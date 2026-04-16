Великий тайм ЛЧ — 5 голов и «привоз» Нойера! И в концовке «Бавария» казнила «Реал»! Видео

«Мадрид» был в пяти минутах от дополнительного времени. Но какое же глупое удаление заработал Камавинга!

«Бавария» и «Реал» сделали это красиво! Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов подарил мощную интригу и семь голов. Испанский топ вылетел, немецкий остаётся в борьбе за трофей.

Старт игры – настоящий карнавал с масками супергероев и чудовищ! Пугали всех вратари команд. «Реалу» даже не пришлось прикладывать усилия, чтобы отыграть «-1». Какой «привоз» от Нойера спустя 35 секунд после стартового свистка! Между прочим, лучшего игрока мадридского матча. Выйдя за пределы штрафной и получив мяч от Киммиха, 40-летний голкипер покатил левой ногой вперёд – под удар с левой Гюлеру. Турецкий хавбек поразил пустые ворота.

Однако уже через пять минут «Бавария» сравняла счёт. Команда Венсана Компани с самого начала мощно прессинговала «Реал» и заставила соперника ошибаться. Мадридцы тоже доигрались, катая мяч на своей трети. Хозяева заработали угловой, Киммих здорово подал во вратарскую, а Лунин оплошал на выходе. Украинский голкипер, грубо говоря, должен был выносить мяч вместе с головой Павловича, которой опорный полузащитник мюнхенцев и забил.

«Бавария» как будто контролировала игру. Но «Реал», защищаясь 4-4-2, мог в любую секунду выстрелить ответной атакой на скорости. Хозяева оставляли свободное пространство. Правда, первое касание в штрафной мюнхенцев только по истечении четверти часа сделал Мбаппе. Да и в том эпизоде был офсайд. Впрочем, уже через минуту ситуация повторилась, однако у Мбаппе вышел кикс вместо удара. А на исходе получаса Гюлер оформил дубль. Хотя «Бавария» запугивала «Реал» и особенно Лунина своими угловыми, со стандарта забили «сливочные». Турок феноменально исполнил штрафной с правого полуфланга, отправив мяч под перекладину. Нойер, пожалуй, и тут мог бы сыграть поудачнее – дотянулся до мяча уже за линией ворот. Этот удар стал вторым для гостей в створ.

ГОЛ ГЮЛЕРА СО ШТРАФНОГО Фото: EyesWideOpen/Getty Images

Шоу должно продолжаться – решили команды. Второй гол «Баварии» не заставил себя долго ждать. На 38-й минуте Юпамекано забрал подбор на половине поля «Реала» и воспользовался тем, что его никто не встретил. Отдал пас в штрафную на Кейна. Диас своим движением сковал центрального защитника, поэтому англичанин получил возможность бить свободно. Такие эпизоды Гарри решает на раз-два.

На перерыв «Реал» с «Баварией» ушли при счёте 4:4. По сумме двух матчей. Вот это пара! Подуставшие от собственного прессинга и доминирования хозяева стали чаще пропускать контрвыпады «сливочных». Винисиус Жуниор сперва зарядил в перекладину, а затем в переходной фазе ассистировал Мбаппе. Француз убежал от соотечественника Юпамекано и положил свой 15-й мяч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Мюнхенцы протестовали, утверждая, что голевой атаке «Реала» предшествовал фол на Станишиче, вот только словенский судья Винчич их не услышал. Кстати, пять голов за тайм в четвертьфинале ЛЧ не забивали уже семь лет – с матча «Ман Сити» и «Тоттенхэма» в апреле 2019-го.

Этот матч в любом случае вошёл бы в историю уникальным статистическим фактом. «Реал» впервые сыграл в Лиге чемпионов без единого испанца в стартовом составе. Хотя рекорд, что называется, со звёздочкой. Браим, пусть и представляет теперь Марокко, всё же свой – родился и вырос в Малаге, даже выступил однажды за сборную Испании в товарняке с Литвой. Тем не менее испанский тренер Альваро Арбелоа отметился достижением, которым вряд ли гордятся в Мадриде или его родной Саламанке.

После перерыва картина игры принципиально не поменялась, а запас голов у «Баварии» и «Реала» внезапно иссяк. Чемпион Германии по-прежнему шёл вперёд крупными силами и владел мячом, «сливочные» улетали к воротам хозяев, когда контрпрессинг мюнхенцев проваливался. Голевейший момент был у Мбаппе – Нойер наконец показал класс и сотворил яркий сейв. Команда Компани тут же вскрыла правый полуфланг обороны мадридцев. Диас выходил один на один, но Трент снял с ноги соперника мяч, который колумбиец решил обработать в штрафной.

В игре на три результата забить и вырвать победу при равных составах могли как «Бавария», так и «Реал». Арбелоа укрепил опорную зону за счёт Камавинга и больше не делал замен. Однако свежий француз в итоге и подставил мадридцев – заработал двё жёлтые карточки за восемь минут. Вторую – невероятно глупую! За задержку мяча. Зачем так поступать, имея предупреждение?

«Бавария» очень быстро реализовала большинство. Диас разыграл двоечку с Мусиалой, здорово вышедшим на замену, и после паса пяткой Джамала выстрелил из-за штрафной. Рикошет от ноги Милитао помог мячу найти сетку. Более того, в компенсированное время оставшийся вдесятером и раскрывшийся «Реал» пропустил ещё раз. Добил «сливочных» Олисе.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Бавария» победила и теперь сыграет в полуфинале с «ПСЖ» Сафонова.