«Спортинг» был в сантиметрах от сенсации, а в итоге — 0:0. Уже ждёте матч мечты с «Атлетико»?

Только так этот «Арсенал» и мог выйти в полуфинал Лиги чемпионов

«Арсенал» и «Спортинг» провели ответную встречу 1/4 финала Лиги чемпионов. После гостевой победы (1:0 в самой концовке) лондонцам было достаточно не уступить дома. Поэтому в Англии ожидалась не самая яркая и нервная встреча.

В сравнении с первым матчем у «Арсенала» случилось несколько замен. Микелю Артете из-за травм не могли помочь Мартин Эдегор, Риккардо Калафьори, а Бен Уайт и Леандро Троссард остались в запасе. Вместо них на поле появились Эберечи Эзе, Пьеро Инкапье, Кристиан Москера и Габриэл Мартинелли. «Спортинг» же совершил две перестановки: Мортен Юльманн и Эдуарду Куарежма заменили Жоау Симойнша и Ивана Фреснеду.

Первый тайм — ожидаемая классика. Скучный, прагматичный футбол. «Арсенал» совсем не спешил атаковать, предпочитая надёжную игру в обороне. «Спортинг» же при всём желании не способен доминировать против топ-клуба в гостях. За тайм португальцы нанесли всего три удара, 0 — в створ.

Хотя на 43-й минуте именно гости создали лучший момент. Максимилиано Араухо с левого края навесил в штрафную, а мяч оказался во вратарской у набежавшего Джени Катамо. Вингер «Спортинга» пробил в касание — прямо в штангу! Гости могли уйти на перерыв с преимуществом, но не повезло. «Арсенал» же пробил за тайм восемь раз и владел мячом 56% времени. Только никакой выгоды из этого не извлёк.

После паузы «Спортинг» упустил второй шанс. На 48-й минуте гости провели позиционную атаку: Араухо принял мяч в чужой штрафной, на ложном замахе ушёл в центр и пробил в дальний угол. Получилось чуть мимо правой штанги – мяч просто слетел с ноги.

«Арсенал» же ничего не мог придумать в ответ. Не осталось сомнений — лондонцы в кризисе. Недавние поражения от «Манчестер Сити» (финал Кубка лиги), «Саутгемптона» (Кубок Англии) и «Борнмута» (АПЛ) неслучайны. Команда Артеты действовала безыдейно в атаке. И во встрече со «Спортингом» основной задачей стало сохранение преимущества.

Португальцы же в середине тайма поджали хозяев. В моменте владение «Спортинга» перевалило за 60%. Ещё и на 65-й минуте судья Франсуа Летексье принял спорное решение: Москера подтолкнул в спину в своей штрафной Араухо. Однако арбитр не отважился назначить пенальти. Как и в первом тайме после лёгкого удара в ногу. Допуск единоборств был высоким.

Тренер «Спортинга» Руй Боржеш выпускал свежих игроков в надежде усилить давление на «Арсенал». Артета также выпустил со скамейки футболистов атаки. Но, скорее, для быстрых контратак и попытки наказать «Спортинг» за ошибку. Хотя и без этого лондонцы в моменте перехватили мяч, не позволяя португальцам интенсивно идти вперёд. А после одного из немногих неплохих моментов Артета психанул и от злости натянул на голову кофту. Забавно.

На 83-й минуте Троссард мог снять все вопросы, однако бельгиец сотряс штангу ворот «Спортинга» после удара головой с острого угла. А дальше «Арсенал» засушил игру, удерживая подолгу мяч на чужой половине. Хотя уже на 90+5-й минуте гости нанесли опасный удар — мимо створа.

Лондонцы во втором сезоне подряд вышли в полуфинал Лиги чемпионов. С единственным голом в первом матче (уже в самой концовке) и со счётом 0:0 – в ответной игре. Команда – в кризисе, но результат отличный.

В прошлом году «Арсенал» уступил на этой стадии «ПСЖ». На этот раз англичан ждёт серия с «Атлетико». Справятся? Как думаете, много будет там голов?