Что «Реалу» и «Барсе» делать после вылета из ЛЧ? Ситуации диаметрально противоположные

Пересу пора определяться — и не только с фамилией тренера. А Лапорта должен наконец помочь Флику!

«Эль класико» в финале Лиги чемпионов снова не видать. «Реал» и «Барселона» синхронно сошли с дистанции. Синхронно – но по-разному. И будущее этих команд тоже видится очень разным.

«Реалу» надо определяться. И дело не в фамилии возможного сменщика Арбелоа

Для «Реала» такой вылет от «Баварии» выглядит совсем не плохо. Да, именно так – не плохо! Конечно, базово «Мадрид» не может быть доволен вылетом из ЛЧ уже на стадии 1/4 финала ЛЧ. Особенно если учитывать, что Ла Лига и Кубок Короля уже проиграны. Однако важен контекст – в каком состоянии и с какими вводными «Реал» подошёл к нынешнему этапу сезона.

Если бы в момент назначения Альваро Арбелоа кто-то сказал, что «Мадрид» вынесет «Манчестер Сити», а затем на равных будет биться с «Баварией» и проиграет только в концовке после дурацкого удаления, такой расклад признали бы неудачным? Вероятно, пальцем у виска крутили бы уже на словах «Реал» вынесет «Манчестер Сити».

Да, Ла Лигу «Мадрид» проиграл, с этим уже ничего не сделать. На остаток сезона есть лишь одна задача – победить «Барселону» в «класико». И особенно важно – не дать ей оформить в «класико» чемпионство. На сегодняшний день такой вариант возможен. Вылет из Кубка тоже получился очень болезненным: проиграли «Альбасете» из Сегунды, да ещё и в дебютном матче Арбелоа.

Конечно, сезон для «Реала» неудачный, с этим трудно поспорить. Но если взять отрезок, который отработал Арбелоа, – конечно, могло быть лучше, однако могло быть и гораздо хуже.

Его назначили экстренно, когда «Реал» утопал во внутренних противоречиях. Хаби Алонсо пригласили всерьёз и надолго – и отпустили уже в январе. Причём отпустили в тот момент, когда, казалось, «Реал» уже прошёл низшую точку. Да, проиграли «Барсе» финал Суперкубка, но в очень упорной борьбе. Перед этим победили «Атлетико», выдали неплохую серию в чемпионате. И тут – на тебе!

И команда, и клуб оказались в ступоре. Да, клуб в значительной степени сам себя туда загнал. Однако это вопрос точно не к Арбелоа. Это вопрос к Флорентино Пересу . Что же касается Альваро, он принял команду и по мере сил постарался наладить дела. Что-то получилось, что-то нет. Но говорить о том, что именно Арбелоа – главный виновник бестрофейного сезона «Реала», по меньшей мере странно.

Его работу нельзя назвать выдающейся. Он всё же не повторил путь Зинедина Зидана, который в своё время тоже принял «Реал» в тяжёлый момент и с ходу взял ЛЧ. А потом – ещё две, подряд! Арбелоа так не смог. Но и провальной его работу тоже назвать трудно. Важен контекст. А он на момент прихода Арбелоа был очень непростым.

И вот «Реал» снова на перепутье, снова нужно определяться. Marca пишет, что игроки хотят, чтобы Арбелоа остался. Слово игроков в «Реале» всегда было важно. Важно и сейчас. Однако, судя по всему, их слово может быть выше слова тренера, но не может быть выше слова президента .

По данным The Athletic, Фло Перес в активном поиске. Уже звучат фамилии – Дешам, Почеттино. Юрген Клопп вроде как тоже нравится (ещё бы!), но с ним контактов пока не было. Насчёт Арбелоа – вопрос. Понятно, что ничего не понятно.

Фундаментальная проблема «Реала» в этом сезоне в том, что клуб не определился. Не определился, как будет жить после Карло Анчелотти, как дальше будет строить команду. Пригласили Алонсо – однако не дали ему всех полномочий. Захотели стать более системными – но так, чтобы яркие индивидуальности вроде Килиана Мбаппе или Винисиуса оставались максимально выпуклыми. Система или набор индивидуальностей – этот выбор не был сделан . И из этого выросли все дальнейшие трудности.

Всё в руках Флорентино Переса. Если решит не продолжать с Арбелоа, фан-база это поймёт. Всё же Альваро не дал такого результата, при котором расставание с ним выглядело бы нелогичным. К примеру, у «Манчестер Юнайтед» в этом смысле ситуация сложнее: если Майкл Каррик, который, как Арбелоа, пришёл по ходу сезона, затащит-таки команду в Лигу чемпионов и летом его не продлят, могут возникнуть вопросы. А уж если затем не пойдёт у нового тренера – тем более.

Впрочем, сейчас не о «МЮ». «Реал» может отпустить Арбелоа. Главный вопрос – что дальше? Если Флорентино Перес не найдёт на него внятного, однозначного ответа, будущее Мадрида так и останется туманным.

С «Барсой» всё гораздо понятнее. Хотя проблемы клуба никуда не делись

Туманно и будущее «Барселоны» – но в первую очередь это касается клуба. Жоан Лапорта выиграл президентские выборы, однако это не даёт никаких гарантий дальнейшего благоденствия «Барсы». Финансовых и административных проблем по-прежнему полно.

При этом в вопросе построения команды «Барселона», в отличие от «Реала», чётко определилась. Ханс-Дитер Флик делает вещи! Да, «Барса» вновь не сыграет в финале Лиги чемпионов. В этом сезоне не сыграет даже в полуфинале. Но команда всё равно пышет здоровьем. Флику раз за разом приходится варить суп из топора – а он каждый раз выдаёт блюда мишленовского уровня .

Если «Реалу» нужно выбрать вектор развития команды, то «Барсе» – поддержать вектор, уже существующий. В лице Флика Лапорта вытянул счастливый билет. Немец работает так, что о проблемах «Барселоны»-клуба можно позабыть, они будто растворяются. Однако на самом деле они есть, они никуда не делись. И они мешают клубу поддержать команду.

Единственное стабильное усиление, на которое может рассчитывать Флик, – это «Ла Масия». Нельзя не признать: академия «Барсы» невероятна. И то, как Флик заигрывает ребят из кантеры без ущерба результату, тоже поражает. Но мы всё же говорим о топ-клубе мирового масштаба, который претендует на все трофеи. Он не может существовать без усиления со стороны. А с этим большие проблемы.

Надо отдать Флику должное – он вообще не ноет насчёт трансферов. По крайней мере, публично. Он работает с тем, что есть. И работает великолепно. Впрочем, когда он соглашался возглавить «Барсу», вероятно, понимал, что с трансферами будет туго. Был ли он готов к тому, что туго будет и к концу второго сезона, – вопрос.

Уважаемый сеньор Лапорта, пожалуйста, помогите тренеру! Ваша победа на выборах – в огромной степени его заслуга. Его и команды. Команда в последние годы тащит клуб. Пора бы и клубу наконец принести пользу.