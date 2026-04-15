«Лестер» уничтожил сам себя. Как клуб оказался на грани вылета в третью лигу

2 мая 2016 года случилось невероятное. Скромный по возможностям «Лестер» выиграл чемпионат Англии. Перед началом сезона на это принимали ставки с коэффициентом 1 к 5000, но клуб забрал трофей за два тура до конца чемпионата. После ничьей «Тоттенхэма» с «Челси» (2:2) вопрос был официально закрыт. Та сенсация буквально свела с ума весь город. Мэр Лестера заявил, что победа в АПЛ ценнее перезахоронения Ричарда III. На ведущих игроков того состава обратили внимание топ-клубы. Н’Голо Канте сразу после чемпионства отправился в «Челси». Чуть позже Рияд Марез оказался в «Сити». Клаудио Раньери получил рекламные контракты и признание итальянской школы тренеров. До сих пор тот успех «Лестера» принято называть сказкой.

«Лестер» с трофеем АПЛ Фото: Michael Regan/Getty Images

С тех пор прошло почти 10 лет. Теперь «Лестер» находится на грани вылета. Причём уже из Чемпионшипа. То есть из второго по силе дивизиона в третий. А ещё с команды снимают очки. Как клуб мог настолько скатиться?

Если начинать историю падения с самого начала, то точкой отсчёта стоит считать 3 июня 2024 года. В этот день «Челси» объявил о назначении главным тренером Энцо Марески. Итальянец на тот момент только-только вывел «Лестер» из Чемпионшипа в АПЛ и считался одним из самых перспективных тренеров в Англии. В мае он позировал с кубком победителей Чемпионшипа, а уже в начале лета перебрался в Лондон.

Главный тренер «Лестера» Энцо Мареска с трофеем Чемпионшипа Фото: Leicester City FC via Getty Images

Вместо Марески сначала назначили Стива Купера, который не продержался даже полгода. Считалось, что у него недостаточно зрелищный футбол. На момент увольнения Купера «Лестер» шёл на 16-м месте, а вылетают 18-я, 19-я и 20-я команды. Руководство сделало ставку на Руда ван Нистелроя, но и она не сработала. Скромный опыт нидерландца не позволил «Лестеру» сохраниться в элите. Команда отстала на 13 очков от спасительного 17-го места.

На самом деле вылет «Лестера» в Чемпионшип год назад не был чем-то шокирующим. Тем более что команда после чемпионства туда уже вылетала – в 2023-м. Можно было ожидать, что клуб так и будет болтаться между АПЛ и Чемпионшипом. Однако теперь «Лестер» крайне близок к вылету уже в третий по силе дивизион. И вот это уже действительно нонсенс для клуба с такой историей. К слову, он ещё и выигрывал Кубок Англии в 2021 году, а затем дошёл до полуфинала Лиги конференций.

Джейми Варди празднует 200-й гол за «Лестер» Фото: George Wood/Getty Images

Символично, что именно перед нынешним сезоном команду покинула главная звезда – Джейми Варди, на счету которого ровно 200 мячей за «Лестер». Нападающий был последним человеком, который связывал нынешнюю команду с чемпионской. Теперь 39-летний форвард выступает за «Кремонезе» – забил пять мячей и сделал два ассиста в этом сезоне Серии А.

Достаточно быстро стало понятно, что вопреки ожиданиям «Лестер» в нынешнем сезоне не получит прямую путёвку в АПЛ (первое или второе место). Да и в стыки тоже не попадёт (третье-шестое места). В октябре 2025 года клуб покинула генеральный директор Сьюзан Уилан. После этого менеджер Айяватт Шриваддханапрабха временно исполнял обязанности генерального директора. Правда, он долгое время не появлялся в клубе из-за своих обязательств перед Ging Power (тайский спонсор клуба. – Прим. «Чемпионата») и траура по королеве-матери Таиланда Сирикит. The Athletic сообщал о кадровом дефиците в руководстве клуба. К январю всё это вылилось в бойкот фанатов – на матче с «Вест Бромвичем» было полно пустых мест.

Матч «Вест Бромвич Альбион» — «Лестер» Фото: NurPhoto via Getty Images

Вскоре последовала тренерская перестановка. Вместо Марти Сифуэнтеса пришёл Гари Роуэтт, но результаты лучше не стали. Теперь за последние 16 туров у «Лестера» лишь одна победа. Плюс добавились проблемы с финансовым фэйр-плей. Точнее, в Англии он называется PSR и каждый год учитывает последний трёхлетний период. У клуба была неустойчивая финансовая модель с весьма высокими зарплатами и скромными доходами от продажи футболистов. «Лестер» превысил допустимый уровень убыточности на £ 21 млн за трёхлетний период, который заканчивался летом 2024 года. Лига изначально добивалась снятия 12 очков, однако независимая комиссия остановилась на шести.

В результате клуб откатился на предпоследнее место в лиге. Отставание от спасительного 21-го места составляет пять очков. Осталось четыре тура. Последний матч сезона (на выезде с «Блэкберном») состоится как раз 2 мая. «Лестер» может вылететь в третью лигу спустя ровно 10 лет после чемпионства. День в день.