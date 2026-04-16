Топ-события пятницы: РПЛ, Кубок Гагарина, завершение регулярки НХЛ и Рублёв в Барселоне

Лучший спорт 17 апреля: «Ростов» против «Сочи», Панарин и Макдэвид за океаном, «Интер» в Серии А, Первая лига и «Магнитка» — «Торпедо»!

✅ 🏒 4:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ — 6:1

Интрига: сколько ещё очков наберёт Макдэвид?

Уже можно не сомневаться, что лидер «Эдмонтона» заберёт себе приз лучшего бомбардира регулярного сезона – Никита Кучеров уже завершил свои выступления в гладкой части чемпионата с отставанием в четыре очка от Макдэвида, а Натан Маккиннон едва ли наберёт как минимум семь очков за оставшуюся игру. Так что единственный вопрос в том, с каким показателем Коннор закончит регулярку — и сыграет ли он в последнем матче в принципе?

✅ 🏒 4:00: «Калгари Флэймз» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ — 3:1

Интрига: смогут ли «Кингз» покинуть зону уайлд-кард?

Место в плей-офф у «королей» уже никто не отберёт, но с кем именно они сыграют в первом раунде, вопрос пока открытый. Попасть на «Колорадо» будет для «Лос-Анджелеса» сродни смерти, однако при этом есть шанс в пятый раз подряд попасть на «Эдмонтон». Одно из условий, при которых такая встреча станет реальна – победа калифорнийцев в другом городе Альберты Калгари. Но и за параллельными матчами тоже придётся поглядеть.

✅ 🎾 14:10: Томаш Махач (Чехия) – Андрей Рублёв (Россия, 5), Барселона, 1/4 финала – 4:6, 3:6

Интрига: доберётся ли Рублёв до третьего полуфинала «пятисотника» в сезоне?

Андрей Рублёв, похоже, сумел набрать ход на «пятисотнике» в Барселоне. Двух первых соперников он обыграл без потери сета. Перед турниром ожидалось, что в 1/4 финала россиянин сойдётся с двукратным чемпионом турнира и прошлогодним финалистом Карлосом Алькарасом. Однако испанец снялся с матча второго круга из-за проблем со здоровьем, и дальше прошёл чех Томаш Махач. Соперники ранее уже пересекались на корте однажды — в Майами-2024 сильнее оказался чех. Победитель нового матча сразится в полуфинале с кем-то из пары Хамад Меджедович — Нуну Боржеш. Отметим, что на двух предыдущих «пятисотниках» этого сезона — в Дохе и Дубае — Рублёв неизменно добирался как раз до полуфиналов.

✅ 🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Торпедо», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, пятый матч — 4:3 ОТ

Интрига: сможет ли «Торпедо» ещё раз продлить серию?

Нижегородцы смогли совершить небольшой подвиг, отыгравшись с 0:2 в третьем периоде четвёртого матча серии, когда до их вылета оставалось всего 20 минут. Но продлить это противостояние будет крайне сложно – магнитогорцы по такому же сценарию прошли «Сибирь» в первом раунде Кубка Гагарина, да и дома в этом плей-офф они ещё не проигрывали.

✅ ⚽️ 18:00: «Торпедо» — «КАМАЗ», Первая лига, 29-й тур — 2:0

Интрига: продлит ли «Торпедо» беспроигрышную серию?

В Первой лиге (Лиге Pari) состоится интересная встреча с участием московского «Торпедо» и «КАМАЗа». У команды Олега Кононова пятиматчевая беспроигрышная серия (три победы и две ничьих). Чёрно-белые оторвались на семь очков от зоны вылета, но до зоны стыков РПЛ далеко — 10 очков. А вот в клубе из Набережных Челнов ещё могут надеяться на то, что зацепятся за стыковые матчи. Отставание от «Ротора» всего пять очков. Столько отыграть реально, однако необходимо побеждать в Москве.

✅ ⚽️ 19:30: «Ростов» — «Сочи», РПЛ, 25-й тур — 0:1

Интрига: удивит ли снова аутсайдер РПЛ «Сочи»?

Очередной тур РПЛ откроется матчем в Ростове-на-Дону. Конкурентами в борьбе за выживание команды Джонатана Альбы и Игоря Осинькина не назовёшь, так как их разделяет 14 очков, тем не менее и те и другие думают о том, как не вылететь. «Ростов» немного оторвался от зоны стыков. До 13-го места — четыре очка. Если удастся победить аутсайдера, то, наверное, можно будет выдохнуть. «Сочи» уже все давно списали, а южане внезапно подали признаки жизни, победив ЦСКА в Москве. До 14-го места — девять очков. Слишком много. Но если играть так, как с армейцами, то есть шанс сотворить чудо и оказаться в стыках.

✅ ⚽️ 21:45: «Интер» Милан — «Кальяри», Серия А, 33-й тур — 3:0

Интрига: «Интер» сделает ещё один шаг к чемпионству?

«Интер» летит к скудетто. В прошлом туре команда Кристиана Киву красиво переиграла в матче с семью голами сенсационный «Комо», а теперь у «нерадзурри» соперник как будто попроще. «Кальяри» занимает всего лишь 16-е место. С другой стороны, эта команда бьётся за выживание в Серии А, а неделю назад прервала восьмиматчевую безвыигрышную серию, так что «Интеру» не стоит рассчитывать на лёгкую победу. У миланцев есть право на ошибку, поскольку отрыв от ближайшего преследователя «Наполи» вырос до девяти очков, но лучше воспользоваться этим правом во встрече с более сильным соперником.