещё сильнее.

— Сейчас в РПЛ кто-то похож на Хвичу?
— Отмечу Лечи Садулаева из «Ахмата». В плане техники, дриблинга он очень похож на Хвичу.

— В том «Рубине» было много качественных легионеров. Кто-то ещё запомнился?
— Больше всего — датчанин Абильгор, топовый футболист! У нас были упражнения — выходы два в одного, два в два, три в два. Он каждый раз перехватывал мяч, никто ничего не мог сделать. В конце тренировки играли в футбол, я был с мячом, а Абильгор побежал на меня — поле затряслось! Я думаю: «Ё-моё» (смеётся). Высочайший уровень и опыт колоссальный.

«Готов всем рискнуть и поехать в не самые сильные команды из топ-5 лиг»

— «Рубин» делит седьмое место — объективный результат для команды?
— Всегда хочется быть выше. И мы хотим подниматься по турнирной таблице, но самое главное — понимаем, что можем это сделать. У нас нет равнодушных в команде, все бьются на 1000%, но порой где-то не хватает фарта.

— По осени было заметно — если у Даку не ладится игра, результаты команды идут на спад. Есть зависимость «Рубина» от Мирлинда?
— Я считаю Мирлинда одним из лучших игроков в РПЛ и лучшим нападающим лиги. Он наш лидер, и я не сомневаюсь, что, когда он наберёт оптимальную форму, будет только помогать. Сейчас так получается из-за работы всей команды, но с ним будет ещё лучше.

— Кто сейчас лидер «Рубина» в раздевалке?
— Большой плюс, что у нас есть опытные игроки — Олег Иванов, Александр Зотов, Артур Нигматуллин, Дмитрий Кабутов. Я, например, могу к ним подойти, получить нужный совет, они всегда поделятся своим опытом. Это важно, что в команде есть такие футболисты, которые помогают коллективу.

— В сентябре из Франции в команду перешёл Далер Кузяев. Что он привнёс в команду?
— Далер — очень опытный футболист. То, что он поиграл во Франции, говорит о его уровне. Видно, что у него присутствуют игровые качества, которых нет у многих полузащитников в РПЛ. Мышлением отличается. А как человек — очень спокойный, тихий и работоспособный.

Илья Рожков и Мирлинд Даку

Фото: РИА Новости

— Ты не скрываешь, что мечта — играть в Европе. Рискнул бы поехать в условный «Гавр», как Далер?
— Конечно, готов всем рискнуть и поехать в не самые большие клубы из топ-5 лиг. А там можно показать себя.

«Сейчас ориентируюсь на Мантуана из «Зенита» — игрок топового уровня!»

— Как относишься к заголовкам в республиканских СМИ вроде «Илья Рожков — главная надежда «Рубина»?
— Давления из-за этого никакого нет. Приятно, но, как говорил Рашид Маматкулович, в футболе нет вчерашнего дня. Каждый день надо доказывать свою состоятельность.

— Ты рассказывал, что в какой-то момент равнялся на Илью Самошникова. Сейчас есть ориентиры?
— В российском футболе — Мантуан из «Зенита». Помню, как играл против него, когда он был ещё крайним нападающим. Сейчас он крайний защитник — игрок топового уровня, честное слово! А в Европе — Мендеш из «ПСЖ», Бальде и Кунде из «Барселоны».

— В казанской прессе проводят параллели между тобой и Эльмиром Набиулиным. Знаешь его карьерный путь?
— Конечно, общался с ним. Он воспитанник «Рубина», потом перешёл в «Зенит». Знаю его лично — прекрасный человек, искренний. А сравнивать меня ни с кем не нужно, я иду своим путём, и у меня своя карьера. Наверное, эти сравнения больше из-за этого, что он тоже крайний защитник и воспитанник «Рубина».

— Ринат Билялетдинов пожелал, чтобы ты не пошёл путём Эльмира. Его карьера постепенно угасла после перехода в «Зенит». Тебя предостерегали от неправильного выбора?
— Да, в этом плане разговоры были и с Рашидом Маматкуловичем, и с Константином Юрьевичем Дзюбой (спортивный директор «Рубина». — Прим. «Чемпионата»). Это те люди, которые многое сделали во благо моей карьеры. Мои старшие наставники, которые хотят, чтобы у меня в карьере всё получилось. Они сами в прошлом футболисты, понимают эту кухню и говорят, что самое главное — играть.

«Рад, что удалось забить Акинфееву. Это очень престижно!»

— Бросается в глаза, как часто ты рассказываешь про участие отца в своей карьере. Он по-прежнему даёт тебе советы?
— Да, конечно. Вообще, на футбол меня отвела мама, но, когда позвали в «Рубин», возил папа, жертвуя своим времени, отпрашивался с работы. По сей день мы обсуждаем матчи, он делится своим мнением, что видит со стороны. На любые футбольные темы могу поговорить с родителями. Мамуля пока не до конца понимает тонкости футбола, а папа разбирается.

— Можете с ним о чём-то поспорить после матча?
— Мы просто обмениваемся мнениями. Он может подсказать, где у меня была возможность сыграть по-другому, а я ему объясняю, как видел эту ситуацию с поля. Такие обсуждения помогают.

— Как мама реагирует на неудачные матчи и травмы?
— Она очень сильно переживает. Настолько, что мой дебютный матч за «Рубин» не могла смотреть. Родители в тот день находились на даче, папа с сестрёнкой смотрели игру, а мама стояла на улице и молилась за меня. Она и сейчас очень эмоционально реагирует на все эпизоды.

— А сам как прожил день дебютного матча в РПЛ с «Локомотивом»?
— Я за неделю до встречи узнал, что буду играть с первых минут. Тогда травмировался Мацей Рыбус, и я остался одним профильным левым защитником. Всю неделю переживал, не мог уснуть. Только закрываю глаза, начинаю представлять, что и как будет происходить, как я буду действовать. Однако уже перед выходом на поле волнения вообще не было, а после свистка был настолько сконцентрирован, что даже не слышал криков болельщиков. В итоге моё первое касание мяча в РПЛ оказалось голевой передачей – как раз на Мирлинда Даку.

— После матча — эйфория?
— Сам не понимал, что происходило. Пришло много поздравлений. Но как-то сразу понимал, что нужно работать дальше. Один хороший матч ничего не значит.

— Первый гол — и сразу в ворота Акинфеева. Красивая история?
— Акинфеев — легенда нашего футбола, сильнейший вратарь по сей день. Рад, что удалось ему забить, поиграть на одном поле. Даже не знаю, как описать эмоции от того гола. В том моменте я не ожидал, что мяч отскочит ко мне. А после гола не понимал, как праздновать — просто прокатился на животе (улыбается).

Илья Рожков после гола Игорю Акинфееву

Фото: РИА Новости

— Неплохое начало для «коллекции» вратарей. Акинфееву даже Месси не смог забить.
— Согласен. Забить Игорю Владимировичу – очень престижно.

— Насколько я понял, до недавнего времени папа занимался твоими трансферными делами. Сейчас у тебя появился агент?
— Всё верно, но папа до сих пор занимается моими делами. Если какие-то переговоры будут, он примет в них участие. Это даже не обсуждается.

«Когда был интерес от «Динамо», я ждал, что предложит «Рубин»

— Периодически появляются трансферные слухи в контексте твоего перехода в топ-клубы РПЛ. Приятно?
— Если такие слухи ходят, возможно, какой-то интерес действительно есть. Это означает, что я двигаюсь в правильном направлении. А я просто продолжаю выполнять свою работу. Какие-то новости я узнаю даже не сам — присылают. С толку это не сбивает, стараюсь не читать медиа, чтобы мусора в голове не было.

— На хейт внимание тоже не обращаешь?
— Можно рехнуться, если прислушиваться ко всему. Слушаю только близких людей, товарищей, обращаю внимание только на конструктивную критику от партнёров и тренеров. А хейт есть хейт, у каждого в соцсетях всегда есть своё мнение по любому вопросу.

— Когда услышал слова Рахимова про интерес из Испании, глаза не загорелись?
— Даже если реально есть такой интерес, я просто стараюсь не засорять себе голову. Надо работать и выкладываться, а потом посмотрим, какие плоды это принесет.

— Новость о твоём переходе в «Динамо» преподносили чуть ли не как свершившийся факт. Что было на самом деле?
— Да, но у меня всегда в приоритете был «Рубин», я ждал, что предложит клуб.

— С кем-то из руководства «Динамо» общался?
— Нет, со мной контактов не было.

— В итоге ты переподписал контракт с «Рубином». Чувствуешь особое отношение как к воспитаннику?
— Да, поэтому благодарен всему руководству «Рубина», что верят в меня и доверяют.

— Какое мнение у твоего отца насчёт перехода?
— Он говорил, чтобы я сначала переспал с этой мыслью. Папа никогда мне не указывал, как нужно делать: «Это твоя карьера, твой выбор». Он никогда не давил, все решения в этом плане я принимаю сам.

Илья Рожков

Фото: ФК «Рубин»

«Могу купить себе Lego или машинку на пульте управления и сидеть дома»

— Ты рассказывал, что, по сути, променял детство на футбольную карьеру. Сейчас восполняешь пробелы?
— Родители в детстве мне давали всё, что я хотел. В этом плане всё было шикарно. А променял детство, потому что не мог пойти гулять с пацанами. Например, хотелось побегать по гаражам, а у меня тренировка на следующий день. Сейчас могу поехать купить себе Lego и сидеть дома собирать. Или машинку на пульте управления (улыбается). Но такие детские моменты уже прошли, это скорее было лет в 18-19.

— Не хотелось всё бросить и наконец-то побегать с друзьями по гаражам?
— Вот, кстати, ни разу не было, чтобы пропускал тренировки. И даже не жалел никогда, что променял детство на футбол.

— Наверное, не все из тех, с кем ты начинал, вытерпели такой образ жизни?
— Да, многие уже закончили с футболом, кто-то уже в армию сходил. Это зависит от дисциплины и возможностей. Поэтому и говорю, что очень благодарен родителям — каждый день на протяжении трёх лет возили меня из Зеленодольска в Казань и обратно. Был всего лишь один выходной в неделю. Это их заслуга, что я стал футболистом. А кто-то из ребят не хотел так жертвовать, думали: лучше сегодня проведут хороший день с друзьями и отдохнут. Да и вредные привычки потом появлялись.

— Пока готовился, периодически встречал новости местных сайтов с заголовком: «Футболист из Зеленодольска забил за «Рубин». Ты сейчас самый известный человек в родном городе?
— У нас на стадионе «Комсомолец» стоит памятник Виктору Колотову – это прославленный советский футболист, игрок сборной СССР, недолго выступал за «Рубин». Он был большим футболистом, считается легендой в городе (призёр Олимпиады, обладатель Кубка кубков и Суперкубка УЕФА. — Прим. «Чемпионата»). Мне до него как до Луны (смеётся). Но в Зеленодольске меня узнают, просят сфотографироваться — никогда не отказываю.

— Уже привык к такому вниманию?
— На самом деле, не люблю повышенного внимания. Конечно, приятно, когда узнают, но отношусь к этому спокойно. В основном подходят в торговых центрах или на набережной.

— Ты уже вызывался в главную сборную России, однако в последний момент пришлось уехать. Не терпится попасть в окончательный состав?
— Если Валерий Георгиевич не вызывает, значит, я ещё не готов. Спокойно к этому отношусь. Понятно, что каждый раз интересно, кого вызовут, но список игроков – это решение тренера.

— Какие эмоции испытал, когда со сбора основной команды пришлось уехать в молодёжку?
— Конечно, немного расстроился. Был в шаге от попадания в сборную России, но ничего страшного. Живём дальше. Буду упорно работать, чтобы заслужить вызов и попасть в состав.

Илья Рожков, Антон Митрюшкин и Иван Сергеев на тренировке сборной России

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Тебе исполнился 21 год. Соответствует твоему внутреннему ощущению?
— Когда я переподписывал контракт с «Рубином», мне было 19 лет. Константин Юрьевич сказал, что с меня будут спрашивать не как с молодого, а уже как со взрослого футболиста, то есть никаких скидок. Я ответил: «Константин Юрьевич, ко мне уже и не надо относиться как молодому». 21 год — просто цифра, ощущаю себя взрослым игроком.

— Что пожелал себе на будущий год?
— Работать и идти к своим целям и мечте. А мечта из детства — поиграть в Европе.

