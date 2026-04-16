Матвей Сафонов снова поедет в Мюнхен, а у Артеты и Симеоне — исторический шанс.

Главное о полуфиналах ЛЧ. Когда матчи, кто первым сыграет дома и кого считают фаворитом?

В Лиге чемпионов завершились четвертьфиналы. В плей-офф осталось всего три матча! И мы узнаем имя победителя турнира в сезоне-2025/2026. Какие пары нас ждут далее? А кто – главный фаворит в борьбе за титул?

Итоги 1/4 финала:

«ПСЖ» – «Ливерпуль» (2:0, 2:0), 4:0 по сумме двух матчей;

«Барселона» – «Атлетико» (0:2, 2:1), 2:3 по сумме двух матчей;

«Реал» Мадрид – «Бавария» (1:2, 3:4), 4:6 по сумме двух матчей;

«Спортинг» – «Арсенал» (0:1, 0:0), 0:1 по сумме двух матчей.

В 1/2 финала вышли «ПСЖ», «Атлетико», «Бавария» и «Арсенал».

РАДОСТЬ ИГРОКОВ «БАВАРИИ» Фото: Adam Pretty/Getty Images

Полуфинальные пары и даты встреч

Сетка до финала плей-офф была определена ещё на жеребьёвке 27 февраля. По её итогам, в полуфинале нас ждут следующие пары:

«Атлетико» — «Арсенал»: первый матч – 29 апреля в Мадриде, ответный – 5 мая в Лондоне.

«ПСЖ» — «Бавария»: первый матч – 28 апреля в Париже, ответный – 6 мая в Мюнхене.

Финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 30 мая, в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена».

Почему «ПСЖ» и «Атлетико» проводят первый матч дома

«Арсенал» и «Бавария» заняли два первых места на общем этапе Лиги чемпионов. Поэтому при выходе в полуфинал они автоматически получили право сыграть ответный матч (5-6 мая) дома. А если бы кто-то из этих двух клубов вылетел, то место лондонцев и мюнхенцев заняла именно выбившая их команда. Поэтому «Атлетико» и «ПСЖ» при любых раскладах ждала ответная игра на чужом поле, а первая – на своём.

ИГРОКИ «АРСЕНАЛА» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Кого считает фаворитом суперкомпьютер?

По данным машины от Opta, больше шансов на проход в финал у «Арсенала» и «Баварии». Лондонцы – большие фавориты пары с «Атлетико» (74,87% на 25,13%). «Бавария» же предпочтительнее «ПСЖ» в своей серии, но уже не с таким преимуществом (60,55% на 39,45%).

На итоговую победу в Лиге чемпионов также наибольшие шансы у «Арсенала» (38,58%). «Бавария» оценивается неплохо (33,34%), а далее идут «ПСЖ» (19,10%) и «Атлетико» (8,98%). Подозрительно низкий процент у действующего обладателя трофея!

