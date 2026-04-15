Чумовой сейв Сафонова в ЛЧ — с «Ливерпулем» тащил всё! А потом за «ПСЖ» зарешал Дембеле

Встречу в Париже «Ливерпуль» наверняка хотел поскорее забыть. Счёт 2:0 в пользу хозяев не особо отражал происходящее на поле. И вряд ли кто-то удивился бы победе парижан в три или четыре мяча. Так что англичане просто унесли ноги. На выходных у них появилась возможность забыть тот ужас в матче с «Фулхэмом». Там они победили, и готовились к ответной встрече в хорошем настроении. Вряд ли кто-то мог его испортить. Ведь, в отличие от АПЛ, во Франции спокойно переносят матчи по запросу грандов. Так что парижане в размеренном недельном цикле готовились к выезду в Лондон. Фабиана Руиса вылечить им не удалось, зато Брэдли Баркола прилетел в Англию. Во втором тайме его помощь понадобилась.

Арне Слот выпустил в старте Александера Исака. Да, мы видели его короткий выход с «Фулхэмом», но то, что он окажется в старте на «ПСЖ», стало лёгкой неожиданностью. Рядом был Уго Экитике, недалеко – Флориан Вирц и Алексис Мак Аллистер. Было понятно, что команде нужно забивать. Причём желательно не затягивать. Ведь уходить в тактические игры с парижанами опасно – зачастую можно остаться ни с чем. Луис Энрике не стал экспериментировать с составом, а мы отмечаем 15-й подряд выход Матвея Сафонова в стартовом составе. В итоге россиянин отметился крутым достижением.

После первых минут казалось, что мы продолжили смотреть матч в Париже. Игроки «ПСЖ» чувствовали себя очень уверенно, больше контролировали мяч и искали подходы к воротам. Не такого начала ожидали хозяева. Поэтому всё-таки включились. И на 8-й минуте нанесли удар в створ. В Париже их, к слову, не было. Правда, вскоре пришлось включаться Георгию Мамардишвили. Вратарь выбежал к границе штрафной, прерывая проход Витиньи, но выбил мяч точно на Дембеле. Тот попытался перекинуть голкипера, но грузин вовремя вернулся в створ. На 18-й минуте парижане упустили ещё один шанс открыть счёт, когда Дембеле неожиданно совсем один оказался перед воротами с прыгающим мячом. Но не смог подстроиться и бахнул сильно выше.

Усман Дембеле празднует гол в ворота «Ливерпуля» Фото: Michael Steele/Getty Images

В середине тайма Сафонов впервые всерьёз включился в игру и спас после удара Исака. Но у шведа зафиксировали офсайд. На 29-й минуте Слот вынужден был заменить Экитике из-за повреждения, а вместо него вышел Салах. Он же касанием мог сделать голевую, навесив на Милоша Керкеза. Удар в противоход потащил Сафонов, а после вратаря подстраховал Маркиньос. Так «Ливерпуль» упустил лучший момент в первом тайме.

Вскоре поле из-за повреждения покинул Нуну Мендеш, а гости признали за собой возможность играть вторым номером. Они отдали мяч и спокойно разрушали атаки соперника. Играли дисциплинированно с периодическими выходами вперёд. Не особо опасными.

В перерыве Слот решился на двойную замену, выпустив Джо Гомеса и Коди Гакпо. Это помогло. «Ливерпуль» включил более высокие скорости, и на 49-й минуте мы зафиксировали ещё одно спасение Сафонова. Удар в ближний получился несильным, но учитывая мокрый газон и мяч, выглядело опасно. Это раззадорило хозяев. И они зажали соперника у ворот и проводили атаку за атакой. Правда, ударов почти не было. Либо они блокировались защитниками. Можно вспомнить выстрел Райана Гравенберха, который прошёл рядом со штангой, и назначенный пенальти за фол на Мак Аллистере. Однако видеоассистенты поправили главного арбитра Тюрпена и пригласили на просмотр. Там он увидел лёгкое касание и поменял решение. Видимо, эмоционально это выбило хозяев из равновесия. А вскоре они ещё и пропустили.

Баркола убежал в атаку и получил пас от Кварацхелии, затем дождался Дембеле и выдал ему пас, а француз убрал соперника на замахе и ударил в дальний угол. У голкипера было мало шансов. «ПСЖ» забил первым же ударом во втором тайме. Но зато каким!

На этом по сути всё. Оставшиеся 20 минут превратились в формальность. «Ливерпуль» уже особо не бежал вперёд. Видимо, понимали расклад. Возможно, кто-то ждал магии от Салаха, для которого этот матч, возможно, станет последним в ЛЧ. Но египтянин не особо выделялся на фоне остальных.

«Ливерпуль» не смог пробить Сафонова – Матвей стал первым россиянином, отстоявшим «на ноль» на «Энфилде». Да и момент первого тайма остался самым опасным. А в концовке «ПСЖ» забил второй, благодаря связке Баркола – Дембеле, и укрепил свою серию без поражений в плей-офф ЛЧ. Теперь – девять матчей.