«Зенит» пойдёт за новыми бразильцами. Кого клуб нашёл на замену Венделу

Сезон ещё не завершён, однако уже появляются новости, связанные с трансферными планами «Зенита» на лето. Как сообщил ESPN, петербургский клуб планирует продать Вендела и взять на его место полузащитника «Ботафого» Данило. По данным источника, сине-бело-голубые готовы платить 24-летнему игроку € 4 млн в год, а сам бразилец не исключает возможность переезда в Россию. Сумма возможной сделки неизвестна – Transfermarkt оценивает Данило в € 24 млн. Почти столько же «Ботафого» заплатил за него летом 2025-го.

Инсайдер Иван Карпов подтвердил информацию и назвал ещё одну трансферную цель «Зенита» в Бразилии – Матеузиньо из «Коринтианса». 25-летний игрок может закрыть проблемную для петербургской команды позицию правого защитника. В этом сезоне Сергей Семак выпускает на фланге обороны то переделанного хавбека Густаво Мантуана, то штатного центрбека Ванью Дркушича, то пропустившего целый год из-за разрыва ахилла Вячеслава Караваева. Матеузиньо оценивается Transfermarkt в € 7 млн евро. Он всю карьеру провёл в бразильском чемпионате – в 154 матчах Серии А забил шесть мячей и сделал 10 голевых передач.

Данило, Матеузиньо, а также сегодняшних зенитовцев Педро и Джона Джона объединяет один агент, представляющий их услуги, – Джулиано Бертолуччи. Из дуэта потенциальных новичков «Зенита», конечно, больший интерес вызывает фигура полузащитника «Ботафого». Всё-таки Данило – футболист с серьёзным бэкграундом, поиграл в АПЛ.

Центральный полузащитник сделал себе имя в «Палмейрасе». Дебютировал за первую команду в 2020 году в возрасте 19 лет и до отъезда в Англию провёл 141 матч в разных турнирах, забил 12 мячей и отдал девять голевых передач. Был основным игроком того «Палмейраса», который дважды взял Кубок Либертадорес (2020, 2021) и завоевал чемпионский титул (2022). Получил «Бронзовый мяч» на клубном чемпионате мира, где бразильская команда в феврале 2022-го уступила в финале «Челси» в дополнительное время со счётом 1:2.

ДАНИЛО В «НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ» Фото: Catherine Ivill — AMA/Getty Images

В результате в январе 2023-го Данило уехал в АПЛ. Его выкупил «Ноттингем Форест» – за € 20 млн. Несмотря на то что молодой бразилец присоединился к «лесникам» по ходу сезона, он быстро завоевал место в основе у тренера Стива Купера. Помог «Форест» преуспеть в борьбе за выживание. В апреле-мае забил в трёх турах АПЛ подряд – «Брайтону», «Брентфорду» и «Саутгемптону».

В сезоне-2023/2024 Данило утвердился в роли важного игрока для английской команды. Ему доверял новый португальский тренер – экс-вратарь московского «Динамо» Нуну Эшпириту Санту. Бразилец снова внёс большой вклад в сохранение «лесниками» места в АПЛ. К динамичному и умеющему протащить мяч Данило стали присматриваться топ-клубы. В частности, британские СМИ писали, что Эрик тег Хаг хочет забрать Данило в «Манчестер Юнайтед».

Карьеру бразильца в АПЛ сломала тяжёлая травма на старте сезоне-2024/2025 – перелом лодыжки с частичным разрывом связок. Данило получил её уже в августе, в самом начале матча 1-го тура чемпионата с «Борнмутом». Был заменён на 15-й минуте. Полгода полузащитник восстанавливался, с трудом набирал форму и до конца сезона не смог вернуться в основу. «Ноттингем Форест» же неожиданно финишировал в топ-7, а летом 2025-го Нуну задумал перестройку состава. Чтобы кого-то купить, требовалось кого-то продать. Жертвой этой истории и стал Данило – его отпустили в «Ботафого» € 23 млн. Далеко не все поняли решение клуба избавиться от ценного актива. За «Форест» потенциальный зенитовский новичок сыграл 62 матча и оформил 6+4 по системе «гол+пас».

Данило полузащитник «Ботафого» «Я пришёл в «Ботафого», чтобы играть так, как играл в «Палмейрасе» и «Ноттингем Форест». Мои пасы всегда направлены вперёд. Я защищаюсь, но умею и атаковать – забиваю голы. Меня устраивают все три позиции в центре поля, однако чаще всего я играл как опорный полузащитник. Восстановление после травмы было трудным, зато теперь я готов на 100%».

Данило не очень хотел возвращаться в Бразилию, однако не всегда футболист хозяин своего положения. Полузащитник стал самой дорогой покупкой в истории «Ботафого» наряду с победителем ЧМ-2022 Тьяго Альмадой. Во второй половине 2025 года Данило ещё дважды выбывал из-за повреждения подколенного сухожилия, пропустив в общей сумме три месяца. Тем не менее успел сыграть 13 матчей до завершения чемпионата Бразилии, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи.

А в 2026-м Данило просто расцвёл! В новом сезоне он провёл 11 матчей в бразильской Серии А и Кубке Либертадорес и оформил 7+2. Пока обходится без серьёзных травм. Более того, дебютировал в сборной Бразилии. Карло Анчелотти вызвал Данило в марте на товарищеские встречи с Францией (1:2) и Хорватией (3:1). В первой хавбек вышел на замену за 20 минут до конца. Во второй – попал в основу и забил хорватам, открыв счёт перед перерывом. Теперь, возможно, попадёт в заявку на ЧМ-2026.

С «Зенитом» Данило связывали ещё в январе этого года. ESPN писал, что полузащитник «Ботафого» может заменить в петербургском клубе Жерсона. Однако в зимнее окно сине-бело-голубые подписали Джона Джона из «Ред Булл Брагантино».

Трансферы новых легионеров потребуют от «Зенита» продажи иностранцев из сегодняшней команды, чтобы вписаться в лимит. Как утверждает тот же ESPN, петербургский клуб может отпустить летом не только Вендела, но и Нино. Известно, что на обоих нацелен «Палмейрас». Под вопросом также будущее Педро, к которому был интерес в топ-лигах Европы и в Саудовской Аравии. Покупка Матеузиньо наверняка приведёт к уходу кого-то из защитников, которых Сергей Семак использует на флангах – Романа Веги или универсала Дркушича.

Тем временем стало известно о ещё одном вероятном новичке «Зенита» в летнее окно. Это игрок не из чемпионата Бразилии, но тоже бразилец и клиент компании Бертолуччи – нападающий «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. Сине-бело-голубые и 22-летнего форварда рассматривали в зимнее окно. Тогда турецкие СМИ сообщили, что «Трабзонспор» отказался от предложения в размере € 10 млн плюс € 4,5 млн бонусами и 15% от будущей перепродажи. В нынешнем сезоне Фелипе Аугусто забил 11 голов в 28 матчах Суперлиги.

«Мой босс Джулиано Бертолуччи был в Санкт-Петербурге на днях. Думаю, вопрос о переходе Фелипе Аугусто следующим летом в «Зенит» может быть пересмотрен. Игрок очень хорошо выступает в Турции», – рассказал для «Чемпионата» агент форварда Лекка де Камарго.

Очевидно, что для нового форварда-легионера место в составе должен освободить Джон Дуран. Сейчас просто невозможно представить, при каких условиях «Зенит» захотел бы сохранить колумбийца в команде.