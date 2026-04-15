Топ-события четверга: Кубок Гагарина, Лига Европы, теннис, баскетбол и волейбол

За чем следить 16 апреля: «Авангард» — ЦСКА, кульминация в гонке бомбардиров НХЛ, «Зенит-Казань» — «Локомотив» и Шнайдер против Рыбакиной!

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сможет ли Никита Кучеров совершить грандиозное чудо?

Перед своим последним матчем в регулярном чемпионате НХЛ российский форвард занимает второе место в гонке бомбардиров. Отставание Никиты Кучерова от Коннора Макдэвида велико и составляет четыре очка. За свою карьеру россиянин неоднократно выдавал встречи с 4+ очками за одну игру. Сможет ли Никита на заказ совершить подобный подвиг и выдать игру с невероятной результативностью? Проблема, впрочем, заключается ещё и в том, что у самого Макдэвида также есть возможность улучшить свой результат, ведь его команде также ещё предстоит одна игра в регулярке.

🏒 16:30: «Авангард» — ЦСКА, плей-офф КХЛ, 1/4 финала, пятый матч

Интрига: смогут ли омичи со второй попытки закрыть серию с армейцами?

Команда Ги Буше выиграла первые три матча четвертьфинала плей-офф КХЛ, сумев захватить огромное преимущество в серии с ЦСКА (3-0). Реализовать первую возможность завершить противостояние в свою пользу омичи не сумели, проиграв во вторник, 14 апреля, в столице России (1:3). Смогут ли хоккеисты омского клуба со второй возможности поставить точку в этой серии?

🎾 18:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Диана Шнайдер (Россия), Штутгарт, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет Шнайдер в матче с чемпионкой Australian Open?

Диана Шнайдер успешно стартовала на «пятисотнике» в Штутгарте, уверенно обыграв немку Тамару Корпач — 6:3, 6:1. Но теперь, чтобы пройти по сетке дальше, россиянке необходимо справиться с чемпионкой Australian Open Еленой Рыбакиной, которая посеяна тут под первым номером и пропускала первый круг. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Лейла Фернандес — Зейнеп Сёнмез.

🏐 19:00: «Зенит-Казань» — «Локомотив», мужская Суперлига — плей-офф, 1/2 финала, пятый матч

Интрига: кто станет вторым финалистом?

Невероятная серия, в которой команды достойны финала. Но дальше пойдёт кто-то один. Казанцы играют дома, однако плюс это для них или нет — сказать сложно. Главное, чтобы обошлось без судейских скандалов, как это случилось в четвёртой игре. Банально, но пусть победит сильнейший. А по драматургии, эмоциям это лучшее противостояние за последние годы. Такие встречи нужно смотреть!

🏀 19:30: ЦСКА — «Пари Нижний Новгород», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: лёгкая победа для триумфатора Basket Cup?

ЦСКА уже выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 после победы над «Локомотивом-Кубань». Ещё армейцы стали чемпионом нового турнира Basket Cup. Время возвращаться в чемпионат, где осталось совсем немного матчей до старта плей-офф. «Пари НН» является явным аутсайдером, может, настало время удивить?

⚽️🎦 19:45: «АЗ Алкмар» — «Шахтёр», Лига конференций, 1/4 финала, ответный матч

Интрига: совершит ли камбэк команда из Нидерландов?

«АЗ» в первом матче пропустил три мяча в концовке встречи с «Шахтёром». И в Нидерланды команда Арды Турана едет с комфортным отрывом в три гола. Однако клуб из Алкмара на прошлых стадиях плей-офф уже одержал две победы со счётом 4:0 (в стыках над «Ноа» и в 1/8 финала – над «Спартой»). Теперь нужно в третий раз повторить результат для прохода в полуфинал ЛК!

⚽️ 19:45: «Сельта» — «Фрайбург», Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч

Интрига: сумеет ли «Сельта» разжечь интригу в серии?

«Фрайбург» разгромил «Сельту» в первом четвертьфинале Лиги Европы — 3:0. Теперь испанцам нужно совершить подвиг в Виго для того, чтобы побороться за проход дальше. Да, на «Абанка Балаидос» просто не бывает никому. Но вряд ли «Фрайбург» сильно испугается соперника, имея за спиной солидный запас. Тяжелейшая ситуация для «Сельты».

⚽️ 22:00: «Астон Вилла» — «Болонья», Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч

Интрига: Эмери окажется в полуфинале любимого турнира?

У «Астон Виллы» есть чит-код в виде Унаи Эмери. Испанец уже четыре раза выигрывал Лигу Европы (и ещё в одном случае уступил в финале). Теперь тренер ведёт бирмингемцев к решающему матчу. В первой игре с «Болоньей» англичане одержали уверенную победу на чужом поле — 3:1. Теперь нужно не растерять преимущество в Бирмингеме. И приблизиться к шестому финалу ЛЕ для испанского тренера.

⚽️ 22:00: «Ноттингем Форест» — «Порту», Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч

Интрига: аутсайдер АПЛ выйдет в полуфинал ЛЕ?

«Ноттингем Форест» борется за выживание в АПЛ, но в Лиге Европы дошёл до 1/4 финала. И у него неплохие шансы пройти грозный «Порту». В первом матче в Португалии была зафиксирована ничья — 1:1. А какой забавный мяч сам себе закатил «Порту»! Теперь «Ноттингему» нужна домашняя победа. Не самая лёгкая задача, но болельщики обязаны помочь команде выйти в первый полуфинал еврокубков в XXI веке.

⚽️ 22:00: «Бетис» — «Брага», Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч

Интрига: Антони вытащит «Бетис» в 1/2 финала Лиги Европы?

«Брага» и «Бетис» обменялись голами в первом матче в Португалии. Неплохой результат для испанцев, ведь ответная игра состоится у них в Севилье. В прошлом сезоне «Бетис» дошёл до финала Лиги конференций, а теперь находится в трёх встречах от решающей встречи Лиги Европы. Вытащит ли Антони испанцев в следующий раунд? Хотя и «Брага» мечтает о первом за 15 лет финале ЛЕ.

⚽️ 22:00: «Фиорентина» — «Кристал Пэлас», Лига конференций, 1/4 финала, ответный матч

Интрига: «Кристал Пэлас» без проблем окажется в полуфинале ЛК?

«Кристал Пэлас» в первом четвертьфинале разгромил «Фиорентину» дома со счётом 3:0. Теперь команде Паоло Ваноли нужно чудо на своём поле, чтобы пройти дальше. С учётом того, что «Кристал Пэлас» ещё ни разу не уступал в розыгрыше Лиги конференций даже с разницей в два мяча, камбэк не сильно вероятен. Но не равен 0. Поэтому ждём мощнейшего давления от «фиалок».