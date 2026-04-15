«Соболев делал всё для возвращения в «Спартак». «КБ Телега» — о чемпионской гонке в РПЛ

В Мир Российской Премьер-Лиге состоялся 24-й тур. Мы увидели важнейший матч между «Зенитом» и «Краснодаром», сразу шесть ничейных результатов и сенсационную гостевую победу «Сочи» над ЦСКА. Вместе с Михаилом Рождественским основные события тура РПЛ в подкасте «Премьер-лига несправедливости» обсудил журналист Максим «КБ Телега» Никитин.

Об удалении Педро в матче с «Краснодаром»

Сперцян точно не бил в открытые шипы Педро. Это была попытка сыграть в мяч — не попал. А после этого угодил под ногу Педро. С другой стороны, у того она была согнута. Тут кажется, что Педро не сыграл ультражёстко. С точки зрения последствий — да, но это не какое-то кровожадное действие. На мой взгляд, это не красная карточка. Когда VAR крутит эти моменты, то стоп-кадры вводят в заблуждение.

О сравнении «Краснодара» и «Зенита»

У меня претензия к «Краснодару»: их обойма — слишком предсказуема. И там нет места творчеству, какое было присуще раньше. Я не говорю, что надо возвращаться к «конфетно-букетному» прошлому. Нужно просто обновлять обойму. На мой взгляд, она уже ничего дальше не выиграет. Если этот сезон они ещё дотащат, потому что «Зенит» ужасен.

Да, «Краснодар» намного выше по эффективности использования состава. Но «Зенит» на голову круче по составу. У них два игрока сборной Бразилии, Педро выступает за бразильскую молодёжку. Я силу состава «Зенита» понял перед матчем Фонбет Кубка России со «Спартаком»: Семак сделал шесть замен по отношению к основе, и там не оказалось слабых мест.

О футбольных и имиджевых изменениях «Краснодара»

«Краснодар» становится более предсказуемым. Это естественный ход вещей, потому что они играют одинаково. Если посмотреть на «Спартак» Карседо, то там непонятно, кто где будет. А с «Краснодаром» ты понимаешь: если пойдёшь в прессинг, то они начнут выбивать на Кордобу. Его закрыть сложно, но можно. У «Зенита» до скидки на Оласу это получалось? Конечно, потому что Нино против Кордобы играл. А затем он ушёл под Дивеева, с которым проще.

«Краснодар» пытается создать вокруг себя ауру клуба, который за что-то борется, с которым нужно считаться. Это на наших глазах происходит. «Краснодар» превращается в грозную силу и команду, вызывающую полярные эмоции. Мурад Мусаев также общается всё жёстче и провокационнее. Имеют право? Да, конечно.

Об отношении игроков «Спартака» к Соболеву перед трансфером в «Зенит»

Соболева не хотели видеть в команде [в «Спартаке»]. У него не было другого выхода. Его ненавидели футболисты. Не все, но основная часть. И просто не понимали, как с ним в одном коллективе существовать. То, что он исполняет сейчас, только подтверждает — с Сашей не всё в порядке с точки зрения эмоций. Он показывает результат только в изменённом состоянии, когда мотивирует себя быть злым. Это странно. Злоба — не только спортивный результат, но и такие выходки, как пародия на Дугласа Аугусто.

О желании Соболева вернуться в «Спартак»

Зимой он реально хотел вернуться в «Спартак» и делал всё для этого. Он сказал об этом некоторым своим партнёрам, начал готовить публику, лидеров мнений. Например, Камил Гаджиев недавно косвенно подтвердил мою информацию, что Соболев общался не только с журналистами и блогерами, но и с серьёзными людьми, имеющими влияние вокруг «Спартака». Он сказал, что верит в возвращение Александра в «Спартак». Это подтверждение ведения диалога с болельщиками клуба. Но это было зимой.

О Челестини и его будущем в ЦСКА

Ещё в начале сборов мне рассказали, что жена Челестини оказалась в тренерском штабе. Я сказал: «Может, она там тусуется, просто находится и помогает мужу с конспектами?» Ну, так бывает, окей. Но всё равно закралась мысль, что же она там делает. Это же кумовство откровенное. На самом деле, жена — триггер только потому, что это случилось. Такого не произойдёт в клубе, где за процессы отвечает спортивный директор. У тренера просто не возникнет мысли, что это возможно. Как о жене Челестини стало публично известно, я написал, что это Абаскаль 2.0. Хотя говорил об этом, когда ему только подняли зарплату ещё до зимнего перерыва.

На ЦСКА это не похоже. Они влюбились в этот футбол с молодыми, Кисляком, Глебовым. Но в «конфетно-букетный» период жениться нельзя. ЦСКА сделал это с Челестини. А когда начали разбираться, то оказалось, что всё не очень здорово. Пошли странные решения, куча новых людей в штабе, провальный с точки зрения физики зимний перерыв. Как бы мы ни говорили о крутых трансферах, команда к весне оказалась не готова.

Челестини сейчас не убирают, потому что ЦСКА держит реноме «стабильного» клуба. Во-вторых, это будет стоить огромных денег. Они будут выжимать из Фабио всё, что есть. Но я думаю, что Челестини с учётом конфликта с Мойзесом, поднятой зарплаты и всего-всего летом очень легко может пойти на выход.

Об интересе «ПСЖ» к Батракову

Думаю, спортивному директору «ПСЖ» (Луишу Кампушу. — Прим. «Чемпионата») действительно известен Батраков. Они могут потратить € 16 млн. Для них это небольшие деньги и логичная покупка для проекта. Но есть ли хоть один человек из РПЛ, уехавший в топ-клуб без серьёзного международного опыта? Им это очень важно для принятия решения. Мне непонятно, зачем «ПСЖ» покупать Батракова. Парень интересный, яркий, может, когда-нибудь и понадобится. Верю в интерес, но не в летний трансфер.

Агент Батракова отреагировал на интерес из Франции: Эксклюзив Представитель Батракова прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к полузащитнику

Об обмене Воробьёв — Пруцев между «Локомотивом» и «Спартаком»

Приветствую трансфер Воробьёва в «Спартак» максимально. Это человек, который даже сидя на лавке не будет токсичным. А когда выходит, то приносит пользу. Дмитрий — лояльный и командный игрок. Это очень важно, потому что, приходя в «Спартак», ты должен понимать, что перед тобой первым форвардом будет легионер. Плюс с предстоящим лимитом нужно делать эту сделку. В центре поля Пруцеву всё равно негде играть.

Что «Спартак» собирается делать с Данилом? Эксклюзив Стала известна позиция «Спартака» по будущему Данила Пруцева

Об отношении к тренерской работе Карпина

Карпин для меня — не тренер, а мощная медийная личность. Его место реально было на телевидении. Он не должен тренировать футбольные команды. У него там [на ТВ] лучше получается, это объективно так. Карпин харизматичен как футбольный деятель, может, как руководитель. Это находка, личность. То, как он вышел пообщаться с людьми после матча с «Порту» (легендарный диалог с болельщиками «Спартака» в 2011 году. — Прим. «Чемпионата») — вот это дух лидера. К сожалению, это не всегда тренер. Мне кажется, что он тратит и своё, и наше время впустую.

Об экспериментах Карседо

У меня есть непонимание происходящего и логики Карседо. Вернее, есть представление об игре, однако нет по персоналиям. Хотя в основном это работает. Тут уже вопрос к нам, а не к тренеру. Ты даже можешь угадать футболистов в стартовом составе, но не попасть в их место на поле.

Я общался с Евгением Макеевым (экс-защитник «Спартака», тренировался под руководством Унаи Эмери и Карседо в 2012 году. — Прим. «Чемпионата»), и он сказал мне, что сейчас «Спартак» играет так, как при Эмери. Все принципы — те же. Там тоже было огромное влияние крайних защитников. Универсальность, прогрессивные передачи, быстрый и вертикальный футбол. Именно это и старался поставить в «Спартаке» Эмери.

Футболисты рассказывают, что у них стало меньше свободы на поле, а все их движения запрограммированы. Они знают свой манёвр и действуют согласно плану. Условно, Денисов не сам решил бежать вперёд на позицию крайнего нападающего. Абсолютно организованный хаос. К вопросу о центральных защитниках: на них сейчас очень большая нагрузка. Все убегают вперёд, а они часто вдвоём остаются сзади. Из-за этого Джику и совершает ошибки. Хотя его поступок с «Ростовом» всё равно клоунский.

О ренессансе Зобнина

Это абсолютно игрок Карседо. Роман обладает всем для его футбола: универсальный, всё ещё быстрый, ответственный и достаточно техничный. Поэтому Зобнин и стал центральной фигурой в его построениях.