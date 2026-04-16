Расписание спортивных матчей 17 апреля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события пятницы: РПЛ, Кубок Гагарина, завершение регулярки НХЛ и Рублёв в Барселоне
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 17 апреля 2026 года
Лучший спорт 17 апреля: «Ростов» против «Сочи», Панарин и Макдэвид за океаном, «Интер» в Серии А, Первая лига и «Магнитка» — «Торпедо»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Время в материале указано по Москве.

✅ 🏒 4:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ — 6:1

17 апреля 2026, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Самански (Дак, Бушар) – 01:58     2:0 Савуа (Бушар, Макдэвид) – 06:48     2:1 Мюллер (Дуглас, Ланкинен) – 12:10     3:1 Савуа (Макдэвид) – 14:35 (pp)     4:1 Савуа (Макдэвид, Бушар) – 19:02     5:1 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид) – 36:46 (pp)     6:1 Дак (Мёрфи, Нурс) – 48:20    

Интрига: сколько ещё очков наберёт Макдэвид?

Уже можно не сомневаться, что лидер «Эдмонтона» заберёт себе приз лучшего бомбардира регулярного сезона – Никита Кучеров уже завершил свои выступления в гладкой части чемпионата с отставанием в четыре очка от Макдэвида, а Натан Маккиннон едва ли наберёт как минимум семь очков за оставшуюся игру. Так что единственный вопрос в том, с каким показателем Коннор закончит регулярку — и сыграет ли он в последнем матче в принципе?

Что в итоге:
Видео
Четыре передачи Макдэвида и хет-трик Савуа помогли «Эдмонтону» обыграть «Ванкувер»

✅ 🏒 4:00: «Калгари Флэймз» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ — 3:1

17 апреля 2026, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Фрост (Гридин, Коронато) – 25:21 (pp)     1:1 Байфилд (Мур, Лаферрье) – 26:43     2:1 Парек (Уайтклауд, Строум) – 46:08     3:1 Фараби (Уайтклауд) – 59:20    

Интрига: смогут ли «Кингз» покинуть зону уайлд-кард?

Место в плей-офф у «королей» уже никто не отберёт, но с кем именно они сыграют в первом раунде, вопрос пока открытый. Попасть на «Колорадо» будет для «Лос-Анджелеса» сродни смерти, однако при этом есть шанс в пятый раз подряд попасть на «Эдмонтон». Одно из условий, при которых такая встреча станет реальна – победа калифорнийцев в другом городе Альберты Калгари. Но и за параллельными матчами тоже придётся поглядеть.

Что в итоге:
Видео
«Калгари» обыграл «Лос-Анджелес». Сергеев дебютировал и был признан первой звездой матча

✅ 🎾 14:10: Томаш Махач (Чехия) – Андрей Рублёв (Россия, 5), Барселона, 1/4 финала – 4:6, 3:6

Барселона. 1/4 финала
17 апреля 2026, пятница. 14:10 МСК
Томаш Махач
47
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: доберётся ли Рублёв до третьего полуфинала «пятисотника» в сезоне?

Андрей Рублёв, похоже, сумел набрать ход на «пятисотнике» в Барселоне. Двух первых соперников он обыграл без потери сета. Перед турниром ожидалось, что в 1/4 финала россиянин сойдётся с двукратным чемпионом турнира и прошлогодним финалистом Карлосом Алькарасом. Однако испанец снялся с матча второго круга из-за проблем со здоровьем, и дальше прошёл чех Томаш Махач. Соперники ранее уже пересекались на корте однажды — в Майами-2024 сильнее оказался чех. Победитель нового матча сразится в полуфинале с кем-то из пары Хамад Меджедович — Нуну Боржеш. Отметим, что на двух предыдущих «пятисотниках» этого сезона — в Дохе и Дубае — Рублёв неизменно добирался как раз до полуфиналов.

Что в итоге:
У Рублёва уже четвёртый полуфинал в сезоне! Теперь — на «пятисотнике» в Барселоне
✅ 🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Торпедо», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, пятый матч — 4:3 ОТ

17 апреля 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Пресс (Исхаков, Петунин) – 09:36 (5x4)     1:1 Белевич (Яремчук, Шавин) – 22:51 (5x5)     2:1 Пресс (Коробкин, Коротков) – 29:13 (5x5)     3:1 Вовченко (Толчинский) – 39:50 (5x5)     3:2 Виноградов – 44:28 (5x5)     3:3 Летунов (Конюшков) – 58:43 (5x5)     4:3 Канцеров (Ткачёв, Толчинский) – 65:19 (5x4)    

Интрига: сможет ли «Торпедо» ещё раз продлить серию?

Нижегородцы смогли совершить небольшой подвиг, отыгравшись с 0:2 в третьем периоде четвёртого матча серии, когда до их вылета оставалось всего 20 минут. Но продлить это противостояние будет крайне сложно – магнитогорцы по такому же сценарию прошли «Сибирь» в первом раунде Кубка Гагарина, да и дома в этом плей-офф они ещё не проигрывали.

Что в итоге:
«Металлург» дома дожал «Торпедо». Теперь известны все полуфиналисты Кубка Гагарина — 2026!
Видео
✅ ⚽️ 18:00: «Торпедо» — «КАМАЗ», Первая лига, 29-й тур — 2:0

17 апреля 2026, пятница. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Чурич – 5'     2:0 Шитов – 52'    

Интрига: продлит ли «Торпедо» беспроигрышную серию?

В Первой лиге (Лиге Pari) состоится интересная встреча с участием московского «Торпедо» и «КАМАЗа». У команды Олега Кононова пятиматчевая беспроигрышная серия (три победы и две ничьих). Чёрно-белые оторвались на семь очков от зоны вылета, но до зоны стыков РПЛ далеко — 10 очков. А вот в клубе из Набережных Челнов ещё могут надеяться на то, что зацепятся за стыковые матчи. Отставание от «Ротора» всего пять очков. Столько отыграть реально, однако необходимо побеждать в Москве.

Вот что было в предыдущем туре:
Чемпионская интрига вернулась, а «Урал» совсем отстал. Главное за тур в Первой лиге
Видео
Чемпионская интрига вернулась, а «Урал» совсем отстал. Главное за тур в Первой лиге

✅ ⚽️ 19:30: «Ростов» — «Сочи», РПЛ, 25-й тур — 0:1

17 апреля 2026, пятница. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Заика – 89'    

Интрига: удивит ли снова аутсайдер РПЛ «Сочи»?

Очередной тур РПЛ откроется матчем в Ростове-на-Дону. Конкурентами в борьбе за выживание команды Джонатана Альбы и Игоря Осинькина не назовёшь, так как их разделяет 14 очков, тем не менее и те и другие думают о том, как не вылететь. «Ростов» немного оторвался от зоны стыков. До 13-го места — четыре очка. Если удастся победить аутсайдера, то, наверное, можно будет выдохнуть. «Сочи» уже все давно списали, а южане внезапно подали признаки жизни, победив ЦСКА в Москве. До 14-го места — девять очков. Слишком много. Но если играть так, как с армейцами, то есть шанс сотворить чудо и оказаться в стыках.

Что в итоге:
Сенсационный «Сочи» — вторая победа в РПЛ подряд! Надежды на спасение снова живы
Видео
Сенсационный «Сочи» — вторая победа в РПЛ подряд! Надежды на спасение снова живы

✅ ⚽️ 21:45: «Интер» Милан — «Кальяри», Серия А, 33-й тур — 3:0

17 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 Тюрам – 52'     2:0 Барелла – 56'     3:0 Зелиньски – 90+2'    

Интрига: «Интер» сделает ещё один шаг к чемпионству?

«Интер» летит к скудетто. В прошлом туре команда Кристиана Киву красиво переиграла в матче с семью голами сенсационный «Комо», а теперь у «нерадзурри» соперник как будто попроще. «Кальяри» занимает всего лишь 16-е место. С другой стороны, эта команда бьётся за выживание в Серии А, а неделю назад прервала восьмиматчевую безвыигрышную серию, так что «Интеру» не стоит рассчитывать на лёгкую победу. У миланцев есть право на ошибку, поскольку отрыв от ближайшего преследователя «Наполи» вырос до девяти очков, но лучше воспользоваться этим правом во встрече с более сильным соперником.

Что устроила команда Киву в прошлом туре!
Самый безумный матч выходных! «Интер» выдал чемпионский камбэк
