Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Арсенал — Спортинг — 0:0, видеообзор ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов, 15 апреля 2026

Только так этот «Арсенал» и мог выйти в полуфинал Лиги чемпионов
Никита Паглазов
Отчет «Арсенал» — «Спортинг» — 0:0
Комментарии
«Спортинг» был в сантиметрах от сенсации, а в итоге — 0:0. Уже ждёте матч мечты с «Атлетико»?

«Арсенал» и «Спортинг» провели ответную встречу 1/4 финала Лиги чемпионов. После гостевой победы (1:0 в самой концовке) лондонцам было достаточно не уступить дома. Поэтому в Англии ожидалась не самая яркая и нервная встреча.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
0 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия

В сравнении с первым матчем у «Арсенала» случилось несколько замен. Микелю Артете из-за травм не могли помочь Мартин Эдегор, Риккардо Калафьори, а Бен Уайт и Леандро Троссард остались в запасе. Вместо них на поле появились Эберечи Эзе, Пьеро Инкапье, Кристиан Москера и Габриэл Мартинелли. «Спортинг» же совершил две перестановки: Мортен Юльманн и Эдуарду Куарежма заменили Жоау Симойнша и Ивана Фреснеду.

Первый тайм — ожидаемая классика. Скучный, прагматичный футбол. «Арсенал» совсем не спешил атаковать, предпочитая надёжную игру в обороне. «Спортинг» же при всём желании не способен доминировать против топ-клуба в гостях. За тайм португальцы нанесли всего три удара, 0 — в створ.

Голевой момент «Арсенала»

Фото: Marc Atkins/Getty Images

Хотя на 43-й минуте именно гости создали лучший момент. Максимилиано Араухо с левого края навесил в штрафную, а мяч оказался во вратарской у набежавшего Джени Катамо. Вингер «Спортинга» пробил в касание — прямо в штангу! Гости могли уйти на перерыв с преимуществом, но не повезло. «Арсенал» же пробил за тайм восемь раз и владел мячом 56% времени. Только никакой выгоды из этого не извлёк.

После паузы «Спортинг» упустил второй шанс. На 48-й минуте гости провели позиционную атаку: Араухо принял мяч в чужой штрафной, на ложном замахе ушёл в центр и пробил в дальний угол. Получилось чуть мимо правой штанги – мяч просто слетел с ноги.

Микель Артета

«Арсенал» же ничего не мог придумать в ответ. Не осталось сомнений — лондонцы в кризисе. Недавние поражения от «Манчестер Сити» (финал Кубка лиги), «Саутгемптона» (Кубок Англии) и «Борнмута» (АПЛ) неслучайны. Команда Артеты действовала безыдейно в атаке. И во встрече со «Спортингом» основной задачей стало сохранение преимущества.

Португальцы же в середине тайма поджали хозяев. В моменте владение «Спортинга» перевалило за 60%. Ещё и на 65-й минуте судья Франсуа Летексье принял спорное решение: Москера подтолкнул в спину в своей штрафной Араухо. Однако арбитр не отважился назначить пенальти. Как и в первом тайме после лёгкого удара в ногу. Допуск единоборств был высоким.

Мортен Юльманн спорит с арбитром матча «Арсенал» — «Спортинг»

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Тренер «Спортинга» Руй Боржеш выпускал свежих игроков в надежде усилить давление на «Арсенал». Артета также выпустил со скамейки футболистов атаки. Но, скорее, для быстрых контратак и попытки наказать «Спортинг» за ошибку. Хотя и без этого лондонцы в моменте перехватили мяч, не позволяя португальцам интенсивно идти вперёд. А после одного из немногих неплохих моментов Артета психанул и от злости натянул на голову кофту. Забавно.

На 83-й минуте Троссард мог снять все вопросы, однако бельгиец сотряс штангу ворот «Спортинга» после удара головой с острого угла. А дальше «Арсенал» засушил игру, удерживая подолгу мяч на чужой половине. Хотя уже на 90+5-й минуте гости нанесли опасный удар — мимо створа.

Лондонцы во втором сезоне подряд вышли в полуфинал Лиги чемпионов. С единственным голом в первом матче (уже в самой концовке) и со счётом 0:0 – в ответной игре. Команда – в кризисе, но результат отличный.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В прошлом году «Арсенал» уступил на этой стадии «ПСЖ». На этот раз англичан ждёт серия с «Атлетико». Справятся? Как думаете, много будет там голов?

А в выходные у лондонцев — главный матч в АПЛ:
«Арсенал», у тебя вообще всё в порядке?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android