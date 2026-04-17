Кто заслуживает вылета из РПЛ, кроме «Сочи»? Из всех кандидатов выбрать надо одного

Не удивляйтесь, если «Сочи» до конца сезона одержит ещё несколько побед и даже приблизится к 15-му месту. Шансов спастись у южан всё равно нет – слишком много потеряно за 24 тура. Хотя у игроков команды есть базовый минимум качеств, который не может постоянно игнорироваться. И иногда демонстрировать его получается. Особенно если в ворота «Сочи» залетает меньше трёх голов. Так удалось победить ЦСКА. Возможно, сочинцы соберут ещё несколько очков. Но вырулить хотя бы в зону стыковых матчей – нереально.

Вопрос – кто составит им компанию. Как минимум один клуб составит «Сочи» компанию. После 24-го тура можно вычеркнуть из числа «претендентов» «Ростов». Дончане с Джонатаном Альбой уже не в первый раз продемонстрировали уникальное умение собираться в кризисный момент. Пока все говорили об отсутствии денег на простейшие расходы, команда набирала очки. Победа во встрече «Пари НН» и ничья со «Спартаком» практически вывели ростовчан из опасной зоны. Вылететь напрямую будет очень сложно.

А вот у остальных примерно одинаковые шансы оказаться на 15-м месте: махачкалинское «Динамо», «Акрон», «Крылья Советов», «Пари НН» и «Оренбург» находятся в трёхочковом диапазоне.

Сейчас они располагаются в таблице именно в такой последовательности. Но, как мы понимаем, всё может измениться за один (любой) тур. Однако если нужно выбрать один клуб, который нужно буквами в этом тексте отправить на 15-е место, то для меня всё очевидно: больше других вылета заслужили «Крылья Советов» .

Ничего личного по отношению к Самаре. Прекрасный город с удивительно рефлексирующими болельщиками. Но кураторы клуба в этом сезоне (хотя началось всё с предыдущего) делают многое, чтобы команда попрощалась с элитным дивизионом. Естественно, всё совершается с благими намерениями. Ведь разве кто-то скажет, что плохо бороться с коррупцией и нецелевым использованием бюджетных средств? Нет. Под этим соусом всё и завертелось. Однако привело к какому-то ужасу. У «Крыльев» регулярно меняется руководство. За последние полтора года должность генерального директора занимали три человека: Вадим Андреев, Роберт Тер-Абрамян и Тархан Джабраилов. И при каждом есть разговоры о финансовых проблемах. Относительно свежая история – огромный долг, который «Крылья» закрывали в январе и который привёл к судебным искам. Пойдут ли в такой ситуации в клуб спонсоры? Вряд ли. Ведь для них важно развитие, а оно в такой ситуации едва ли возможно.

С трансферами – хаос. Хотя кто-то назовёт это положительным балансом. За последние два трансферных окна самарцы отпустили около 15 игроков, которых можно было назвать футболистами либо основы, либо ротации. И лишь двоих за деньги – по сути, сальдо сделал трансфер Ивана Сергеева. Тут очень повезло: динамовцам резко понадобился форвард после травмы Тюкавина, а «Крыльям» – деньги. Ещё один трансфер – Александра Солдатенкова в «Сочи». За два этих перехода клуб в сумме получил € 4,8 млн. Но куча игроков ушла бесплатно – Роман Ежов, Гленн Бейл, Иван Ломаев, Илья Гапонов, Дмитрий Цыпченко, Богдан Овсянников, Владислав Шитов и другие. Подписания – в основном свободные агенты уровня Сергея Божина, Михайло Баньяца и Алексея Сутормина. То есть вряд ли хуже тех, кто ушёл бесплатно. Клуб купил Джеффри Чинеду у «Астаны», но тот сломался. А ещё инвестировал в Кирилла Столбова из «Зенита».

С главными тренерами тоже нет стабильности – Игорь Осинькин, Магомед Адиев, а теперь вот Сергей Булатов. Причём процесс идёт через внутренние интриги, опоры на спортивную идеологию тут немного. Мы же понимаем, что в здоровом клубе вести переговоры с командой из Казахстана не будут? Но Магомед Адиев это сделал.

Да, ситуация там вышла неоднозначная. И сам экс-тренер «Крыльев» заявлял, что уйдёт из команды только с разрешения руководства. Однако какими могут быть последствия шумихи, он понимал. Видимо, всё дошло до критического состояния. Самое странное, что в итоге Адиев остался в Самаре, а через неделю его всё равно убрали. Объяснить решение чисто результатами тоже можно: несмотря на хорошие результаты в Кубке, в чемпионате, например, мы наблюдали 0:3 в матче с «Пари НН» и 0:4 с московским «Динамо». Шансы спастись были, однако не так много. Как, собственно, и сейчас с Булатовым.

Да, с Булатовым мы увидели неплохую игру с «Ахматом» и достойное поражение во встрече с «Зенитом». Хотя глобально ситуацию в клубе это не меняет. И «очиститься» в Первой лиге будет нелишним. Расставить приоритеты в развитии. Выбрать идеологию и курс с новым тренером. Сформировать подходящий бюджет, чтобы не клянчить деньги и не залезать в кредиты.

Есть пул людей, которые считают, что «Крылья Советов» в этом случае могут в принципе перестать существовать . Надеюсь, до такого не дойдёт. Из-за истории клуба для Самары и всего нашего футбола, преданной аудитории. Болельщиков, которые сделают всё для сохранения наследия клуба.

Логичный вопрос: у остальных, что ли, лучше? Может, не всегда лучше. Но иначе.

Махачкалинское «Динамо» живёт по средствам, почти не работает на рынке и угадало с Евсеевым. Если ему удастся удержать клуб в элите при чуть ли не самом сложном календаре и практически полном отсутствии трансферов, то почему бы не продолжить развитие? Тем более это уже не антифутбол, а конструкция другого порядка.

«Акрон» оказался внизу из-за провальной весны. Это следствие обстоятельств, однако за полтора года у клуба появились лицо и понимание, для чего он существует. Стабильное финансирование, развитие молодых. Такую команду терять совсем не хочется.

У «Пари НН» тоже всё в порядке с деньгами. Руководство региона заинтересовано в клубе, а Алексей Шпилевский вопреки всему стремится создать привлекательную игровую модель. И смотреть за этим куда интереснее будет в РПЛ.

«Оренбург» за полтора года сильно изменился: создал мощное позиционирование внутри региона, доверился молодому тренеру, который внедряет интересные идеи и строит команду под себя. А ещё у оренбуржцев юбилей – 50 лет – дата, когда не хочется ни с кем прощаться.

Все эти команды объединяет бо́льшая финансовая стабильность, доверие к тренерам, отсутствие метаний и больших скандалов. Так что «Крылья Советов», при всех остальных аргументах, заслуживают перезагрузки чуть больше. Через сезон – ждём обратно. Чистыми и здоровыми.

