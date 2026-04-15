Трагедия «Барсы» в ЛЧ! В этой битве с «Атлетико» было всё

«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов! Команда Ханс-Дитера Флика отыгралась после домашнего поражения от «Атлетико» в первом четвертьфинале со счётом 0:2, но полноценный камбэк ей не удался. В борьбе за трофей остаются мадридцы.

«Барса» пошла за ремонтадой и едва не забила уже через 33 секунды после старта матча. Ямаль выдал крутое соло и завершил свой проход по центру ударом из убойной позиции. Но Муссо показал Диего Симеоне, что тренер не зря предпочёл его Облаку – сотворил классный сейв. Тем не менее со второй попытки, уже на четвёртой минуте, Ламин забил. «Атлетико» подставил собственный защитник Лангле, запаниковавший под прессингом Ямаля и подаривший мяч сине-гранатовым. Торрес вывел вингера один на один с Муссо, и Ламин покатил между ног голкиперу.

Поразительно, однако «Атлетико», всегда ассоциирующийся со словом «надёжность» в эпоху Симеоне, продолжал раз за разом проваливаться по центру. Хотя при обороне образовывал пятёрку сзади за счёт того, что назад опускался Джулиано и защитники сужали пространство. Вот только и это не помогало. Игроки задней линии мадридцев как будто впервые увидели друг друга. Постоянно кто-то задерживался, терял позицию, создавал глубину для соперника. Вскоре Муссо снова спас «Атлетико» после выхода один на один Ольмо, а на 24-й минуте команда Флика забила второй гол. Ольмо вырезал проникающий пас на Торреса, неудачник дня Лангле не успел «закрыть створки», и форвард легко решил эпизод ударом верхом.

«Барселона», в свою очередь, достаточно хорошо контролировала переходные фазы в этот отрезок игры. Да и футболисты «Атлетико», казалось, спешили при организации контрвыпадов. Симеоне показывал жестами – поспокойнее. Первый голевой момент хозяева создали только в середине тайма, когда Лукман сделал пас из-под Кунде на Гризманна во вратарскую, а француз замыкал в касание. Если бы не подкат Мартина, быть бы голу. Когда же очередной провал «Атлетико» в обороне завершился новым сейвом Муссо и травмой Фермина (голкипер, отражая мяч, случайно разбил сопернику нос ногой), возникла пауза, которая помогла мадридцам. После неё хозяева забили. Голевую атаку раскрутил великолепный Гризманн, а Льоренте с правого полуфланга прострелил на Лукмана – нигериец опять опередил Кунде.

Ярчайшая первая половина встречи завершилась большим статистическим преимуществом «Барсы». Гости наиграли до перерыва на 1,72 по xG и шесть из семи своих ударов нанесли в створ. Муссо по-прежнему выручал. А в эпизоде с падением Ольмо в штрафной «Атлетико» после единоборства с Льоренте французский судья Тюрпен разочаровал Флика – не назначил пенальти. Впрочем, судя по повтору, хавбек свалился скорее по собственной инициативе.

В начале второго тайма на поле не было никакого урагана. Игра стала спокойнее. Это, очевидно, больше устраивало Симеоне. «Атлетико» прижимался, а «Барселона» давила в позиционных атаках и окружила штрафную мадридцев. Пространства каталонцам не хватало, тем не менее на 55-й минуте комбинация гостей завершилась голом Торреса. Ферран здорово попал с лёта. Но – рано радовался. VAR вышел на сцену, зафиксировал офсайд. Это было хорошо видно и на повторе.

В таком футболе сине-гранатовым требовалась пробивная сила. После часа матча Флик бросил в бой Левандовского и Рашфорда. Едва эти двое появились на поле, как снова случилась пауза. Гави в воздушном единоборстве рассёк локтем бровь Руджери и заработал жёлтую карточку. И это опять пошло на пользу «Атлетико». Хозяева тут же соорудили сумасшедший момент: Ле Норман бил с нескольких метров – попал в ногу голкипера Гарсии.

Вскоре «Барселона» осталась вдесятером. Ещё одна ошибка дорого обошлась команде Флика! Только-только вышедший на замену Сёрлот улетал к воротам – его «приземлил» Гарсия Эрик. Спорный эпизод стоило проверить по трём причинам. Нарушение тянуло на жёлтую или на красную карточку? Не забрался ли норвежец в офсайд? Был ли вообще фол либо Сёрлот сам упал? Тюрпен, изучив повтор, принял однозначное решение – это удаление.

Повторилась история недельной давности – «Барселона» вновь доигрывала вдесятером. Конечно, вытащить такую игру в меньшинстве было сродни чуду. Флик добавил в линию атаки защитника Араухо, ставшего вторым центрфорвардом в паре с Левандовским, и в эмоциональной концовке каждый из них загубил по одному шансу. Оба били головой в компенсированное время, однако не исполнили, как хотели. После перерыва сине-гранатовые заработали лишь 0,60 по xG. Симеоне в третий раз выбил «Барсу» в четвертьфинале Лиги чемпионов.