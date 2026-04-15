Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Интриги на финише сезона в топ-5 лигах, борьба за места в Лиге чемпионов, Лиге Европы, за выживание, АПЛ, Примера, Серия А

Интриги топ-лиг Европы, кроме борьбы за чемпионство. Вылетят ли топ-клубы и кто идёт в ЛЧ?
Никита Паглазов
Интриги топ-лиг Европы
«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» пытаются выжить в АПЛ, экс-гранды – в Германии и Испании. Спаллетти борется с Фабрегасом, «Челси» — с «Ливерпулем».

Удивительная ситуация сложилась на финише сезона в европейских топ-5 лигах. Интрига в борьбе за золото осталась только в Англии, где за титул сражаются «Арсенал» и «Манчестер Сити». В остальных же чемпионатах почти всё ясно: «Бавария» уже не отдаст своего в Германии, «Барселона» на девять очков опережает «Реал», а «Интер» и «ПСЖ» комфортно лидируют в Италии и Франции соответственно. Однако топовые лиги интересны не только битвой за титулы. Интриг хватает и без этого!

Бундеслига

«Бавария» за пять туров до финиша опережает дортмундскую «Боруссию» на 12 очков. Уже в следующем матче со «Штутгартом» мюнхенцы могут оформить досрочное чемпионство. Дортмундцы же идут вторыми и на восемь очков опережают «РБ Лейпциг» и «Штутгарт» – тут тоже вряд ли стоит чего-либо бояться.

Чуть ниже топ-4 расположились «Байер» (52) и «Хоффенхайм» (51). И в концовке у претендентов на зону Лиги чемпионов много очных пересечений. «РБ Лейпциг» сыграет с «Байером», леверкузенцев ещё ждёт встреча со «Штутгартом», а «швабы» зарубятся с «Хоффенхаймом». Важно, что у Германии неплохие шансы получить пятое место в Лиге чемпионов. Сейчас её клубы сражаются за итоговое место в топ-2 в сезонном рейтинге УЕФА с Испанией. Так что кому-то может быть вдвойне обиднее: остаться единственным клубом среди конкурентов без ЛЧ.

Пока пятая строчка даёт место в Лиге Европы, шестая – в квалификации Лиги конференций. Если же Германия получит дополнительный слот в Лиге чемпионов, то всё сдвинется на одну строчку. Тогда шестая команда отправится в ЛЕ, а седьмая – в ЛК. Пока что «Айнтрахт» (42 очка) – седьмой, а рядом расположился «Фрайбург» (40).

И последнее – борьба за выживание. «Вольфсбург» (21 очко) и «Хайденхайм» (19) уже на 90% готовятся ко Второй Бундеслиге. Чуть выше на 16-й строчке – «Санкт-Паули» (25). Это место позволяет сыграть в переходных матчах. «Санкт-Паули» ещё может догнать «Вердер» (28), «Боруссию» Мёнхенгладбах или «Кёльн» (обе – по 30), избежав стыков.

Серия А

«Интер» за шесть туров до финиша Серии А опережает «Наполи» на девять очков. Учитывая нестабильность неаполитанцев, шансы на золото у них остаются только математические. Зато Неаполь вполне комфортно ощущает себя в плане борьбы за место в Лиге чемпионов. Выпасть из топ-4 будет трудно: команда Антонио Конте на восемь очков опережает «Комо».

А вот за два оставшихся места в ЛЧ идёт рубка. Пока что успешнее других гранды – «Милан» и «Ювентус». Команда Массимилиано Аллегри набрала 63 очка после 32 туров, у туринцев – 60. Совсем рядом идут «Комо» (58) и «Рома» (57). Подопечные Фабрегаса претендуют на первое в истории попадание в Лигу чемпионов, а римляне пытаются отобраться в турнир впервые за семь лет.

Главный проект Серии А. «Комо» Фабрегаса рвётся в ЛЧ и подаёт пример всей Италии
Единственный клуб, ещё способный разбавить топ-6 – «Аталанта». Бергамаски всего на четыре очка отстают от «Ромы» и способны вклиниться в гонку за еврокубки. Напомним, тут всё стандартно: пятая команда отправится в Лигу Европы, шестая – в Лигу конференций.

В отличие от Германии и Франции, в Серии А напрямую вылетают все три аутсайдера. «Верону» и «Пизу» уже вряд ли что-либо спасёт: за шесть туров до финиша они на девять очков отстают от спасительного 17-го места. А компанию неудачников может закрыть либо «Лечче», либо «Кремонезе». У обеих команд по 27 очков.

Лига 1

«ПСЖ» на четыре очка опережает «Ланс», имея встречу в запасе. До финиша сезона парижанам осталось провести семь матчей. Что-то подсказывает: проблем с оформлением титула у команды Луиса Энрике не возникнет (хотя ещё остался перенесённый очный матч). Как и у «Ланса» – с попаданием в зону Лиги чемпионов. Клуб набрал 59 очков в 28 матчах и солидно оторвался от других.

А вот далее плотным строем идут «Лилль» (53), «Марсель» (52), «Лион» (51), «Ренн» (50) и «Монако» (49). Пять классных команд претендуют всего на два места в Лиге чемпионов. Любая победа/поражение сильно влияют на гонку. Конечно, до финиша нас ждёт несколько ключевых встреч между конкурентами: «Лион» – «Ренн» в 32-м туре, «Монако» – «Лилль» – в 33-м и «Марсель» – «Ренн» – в 34-м.

Отметим, что пятое место во Франции гарантирует участие в Лиге Европы, шестое – в квалификации Лиги конференций. Но уже вряд ли кто-то догонит оторвавшуюся топ-7. От «Монако» до занимающего восьмое место «Страсбурга» – шесть очков.

На дне таблицы уверенно прописались «Метц» (15) и «Нант» (19). А вот за зону стыков «борются» сразу несколько клубов. Сейчас на 16-м месте расположился «Осер» с 24 очками. Чуть выше – «Ницца» (28) и «Гавр» (29). Оба клуба ещё могут оказаться в переходных встречах.

Ла Лига

«Реал» благополучно самоустранился из гонки за золото. После поражения во встрече с «Мальоркой» и ничьей с «Жироной» команда Альваро Арбелоа на девять очков отстала от «Барселоны». И даже если мадридцы заберут «класико», каталонцы должны жёстко посыпаться, чтобы дать шанс конкуренту. Очень маловероятный исход.

В плане борьбы за топ-4 тоже всё ясно. У «Вильярреала» (61) и «Атлетико» (57) гигантский отрыв от преследователей, и они составят «Барсе» с «Реалом» компанию в Лиге чемпионов. Кстати, Испания ещё может получить пятое место в турнире. Для этого нужно финишировать в топ-2 сезонного рейтинга УЕФА. Пока что пятое место занимает «Бетис» (46), рядом – «Сельта» (44), «Реал Сосьедад» (42) и «Хетафе» (41). Если дополнительного слота в Лиге чемпионов не будет, то эти команды поборются за выход в Лигу Европы и Лигу конференций.

Борьба за выживание – самый живой сюжет Примеры. Даже замыкающие таблицу «Леванте» (26) и «Овьедо» (27) сохраняют шансы на спасение. Чуть выше – мясорубка. С 13-го по 18-е место на расстоянии в три очка расположились: «Райо Вальекано», «Валенсия» (обе – по 35), «Мальорка», «Севилья» (обе – по 34), «Алавес» (33) и «Эльче» (32). Примера может лишиться одного из бывших грандов! Хотя трудно представить элитный дивизион без «Севильи» или «Валенсии».

Еврокубковый гигант летит в бездну. Как «Севилья» докатилась до борьбы за выживание
АПЛ

Наконец, наша любимая АПЛ. «Арсенал» и «Манчестер Сити» борются за золото. Далее – гонка за места в Лиге чемпионов. Англия уже обеспечила себе пять команд в турнире: сейчас в топ входят «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» (обе – по 55 очков) и «Ливерпуль» (52). Они создали неплохой задел перед клубами ниже, и маловероятно, что отдадут свои лигочемпионские места.

6-ю и 14-ю строчки в Англии разделяет всего шесть очков! Безумная гонка за желанные места в Лиге Европы и Лиге конференций. Пока что в ЛЕ отправляется «Челси» (48), в ЛК – «Брентфорд» (47). Однако всё настолько плотно, что ситуация может измениться в любой момент. Например, у «Эвертона» тоже 47 очков. А далее идут «Брайтон», «Сандерленд» (обе – по 46), «Борнмут» (45), «Фулхэм» (44), «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл» (обе – по 42).

Звёзды «Челси» недовольны клубом. И в этом есть вина «Сити»!
Не меньше, чем чемпионская гонка, интригует борьба за выживание. Ведь в зоне вылета оказался «Тоттенхэм»! Клуб из английской big six проваливает сезон: после 32 туров у лондонцев 30 очков и 18-я строчка. И даже после второй за сезон смены тренера (пришёл Роберто Де Дзерби) лучше не стало. В дебютном матче итальянца «Тоттенхэм» уступил «Сандерленду» (0:1). Лондонцы всего на два очка отстают от «Вест Хэма», на три – от «Ноттингем Форест», на шесть – от «Лидса». Ситуация пока не критическая. Однако побеждать нужно. Хотя с этим у «Тоттенхэма» проблемы: в 2026 году – 0 побед в АПЛ и безвыигрышная серия из 14 матчей.

Если три из четырёх клубов ещё могут изменить свою судьбу и остаться в элите, то с «Бёрнли» и «Вулверхэмптоном» мы прощаемся. У первых – 20 очков, у вторых – 17. Руководство наверняка ведёт работу по подготовке к марафону в Чемпионшипе.

