Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 16 апреля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: Кубок Гагарина, Лига Европы, теннис, баскетбол и волейбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 16 апреля 2026 года
За чем следить 16 апреля: «Авангард» — ЦСКА, кульминация в гонке бомбардиров НХЛ, «Зенит-Казань» — «Локомотив» и Шнайдер против Рыбакиной!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 16 апреля в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

16 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Интрига: сможет ли Никита Кучеров совершить грандиозное чудо?

Перед своим последним матчем в регулярном чемпионате НХЛ российский форвард занимает второе место в гонке бомбардиров. Отставание Никиты Кучерова от Коннора Макдэвида велико и составляет четыре очка. За свою карьеру россиянин неоднократно выдавал встречи с 4+ очками за одну игру. Сможет ли Никита на заказ совершить подобный подвиг и выдать игру с невероятной результативностью? Проблема, впрочем, заключается ещё и в том, что у самого Макдэвида также есть возможность улучшить свой результат, ведь его команде также ещё предстоит одна игра в регулярке.

Как Коннор в одной игре сформировал большой отрыв от российской суперзвезды:
Макдэвид — инопланетянин! Набрал пять очков за матч, Кучерову за ним уже не угнаться
🏒 16:30: «Авангард» — ЦСКА, плей-офф КХЛ, 1/4 финала, пятый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

16 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
ЦСКА
Москва
Интрига: смогут ли омичи со второй попытки закрыть серию с армейцами?

Команда Ги Буше выиграла первые три матча четвертьфинала плей-офф КХЛ, сумев захватить огромное преимущество в серии с ЦСКА (3-0). Реализовать первую возможность завершить противостояние в свою пользу омичи не сумели, проиграв во вторник, 14 апреля, в столице России (1:3). Смогут ли хоккеисты омского клуба со второй возможности поставить точку в этой серии?

Как ЦСКА размочил счёт в четвертьфинале Кубка Гагарина:
ЦСКА не сдаётся! Вернул серию с «Авангардом» в Омск и оживил интригу во втором раунде
🎾 18:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Диана Шнайдер (Россия), Штутгарт, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

16 апреля 2026, четверг. 18:00 МСК
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
19
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Интрига: что покажет Шнайдер в матче с чемпионкой Australian Open?

Диана Шнайдер успешно стартовала на «пятисотнике» в Штутгарте, уверенно обыграв немку Тамару Корпач — 6:3, 6:1. Но теперь, чтобы пройти по сетке дальше, россиянке необходимо справиться с чемпионкой Australian Open Еленой Рыбакиной, которая посеяна тут под первым номером и пропускала первый круг. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Лейла Фернандес — Зейнеп Сёнмез.

Елена проводит феноменальный отрезок карьеры:
Почему они лучшие в мире. Подробный разбор игры Соболенко и Рыбакиной
🏐 19:00: «Зенит-Казань» — «Локомотив», мужская Суперлига — плей-офф, 1/2 финала, пятый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

16 апреля 2026, четверг. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Локомотив
Новосибирск
Интрига: кто станет вторым финалистом?

Невероятная серия, в которой команды достойны финала. Но дальше пойдёт кто-то один. Казанцы играют дома, однако плюс это для них или нет — сказать сложно. Главное, чтобы обошлось без судейских скандалов, как это случилось в четвёртой игре. Банально, но пусть победит сильнейший. А по драматургии, эмоциям это лучшее противостояние за последние годы. Такие встречи нужно смотреть!

Четвёртый матч серии получился скандальным:
«Это поведение не для топ-команды». Судейский скандал в полуфинале волейбольной Суперлиги
🏀 19:30: ЦСКА — «Пари Нижний Новгород», регулярный чемпионат Единой лиги

16 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Интрига: лёгкая победа для триумфатора Basket Cup?

ЦСКА уже выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 после победы над «Локомотивом-Кубань». Ещё армейцы стали чемпионом нового турнира Basket Cup. Время возвращаться в чемпионат, где осталось совсем немного матчей до старта плей-офф. «Пари НН» является явным аутсайдером, может, настало время удивить?

Другой взгляд на Basket Cup:
Мы увидели, каким может быть российский баскетбол. Basket Cup поднял его на ступень выше
⚽️🎦 19:45: «АЗ Алкмар» — «Шахтёр», Лига конференций, 1/4 финала, ответный матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

16 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Не начался
Шахтёр
Украина
Интрига: совершит ли камбэк команда из Нидерландов?

«АЗ» в первом матче пропустил три мяча в концовке встречи с «Шахтёром». И в Нидерланды команда Арды Турана едет с комфортным отрывом в три гола. Однако клуб из Алкмара на прошлых стадиях плей-офф уже одержал две победы со счётом 4:0 (в стыках над «Ноа» и в 1/8 финала – над «Спартой»). Теперь нужно в третий раз повторить результат для прохода в полуфинал ЛК!

Антирекорд за 20 минут от АЗ:
«АЗ Алкмар» установил антирекорд для нидерландских клубов в еврокубках в игре с «Шахтёром»

⚽️ 19:45: «Сельта» — «Фрайбург», Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч

16 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Сельта
Виго, Испания
Не начался
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Интрига: сумеет ли «Сельта» разжечь интригу в серии?

«Фрайбург» разгромил «Сельту» в первом четвертьфинале Лиги Европы — 3:0. Теперь испанцам нужно совершить подвиг в Виго для того, чтобы побороться за проход дальше. Да, на «Абанка Балаидос» просто не бывает никому. Но вряд ли «Фрайбург» сильно испугается соперника, имея за спиной солидный запас. Тяжелейшая ситуация для «Сельты».

«Сельта» и «Фрайбург» снова бьются за еврокубки в своих чемпионатах:
Интриги топ-лиг Европы, кроме борьбы за чемпионство. Вылетят ли топ-клубы и кто идёт в ЛЧ?
⚽️ 22:00: «Астон Вилла» — «Болонья», Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
Болонья
Болонья, Италия
Интрига: Эмери окажется в полуфинале любимого турнира?

У «Астон Виллы» есть чит-код в виде Унаи Эмери. Испанец уже четыре раза выигрывал Лигу Европы (и ещё в одном случае уступил в финале). Теперь тренер ведёт бирмингемцев к решающему матчу. В первой игре с «Болоньей» англичане одержали уверенную победу на чужом поле — 3:1. Теперь нужно не растерять преимущество в Бирмингеме. И приблизиться к шестому финалу ЛЕ для испанского тренера.

В «Астон Вилле» появилась новая английская звезда:
«Аномалия среди атакующих полузащитников». Новая звезда Англии — обходит даже Беллингема!
⚽️ 22:00: «Ноттингем Форест» — «Порту», Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч

16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Не начался
Порту
Порту, Португалия
Интрига: аутсайдер АПЛ выйдет в полуфинал ЛЕ?

«Ноттингем Форест» борется за выживание в АПЛ, но в Лиге Европы дошёл до 1/4 финала. И у него неплохие шансы пройти грозный «Порту». В первом матче в Португалии была зафиксирована ничья — 1:1. А какой забавный мяч сам себе закатил «Порту»! Теперь «Ноттингему» нужна домашняя победа. Не самая лёгкая задача, но болельщики обязаны помочь команде выйти в первый полуфинал еврокубков в XXI веке.

Эпичный момент из первого матча:
Это реально случилось?! «Порту» забил в свои ворота с 40 метров! Видео
⚽️ 22:00: «Бетис» — «Брага», Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч

16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Брага
Брага, Португалия
Интрига: Антони вытащит «Бетис» в 1/2 финала Лиги Европы?

«Брага» и «Бетис» обменялись голами в первом матче в Португалии. Неплохой результат для испанцев, ведь ответная игра состоится у них в Севилье. В прошлом сезоне «Бетис» дошёл до финала Лиги конференций, а теперь находится в трёх встречах от решающей встречи Лиги Европы. Вытащит ли Антони испанцев в следующий раунд? Хотя и «Брага» мечтает о первом за 15 лет финале ЛЕ.

В «Браге» выделяется несостоявшийся игрок «Зенита» и «Спартака»:
Не перешёл в «Зенит» и «Спартак», а теперь разрывает! У Саласара огненный сезон в «Браге»
⚽️ 22:00: «Фиорентина» — «Кристал Пэлас», Лига конференций, 1/4 финала, ответный матч

16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Интрига: «Кристал Пэлас» без проблем окажется в полуфинале ЛК?

«Кристал Пэлас» в первом четвертьфинале разгромил «Фиорентину» дома со счётом 3:0. Теперь команде Паоло Ваноли нужно чудо на своём поле, чтобы пройти дальше. С учётом того, что «Кристал Пэлас» ещё ни разу не уступал в розыгрыше Лиги конференций даже с разницей в два мяча, камбэк не сильно вероятен. Но не равен 0. Поэтому ждём мощнейшего давления от «фиалок».

Настроит ли экс-тренер «Спартака» свою команду на ответный матч?
Тренер «Фиорентины» Ваноли прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» со счётом 0:3
