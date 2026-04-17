«Спартак» — фаворит в борьбе за бронзу РПЛ? Разбор календаря всех претендентов

Снова прикидываем коэффициент сложности: у команды Карседо — самая лёгкая концовка, труднее всех будет калининградцам. А что ЦСКА и «Локо»?

Главная интрига на финише сезона МИР Российской Премьер-Лиги связана с борьбой за золото. «Краснодар» и «Зенит» после 24 туров разделяет в таблице всего одно очко. Но не менее эпичной получается гонка за бронзу. В ней участвуют сразу четыре клуба: «Локомотив», «Балтика», ЦСКА и «Спартак». От третьего места до шестого – всего три очка. Московское «Динамо» с седьмой строчки мы в число претендентов не включили.

Перед возобновлением сезона РПЛ в конце февраля мы делали масштабное превью, а в одном из пунктов оценивали календарь участников. И для большей объективности использовали специальный коэффициент.

16 команд РПЛ поделили на четвёрки, где матч с командой из топ-4 оценивается в четыре балла сложности, игра с клубами с пятого по восьмое место – в три балла, с 9-го по 12-е – в два балла, с 13-го по 16-е – в один балл. За игру дома мы вычитали 0,5 балла от сложности соперника, а за матч на выезде – добавляли половину балла.

Ранее мы использовали коэффициент при сравнении календарей претендентов на золото – «Краснодара» и «Зенита». А теперь сконцентрируемся на участниках гонки за бронзу.

«Локомотив»: сразу четыре топ-вывески и два выезда к аутсайдерам. Коэффициент сложности календаря – 16

«Локомотив» занимает третье место после 24 туров. Однако в последних пяти встречах команда Михаила Галактионова одержала всего одну (!) победу. Да ещё и по уровню соперников у москвичей тяжёлый календарь на финише.

В следующем туре «Локо» едет в гости к «Оренбургу». Команда Ильдара Ахметзянова находится в зоне вылета и отчаянно борется за спасение. Если в гостях у оренбуржцев всего одна победа в сезоне, то дома – три. Две из них состоялись уже весной (во встречах с «Акроном» и «Зенитом»). Так что и находящемуся не в идеальных кондициях «Локо» они могут преподнести сюрприз.

В 26-м туре команда Галактионова примет дома «Зенит». Петербуржцам при любых раскладах будет жизненно важна победа. Хотя в последних двух домашних матчах «Локо» сдерживал петербуржцев (3:1, 1:1). Однако на топ-встречи команда Семака настраиваться умеет. Здесь результат слишком непредсказуем.

Михаил Галактионов

Затем «Локомотив» отправится в Самару к «Крыльям Советов». По качеству игры команда Сергея Булатова заслуживает минимум стыков. «Крылья» нестабильны и с кучей проблем. Но на финише сезона на первое место выходят характер и желание. И зацепиться хотя бы за ничью хозяева способны. К тому же именно самарцы выбили железнодорожников из Кубка России в середине марта (2:2, 5:4 пен.). А ещё «Крылья» в последних семи очных матчах в РПЛ уступили всего один раз.

В 28-м и 29-м турах «Локомотив» сыграет дома подряд с московским «Динамо» и «Балтикой». С высокой вероятностью по итогам этих встреч многое станет ясно насчёт перспектив борьбы за топ-3. Бело-голубые приедут в гости без большой турнирной мотивации, однако Ролану Гусеву важно одержать как можно больше побед на финише, иначе есть риск потерять работу летом. «Балтика» же прямой конкурент «Локо» в гонке за бронзу. И на финише у каждой из команд появится шанс обойти конкурента в очном матче.

Впрочем, даже если москвичи разберутся с командой Андрея Талалаева, в 30-м туре их поджидает ЦСКА. Ещё один прямой конкурент. Минус для «Локомотива» – встреча пройдёт на чужом поле. И потенциальную бронзу придётся выгрызать в не самых комфортных условиях. Хотя в первом круге железнодорожники разгромили соперника дома – 3:0. А в последних пяти гостевых встречах с армейцами в РПЛ потерпели всего одно поражение при трёх победах.

«Балтика»: тяжёлые выезды в Грозный, Краснодар и к «Локомотиву». Коэффициент сложности календаря – 18

«Балтика» борется за первую в своей истории медаль РПЛ. Вдвойне эпично, что калининградцы делают это в дебютном после возвращения в элиту сезоне. Сейчас команда Андрея Талалаева идёт четвёртой и всего на одно очко отстаёт от «Локомотива». Но плохая новость: у «Балтики» – самый непростой календарь на финише по коэффициенту сложности.

Уже в следующем туре калининградцам ехать в гости к «Краснодару». У «Балтики» не худшая история встреч с соперником в РПЛ (две ничьих, одно поражение). В нынешнем сезоне команды также сыграли вничью в Калининграде (1:1). Однако дома «Краснодар» оступился всего дважды (поражения в матчах с «Локо» и «Зенитом») и одержал 10 побед в 12 встречах. Калининградцам придётся совершить небольшой подвиг, чтобы ухудшить статистику чемпиона. Плюс не факт, что сможет сыграть лучший бомбардир команды Хиль.

Затем балтийцы перебираются из Краснодара в Грозный. Через четыре дня – игра с «Ахматом». Самый знаменитый очный матч команд состоялся как раз в Чечне осенью 2024 года. Тогда «Балтика» разнесла хозяев со счётом 7:1. После этого калининградцы обыграли «Ахмат» дома уже в нынешнем сезоне (2:0). Конечно, грозненцы мечтают не просто о реванше, а о разгромной победе. Уже по итогам двух предстоящих туров «Балтика» рискует отстать в гонке за топ-3.

Игроки «Балтики»

Впрочем, затем команда Талалаева дважды сыграет дома. В гости приедут «Акрон» и «Рубин». Тольяттинцы борются за выживание, у казанцев же максимальная турнирная перспектива – финиш на седьмом месте. Непростые матчи, однако «Балтика» в нынешнем сезона приучила: дома она стабильно хороша и отнимает очки даже у топов. А тут – аутсайдер и середняк.

В 29-м туре «Балтика» встретится в Москве с «Локомотивом». Важнейшая игра: либо калининградцы получат преимущество в борьбе за бронзу, либо выпадут из гонки. Хотя если клубы сохранят нынешний график, то «Балтика» подойдёт к матчу даже выше соперника.

Завершится же сезон для балтийцев домашней встречей с московским «Динамо». Тяжёлый соперник, но без особой мотивации. Возможно, все мысли команды Гусева будут о финале Кубка России (если бело-голубые пройдут «Краснодар»). А перебарывать команда Талалаева умеет, как никто другой.

ЦСКА: два ключевых матча – в 28-м и 30-м турах. Коэффициент сложности календаря – 15

ЦСКА провалил весеннюю часть сезона РПЛ. Даже если команда Фабио Челестини возьмёт бронзу – это не станет грандиозным успехом. Ведь к возобновлению чемпионата москвичи подходили в статусе претендентов на золото. Мощная зимняя кампания с переходами Дмитрия Баринова, Матеуса Рейса, Лусиано Гонду и Данилы Козлова подарила болельщикам повод для оптимизма. Но в итоге – две победы и четыре поражения в шести весенних турах и откат на пятое место.

Хотя относительно идущих выше конкурентов у ЦСКА чуть более приятный календарь на финише. В следующем туре москвичи едут в гости к борющимся за выживание «Крыльям Советов». В начале апреля ЦСКА уже разгромил самарцев на чужом поле в Кубке России (5:2). Учитывая нынешнюю форму «Крыльев», команда Челестини обязана увозить минимум ничью.

Игроки ЦСКА

В 26-м туре ЦСКА примет дома «Ростов»: южане после плохого начала года (одно очко в четырёх турах) пришли в себя и одержали победу во встрече с «Пари НН», а также сыграли вничью со «Спартаком». Да и в первом круге ростовчане разобрались с армейцами на своём поле (1:0). Так что даже с учётом невысокого коэффициента сложности (1,5 балла), ЦСКА предстоит тяжёлый матч.

Следом – выезд в 27-м туре в Казань. «Рубин» в турнирном плане борется разве что за место в топ-7. Однако команда Франка Артиги весной демонстрирует классные результаты: три победы (в том числе во встречах с «Краснодаром» и «Локомотивом»), две ничьих и всего одно поражение. Испанцу важно показать, что руководство не зря верит в него. И матчи с топ-клубами для этого – отличный повод.

На финише сезона – два топ-матча в трёх турах. Сначала ЦСКА примет дома «Зенит». Нет сомнений, что петербуржцы к тому моменту будут либо на первом месте, либо совсем близко к «Краснодару». Поэтому в Москву команда Сергея Семака приедет строго за тремя очками. Плохая новость для Челестини. А в 30-м туре ЦСКА сыграет на своём поле с «Локомотивом» – ещё одним претендентом на бронзу. В 2014 году команды в очном матче разыграли чемпионство. Не исключено, что теперь история повторится, но с «бронзовой» интригой.

Между играми с «Зенитом» и «Локо» ЦСКА также ждёт выезд в Нижний Новгород. Да, звучит не так грозно. Однако нижегородцы сражаются за выживание и стараются избежать даже стыков. Поэтому армейцам было бы лучше, если бы к тому моменту «Пари НН» находился далеко от опасной зоны. Иначе вполне вероятен неприятный сюрприз в 29-м туре.

Не стоит забывать и про зарубу ЦСКА со «Спартаком» в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубке России – на коэффициент сложности календаря в РПЛ для тех и других это, конечно, не влияет, но определённое влияние (и не самое малое) кубковое противостояние (6 мая) явно окажет.

«Спартак»: матчи с Черчесовым и «Краснодаром» дома, финиш – в Дагестане. Коэффициент сложности календаря – 13

«Спартак» вместе с московским «Динамо», «Зенитом» и «Краснодаром» – лидер весенней части РПЛ (13 очков в шести турах). А ещё у команды Хуана Карлоса Карседо самый лёгкий календарь среди претендентов на бронзу. Хотя в таблице москвичи идут ниже конкурентов и на три очка отстают от «Локо».

На финише сезона «Спартак» ждут три выезда: в Нижний Новгород, Самару и Каспийск. Топ-соперников нет, хотя все три команды борются за выживание и очки отдадут только с серьёзным боем. Но сначала москвичи дважды сыграют дома. В 25-м туре к ним приедет «Ахмат», в 26-м – «Краснодар». Наверное, это два самых грозных соперника для «Спартака» на финише.

Москвичи не побеждали грозненцев на своём поле в последних трёх матчах. Все они завершились с одинаковым счётом – 0:0. Хотя в первом круге красно-белые разобрались с «Ахматом» в гостях (2:1), далеко не факт, что получится пробить грозненскую оборону во второй раз подряд. Впрочем, большой турнирной мотивации у команды Черчесова нет: ниже девятого места она вряд ли опустится, а максимально возможный результат – седьмая строчка.

Игроки «Спартака»

Уже через четыре дня – битва с чемпионом. С «Краснодаром» у «Спартака» всегда получаются весёлые матчи. Предстоящая игра вряд ли станет исключением. Как прагматичный чемпион сдержит непредсказуемую команду Карседо? Чем испанец удивит Мурада Мусаева? И получится ли у не самой надёжной обороны сдержать Джона Кордобу (и отбиться от стандартов Эдуарда Сперцяна)? Результат во многом определит итоги гонки и для тех, и для других.

Далее – два выезда. В 27-м туре москвичи отправятся в Нижний Новгород. Вряд ли к тому моменту «Пари НН» окончательно обезопасит себя от вылета/стыков. А ещё команда Алексея Шпилевского постарается прервать негативную тенденцию: нижегородцы не обыгрывали «Спартак» в последних 12 встречах во всех турнирах. Единственная победа «Пари НН» зафиксирована в первом матче команд в истории (август 2021-го, 2:1 в Москве). «Крылья Советов» также стали удобным соперником для «Спартака» в последние годы. После разгромной победы (4:0) в октябре 2023 года в РПЛ, самарцы уступили москвичам в шести встречах во всех турнирах, разность мячей – 2:17. Если «Крылья» не прибавят к началу мая, то у «Спартака» хорошие шансы увезти три очка из Самары.

На финише сезона команда Карседо сначала примет дома «Рубин». Казанцы приедут в Москву без большой мотивации. Но всё же победить «Спартак» на чужом поле – всегда приятно. Однако хозяева обязаны забирать победу, если, конечно, к 29-му туру не выпадут из гонки за топ-3. А завершат сезон красно-белые в Каспийске. Махачкалинское «Динамо» сейчас идёт 11-м, но всего в одном очке от зоны стыков и в трёх – от зоны вылета. Конечно, команда Вадима Евсеева при любом положении будет «убиваться» против «Спартака». Однако если «Динамо» обеспечит себе место в РПЛ до 30-го тура, гостям будем немного проще.

Итак, согласно нашим расчётам, самый простой календарь у «Спартака» (коэффициент 13), за ним идут ЦСКА (15), «Локомотив» (16) и «Балтика» (18). А что вы думаете о расписании на финише сезона?

