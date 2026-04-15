Пятый ЧМ в истории — экс-тренеру «Реала» повезёт побить свой рекорд! Но он это не заслужил

Карлуш Кейруш поедет туда с новой сборной, на этот раз — с Ганой. А у другой легенды было шесть чемпионатов мира!

Сборная Ганы всего за пару месяцев до начала ЧМ-2026 поменяла главного тренера. Боссы футбольной федерации этой страны довольно неожиданно отправили в отставку Отто Аддо, под руководством которого «чёрные звёзды» уверенно выиграли группу в квалификации (восемь побед в 10 матчах), и назначили намного более известного специалиста – Карлуша Кейруша. Для 73-летнего португальца это будет пятый чемпионат мира в карьере. Интересно, что четыре года назад Кейруш тоже возглавил команду-участницу ЧМ-2022 незадолго до его старта и поехал на турнир, даже не сыграв в отборочном цикле. Вот ведь везунчик!

Для сборной Ганы, как и для самого Кейруша, предстоящий чемпионат мира – пятый в истории. Впервые национальная команда этой африканской страны пробилась в финальную стадию на ЧМ-2006, где вышла из группы и добралась до 1/8 финала. На следующем турнире в ЮАР получилось ещё лучше – «чёрные звёзды» долетели до 1/4 финала. Наверняка вы до сих пор не забыли драму Ганы на том турнире. В четвертьфинале с Уругваем в конце дополнительного времени при счёте 1:1 Луис Суарес остановил мяч рукой на линии ворот и, как оказалось, спас свою сборную от поражения. Африканцы не реализовали 11-метровый, а затем и в серии пенальти уступили.

После этого Гана на чемпионатах мира, мягко говоря, не блистала. На ЧМ-2014 и ЧМ-2022 не сумела выбраться из группы, а на российский ЧМ-2018 и вовсе не попала. Экс-игрок ганской сборной и дортмундской «Боруссии» Аддо возил национальную команду как раз на предыдущий турнир в Катаре. Тогда его сделали временным тренером на несколько месяцев. Затем Отто вернулся в Дортмунд на роль менеджера по развитию талантов, а в марте 2024-го родина предков опять позвала его (сам Аддо родом из Гамбурга).

Возглавив «чёрных звёзд» во второй раз, Отто выиграл с командой отборочную группу – с Мали, Мадагаскаром, Коморскими островами, ЦАР и Чадом. Сборная Ганы дважды одолела малийцев (2:1 в гостях и 1:0 – дома), а всего одержала восемь побед с общим счётом 22:4. Единственное поражение потерпела ещё на старте цикла от Коморских островов (0:1) на выезде, кроме того, была ничья с Чадом (1:1).

ОТТО АДДО В СБОРНОЙ ГАНЫ Фото: Marcel Engelbrecht — firo sportphoto/Getty Images

Тем не менее Аддо не дали завершить работу и поехать на второй для него чемпионат мира. Отто стоили кресла четыре гостевых поражения подряд в товарищеских встречах – от Японии (0:2), Южной Кореи (0:1), Австрии (1:5) и Германии (1:2). Это всего лишь спарринги, вдобавок на выезде с сильными соперниками? Поди объясни это африканским чиновникам. Там с тренерами не церемонятся. Аддо поступок руководителей ганского футбола сразил наповал.

«Честно говоря, он воспринял отставку очень тяжело, – признался член футбольной ассоциации Фредерик Ачеампонг. – Он сам назначил встречу, и мы ему дали возможность высказаться по всем вопросам, которые его беспокоили. Включая проблему с финансированием сборной. Мы признали обоснованность его опасений. А когда сказали, что не можем продолжать с ним работать, он удивлённо отреагировал: «Что?!» По его мнению, увольнение должно было случиться после отбора к Кубку Африки. Но тогда мы этого не сделали, а решение приняли после квалификации ЧМ-2026. Вероятно, он совсем не ждал такого поворота событий».

Сборная Ганы действительно завалила с Аддо отбор к Кубку Африки – 2025, финишировав последней в группе с Анголой, Суданом и Нигером, однако это случилось ещё осенью 2024-го. Так что с отставкой тренера опоздали на полтора года. После того провала команда была успешна во всех матчах, кроме товарищеских.

Местные СМИ писали, что на замену Отто рассматривали троих португальцев – Кейруша, Паулу Бенту и Фернанду Сантуша. Последнего все помнят по работе со сборной Португалии и победах на Евро-2016 и в Лиге наций. Потом Фернанду поссорился с Криштиану Роналду и провалился в национальных командах Польши и Азербайджана. Паулу Бенту тоже возглавлял сборную своей страны – как раз до Сантуша, а, кроме того, Южную Корею и ОАЭ.

В итоге в Гане остановили выбор на Кейруше. В 2000-х он стал известен благодаря работе ассистентом Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» и главным тренером мадридского «Реала» в сезоне-2003/2004. С таким резюме хорошие предложения всегда будут. Карлуш полюбил работать со сборными, где нет необходимости трудиться каждый день. До 2010-го он возглавлял национальную команду Португалии (то есть был предшественником Бенту и Сантуша), а потом зарабатывал на жизнь в Иране, Колумбии, Египте, Катаре и Омане, откуда уехал в марте из-за нестабильной ситуации в регионе.

Оказывается, только для того, чтобы сыграть на своём пятом подряд чемпионате мира. Пока экс-тренеру «Реала» лишь однажды удавалось вытащить команду в плей-офф. На ЧМ-2010 сборная Португалии заняла с Кейрушем второе место в группе с Бразилией (сыграла с ней вничью 0:0), Кот-д’Ивуаром (0:0) и КНДР (7:0), а в 1/8 финала уступила Испании (0:1).

КАРЛУШ КЕЙРУШ НА ЧМ-2018 В РОССИИ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На ЧМ-2014 сборная Ирана под руководством Кейруша стала последней в группе с Аргентиной (0:1), Нигерией (0:0) и Боснией и Герцеговиной (1:3). На ЧМ-2018 в России иранцы при нём выступили чуть успешнее – финишировали третьими в квартете с Испанией (0:1), Португалией (1:1) и Марокко (1:0). Затем Карлуш успел потренировать колумбийцев и египтян, но в сентябре 2022-го вернулся в Иран. Через два месяца в третий раз повёз сборную азиатской страны на чемпионат мира. На ЧМ-2022 его команда стартовала с крупного поражения от Англии (2:6), после чего победила Уэльс (2:0) и уступила в принципиальнейшем и решающем матче США (0:1). Иран занял лишь третье место – досрочно завершил турнир. Неудача в битве с Америкой стала приговором для Кейруша.

«Это не просто очередная работа, – сказал Карлуш (к слову, родившийся и выросший в Мозамбике) после своего назначения в сборную Ганы. – Это миссия. Я готов снова отдать весь свой опыт и знания на благо игры и счастья людей».

До ЧМ-2026 Кейруш успеет провести со сборной Ганы только пару товарищеских встреч. С Мексикой в мае и Уэльсом в июне. На подготовку у португальца минимум времени. Потом уже будут встречи на самом чемпионате мира – с Панамой (17 июня), Англией (23-го) и Хорватией (27-го). Миссия невыполнима для Карлуша или он вытащит «чёрных звёзд» в плей-офф из группы с двумя европейскими топами?

Между тем для Кейруша ЧМ-2026 мог быть вообще шестым в карьере, если бы он не ушёл из сборной ЮАР, выведя её в финальную стадию в 2002 году. Так что португалец ещё не рекордсмен. Легендарный бразилец Карлос Альберто Паррейра тренировал на шести чемпионатах мира.