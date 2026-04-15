«Сафонов продемонстрировал свою власть». Французские СМИ любуются вратарём «ПСЖ»

«ПСЖ» в очередной раз уверенно прошёл английскую команду в плей-офф ЛЧ. В четвертьфинале получилось особо без шансов для «Ливерпуля». После победы парижан на «Энфилде» с разницей в два мяча французские СМИ выделяют двух футболистов. Само собой, автора дубля Усмана Дембеле, а ещё – Матвея Сафонова. За этот вечер россиянин отразил пять ударов в створ, если смотреть на статистику. Хотя на самом деле их было шесть – ещё по своим воротам пробил Ашраф Хакими (и это было едва ли не опаснее всего остального).

Главное спортивное СМИ Франции L'Équipe опубликовало статью, где многое понятно уже из заголовка: «Вышли в 1/2 финала благодаря Сафонову и Дембеле, который оформил дубль». В этом же материале коллеги пишут: «Матвей Сафонов, продемонстрировав отличную игру, не позволил сопернику отквитать два мяча преимущества, добытого на «Парк де Пренс».

Традиционно L'Équipe в отдельной статье выставляет оценки футболистам, сыгравшим в матче. Ожидаемо высшую оценку получили два игрока – у Дембеле и Сафнова по восьмёрке. В сопроводительном тексте про вратаря говорится так: «В тяжёлые моменты Сафонов продемонстрировал свою власть, отразив попытки англичан».

Влиятельное французское издание Le Figaro также выносит в заголовок в том числе фамилию голкипера, хотя тут журналисты выделяют уже трёх человек: «Дембеле – волшебник, Сафонов – непробиваемый, Маркиньос – босс».

В другом материале этого же издания отмечают статистику футболистов. Про россиянина приводится такой факт: «Матвей Сафонов не пропустил ни одного гола в своих последних трёх матчах Лиги чемпионов. Это первый случай для парижского вратаря с тех пор, как Кейлор Навас сделал это осенью 2019 года (четыре матча)».

А вот что пишет о кипере французский футбольный сайт Maxifoot: «После перерыва парижане испытывали трудности, однако спасла блестящая игра Матвея Сафонова». В этом же материале журналисты отдельно отмечают лучший момент «Ливерпуля», который случился на 31-й минуте: «Сафонов совершил решающий сейв после неудачного выноса от Хакими, а затем Маркиньос оформил жизненно важное вмешательство, отразив удар Вирджила ван Дейка!»

Важно не забывать, что работа вратарей не ограничивается сейвами. В этом матче Сафонов отметился и другим. Речь даже не об игре ногами, а скорее о выходах из ворот. Матвей раз за разом действовал на опережение, чтобы выбить мяч кулаком. Эту деталь отдельно отметило французское издание RMC: «Его выносы кулаками из штрафной, иногда в довольно нетрадиционном стиле, оказались бесценными».

Ну а французский ТВ-канал Canal+ приводит слова самого Сафонова: «Мы очень довольны. Матч получился очень сложным. Мы показали, что приехали сюда за победой – это важно. Много эмоций от выхода в полуфинал. Мой уровень? Это был хороший матч. Было несколько ошибок, но могу быть доволен этой игрой. Надеюсь, сегодня я сделал всё необходимое».