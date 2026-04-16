Что стало с клубами-сенсациями аномального сезона-2023/2024? 5 крутых, но грустных историй

Позапрошлый сезон в топ-лигах – один из самых удивительных за последние годы. Сенсации наверху таблицы случились везде, кроме АПЛ. Вот если бы «Астон Вилла» прыгнула выше не только «Манчестер Юнайтед», «Челси» и ещё боеспособного «Тоттенхэма», но и хоть кого-то из тройки «Ливерпуль» — «Арсенал» — «Ман Сити», тогда бы вообще сложилось комбо.

Но и так набралось пять крутых примеров. По прошествии почти двух лет все эти команды откатились. Кто-то – не так заметно, а кто-то – стал середняком.

«Байер»

Сезон-2023/2024 Сезон-2025/2026

: шестое место в Бундеслиге и полуфинал ЛЕ. В сезоне-2023/2024 : победа в Бундеслиге и Кубке Германии, финал ЛЕ.

В сезоне-2024/2025 : второе место в Бундеслиге, шестое – на общем этапе ЛЧ и разгром от «Баварии» в 1/8 финала.

: второе место в Бундеслиге, шестое – на общем этапе ЛЧ и разгром от «Баварии» в 1/8 финала. В сезоне-2025/2026: пятое место в Бундеслиге (сейчас), 16-е – на общем этапе ЛЧ и поражение от «Арсенала» в 1/8 финала.

Безоговорочно главная сенсация того сезона. И, вероятно, вторая после чемпионского «Лестера» во всём XXI веке именно из-за невероятного хода. «Байер» Хаби Алонсо не проигрывал 51 матч кряду во всех турнирах, установив, возможно, вечный рекорд для топ-5 лиг. 361 день без поражений: ещё бы чуть-чуть – и замкнули полный год! 28 побед и ни единого поражения в Бундеслиге – что-то на сюрреалистичном. Даже нынешняя «Бавария» Венсана Компани не способна на такое. Этих гениев остановила лишь «Аталанта» в финале Лиги Европы.

Ранее леверкузенцы считались «неверкузенцами», то и дело останавливаясь в шаге от трофея. И всё перевернулось. Ладно, практически всё. Причём чемпионскую команду распродали (на € 229,5 млн) только летом 2025-го. Как раз с уходом Алонсо, чья системность в результате не прижилась в «Реале». Оставшихся лидеров можно пересчитать по пальцам одной руки: защитник Эдмон Тапсоба, левый краёк Алехандро Гримальдо, полузащитники Роберт Андрих и Эксекиэль Паласиос. На месте и Патрик Шик, но он тогда играл мало. Наоборот – ситуация с Йонасом Хоффманом: атакующий полузащитник редко задействован теперь.

Преемником Алонсо видели Эрика тен Хага. Который продержался в Леверкузене каких-то два месяца. Каспер Юльманн наладил дела «Байера», тем не менее клуб откатился к прежним настройкам: боремся за зону ЛЧ и претендуем максимум на 1/8 финала ЛЧ, что-то большее – извините. Вернуть болельщиков в недавние триумфальные времена датский специалист может в Кубке Германии – там в полуфинале встреча с «Баварией».

«Штутгарт»

Сезон-2023/2024 Сезон-2025/2026

В сезоне-2024/2025 : девятое место в Бундеслиге, 26-е – на общем этапе ЛЧ и победа в Кубке Германии.

: девятое место в Бундеслиге, 26-е – на общем этапе ЛЧ и победа в Кубке Германии. В сезоне-2025/2026: третье место в Бундеслиге (сейчас) и 1/8 финала ЛЕ.

Самый длинный скачок сезона-2023/2024, если судить по таблице Бундеслиги. Вот вы рубитесь в плей-офф за право остаться в элите, а уже через год – опережаете «Баварию»! Именно «Штутгарт» стал главной жертвой подъёма «Байера», так бы можно было вообще на чемпионство замахнуться. С 27 января по конец розыгрыша швабы уступили всего один раз. Причём даже не гранду, а «Вердеру». «Байеру» они как раз не поддались, скатав две ничьих.

«Штутгарт» хорошенько растаскивают каждое лето, так что ни о какой стабильности не может идти и речи: с сезона-2021/2022 распродали на € 343,7 млн. И всё равно швабы непотопляемы. Да, закрепить успех не удалось, да и возвращение в ЛЧ не принесло плей-офф. Зато забрали Кубок Германии – первый титул с 2007-го, если не учитывать Кубок Интертото и Вторую Бундеслигу. А сейчас идут в топ-3.

Себастьян Хёнес остался в клубе и продолжает творить историю. До сих пор погоду в команде делают вечно арендованный у «Баварии» вратарь Александр Нюбель и левый защитник Максимилиан Миттельштедт, опорники Ангело Штиллер и Атакан Каразор, вингеры Крис Фюрих и Джейми Левелинг и нападающий Дениз Ундав. Последний – второй бомбардир Бундеслиги после, само собой, Гарри Кейна. И тогда, и теперь у него 18 голов.

«Брест»

Сезон-2023/2024 Сезон-2025/2026

В сезоне-2024/2025 : девятое место в Лиге 1, 18-е – на общем этапе ЛЧ и разгром от «ПСЖ» в плей-офф.

: девятое место в Лиге 1, 18-е – на общем этапе ЛЧ и разгром от «ПСЖ» в плей-офф. В сезоне-2025/2026: 11-е место в Лиге 1 (сейчас).

Помните же множество шуток про «белорусов» в Лиге чемпионов? Будучи одной из беднейших команд Лиги 1, «Брест» сенсационно победил в половине матчей и перешагнул с 14-го места на третье. Хотя ранее максимум становился восьмым, и то в далёком 1987-м. Брестские скромняги не проигрывали с ноября по март – серия вместила в себя аж 13 туров. В том числе спасались с 0:2 на 2:2 в битве с «ПСЖ». Такое и многим топам неподвластно.

«Брест» и тогда (8+8 в чемпионате), и сейчас (8+2) тащит правый вингер Ромен дель Кастильо. По-прежнему на месте главный тренер Эрик Руа, лидер обороны и капитан Брендан Шардонне, фланговые защитники Кенни Лала и Брэдли Локо, полузащитники Юго Маньетти и Камори Думбия. Резервный вратарь той брестской сборки Грегуар Кудер теперь основной. Но в остальном команда полностью изменилась.

В Лиге 1 клуб последние два сезона обитает в середине таблицы. Зато неплохо пошумел в предыдущем розыгрыше ЛЧ: занял на общем этапе 18-ю строчку (выше «Ювентуса» и «Ман Сити»!), но в плей-офф был уничтожен «ПСЖ» с общим счётом 10:0. Из нашей подборки только «Байер» выступил тогда в главном еврокубке увереннее.

«Болонья»

Сезон-2023/2024 Сезон-2025/2026

В сезоне-2024/2025 : девятое место в Серии А, 28-е – на общем этапе ЛЧ и победа в Кубке Италии.

: девятое место в Серии А, 28-е – на общем этапе ЛЧ и победа в Кубке Италии. В сезоне-2025/2026: восьмое место в Серии А и четвертьфинал ЛЕ (сейчас).

Благодаря расширенной еврокубковой квоте Италии «Болонье» для попадания в ЛЧ-2024/2025 хватило и пятого места в Серии А. Хотя она вполне могла замахнуться и на третье благодаря суперсерии с февраля по март, когда победила аж в восьми турах из девяти. В конце сезона команду поразил ничейный вирус. И даже так парни Тьяго Мотты заметно опередили «Рому», «Лацио», «Фиорентину» и «Наполи». Настолько высоко «Болонья» не забиралась с 1971 года.

Мотту моментально соблазнил «Ювентус». Где тренер провалился – и вот уже второй год сидит без работы. На повышение ускакали и несколько лидеров: в АПЛ – лучший бомбардир команды Джошуа Зиркзее («МЮ»), защитники Риккардо Калафьори («Арсенал») и Виктор Кристиансен («Лестер»). Алексис Салемакерс переехал в «Рому». Да и других продаж хватало: за последние пару сезонов заработали на них € 188,5 млн.

В ЛЧ клуб провалился, заранее вылетев на общем этапе с одной победой. Да и наверху таблицы Серии А уже не толкается. Тем не менее провёл под руководством Винченцо Итальяно уже 100 матчей, не выпадает из топ-8, брал в прошлом сезоне Кубок Италии, а сейчас впорхнул в четвертьфинал Лиги Европы . Спасибо в том числе тем, кто не соблазнился на уход с момента главной славы «Болоньи»: правому вингеру Риккардо Орсолини (было 10+2, стало 8+1), полузащитнику Льюису Фергюсону, защитнику Джону Лукуми и вратарю Лукашу Скорупскому. Последний страдает из-за травм, и его уже куда чаще подменяет Федерико Равалья.

«Жирона»

Сезон-2023/2024 Сезон-2025/2026

: 16-е место в Ла Лиге, 33-е — на общем этапе ЛЧ. В сезоне-2025/2026: 12-е место в Ла Лиге (сейчас).

Единственное поражение за первые 23 тура, всего два очка отставания от «Реала» и приличный отрыв от «Барселоны» с «Атлетико» – дерзкая «Жирона» вообще не боялась авторитетов. В итоге она всё-таки уступила вторую строчку соседям из «Барсы», но всё равно дважды их обыграла. Прежде тройку грандов в таблице разбивала «Валенсия», только случилось это за 12 лет до взлёта «Жироны». Да и сами каталонцы выше 10-го места ранее не поднимались.

Лидеров команды тут же растащили. «Рома» забрала лучшего бомбардира Ла Лиги Артёма Довбика, «Ман Сити» – главного жиронского ассистента Савио, «Барса» – Эрика Гарсию, его однофамильца Алеша – «Байер», Яна Коуто – дортмундская «Боруссия». Летом 2025-го левый защитник Мигель Гутьеррес уехал в «Наполи», мотор «Жироны» Янхель Эррера стремительно сдал и отправился в «Реал Сосьедад».

До сих пор в деле Мичел Санчес, но и его заманивает «Аякс» – контракт с тренером завершается этим летом. Из лидеров той «Жироны» по-прежнему не сменили цвета и много играют вратарь Пауло Гассанига, защитник Дейли Блинд (ему уже 36 лет), полузащитник Иван Мартин да правый вингер Виктор Цыганков. Их прайм пока остаётся в сезоне-2023/2024. В ЛЧ каталонцы потерпели семь поражений в восьми матчах, да и в чемпионате оказались вблизи зоны вылета. Сейчас же они обосновались в середине таблицы.