Жуткая смерть экс-вратаря «Арсенала» и «Юве». Чемпион Англии умер после аварии с поездом

Трагическая новость пришла сегодня из Зальцбурга. Погиб бывший голкипер сборной Австрии, лондонского «Арсенала» и «Ювентуса» Александер Маннингер. Ему было всего 48 лет…

Смерть известного в прошлом игрока, экс-чемпиона Англии получилась действительно страшной. По информации Bild, Маннингер ушёл из жизни в результате ДТП. В четверг утром его минивэн столкнулся с региональным поездом на железнодорожном переезде под Зальцбургом и получил серьёзные повреждения. Александер (или Алекс, как называли его в футбольном мире) находился в автомобиле один, а прибывшие на место происшествия сотрудники экстренной службы попытались спасти пострадавшего. Оказали ему первую помощь, применили дефибриллятор. Тем не менее спасти Маннингера не сумели. Теперь проводится расследование деталей аварии, в частности, полиция выясняет, был ли вовремя включён красный свет на переезде.

У Алекса была долгая карьера. Он начинал в 1995-м в «Аустрии» из родного Зальцбурга и «Форвертсе» из Штайра, куда 18-летний юноша отправился в аренду за игровой практикой, а закончил в 2017-м запасным в «Ливерпуле». Будучи уже 40-летним ветераном. В общей сумме 22 года на футбольном поле! Вратари «живут», как правило, дольше полевых игроков. Но на обычную жизнь это правило, к сожалению для Маннингера, не распространяется. Тут как повезёт.

Из Австрии Алекс уехал в 1997-м и сразу попал в топ-клуб АПЛ – «Арсенал». Лондонцы подписали его на роль дублёра Дэвида Симэна. Выиграть конкуренцию у вратаря сборной Англии было нереально, но в сезоне-1997/1998 стечение обстоятельств помогло Маннингеру дебютировать и внести весомый вклад в завоевание двух трофеев. Симэн сломался, а пока залечивал травму, молодой голкипер провёл семь матчей в АПЛ и пять игр в Кубке Англии. Здорово проявил себя: выдал шесть подряд «сухарей», в том числе во встрече с конкурентом в борьбе за титул «Манчестер Юнайтед» (1:0) на «Олд Траффорд», и затем пропустил четыре мяча от «Ливерпуля». Более того, выиграл серию пенальти в кубковом четвертьфинале с «Вест Хэмом».

Александер Маннингер в «Арсенале» Фото: Neal Simpson/EMPICS via Getty Images

Между прочим, Алекс стал первым австрийцем в АПЛ. В марте 1998-го его даже признали лучшим игроком месяца в английском чемпионате. Но затем вернулся Симэн, и команда Арсена Венгера на финише сезона взяла с Дэвидом как чемпионский титул, так и Кубок Англии. Маннингер не набрал необходимого количества матчей за сезон для получения золотой медали, тем не менее «Арсенал» выбил награду для австрийца. Его рекордные для дебютанта шесть «сухарей» все оценили высоко.

После этого Маннингер ещё три сезона довольствовался ролью сменщика Симэна. Несмотря на свой статус в клубе, Алекс в 1999 году стал игроком сборной Австрии. За «Арсенал» он сыграл не так уж и мало – 64 матча, в которых пропустил 74 мяча. Взял также два Суперкубка Англии. Причём во втором случае, в августе 1999-го, именно австриец был в воротах «канониров» в победной встрече с «Манчестер Юнайтед» (2:1) на «Уэмбли». Случались, конечно, и не самые удачные перформансы. Например, в ноябре 2000-го «Арсенал» с Маннингером был разгромлен «Спартаком» (1:4) в Лиге чемпионов. Тот московский матч – один из самых памятных в еврокубковой истории команды Олега Романцева.

Алекс Маннингер экс-вратарь «Арсенала» «Должен сказать, что, несмотря на свой возраст, я чувствовал себя комфортно в воротах «Арсенала». Передо мной был такой гигант, как Тони Адамс. Он меня многому научил. Могу сожалеть только об одном — слишком рано ушёл из клуба. Но, знаете, я хотел играть».



Потом Алекс открыл для себя другие лиги. Поиграл на правах аренды в Италии за «Фиорентину». В 2002-м Маннингер был продан в «Эспаньол», но уже через полтора месяца покинул Каталонию из-за того, что клуб, по его словам, нарушил условия контракта. Австриец вернулся в Италию, где выступал за «Торино», «Болонью», «Брешию», «Сиену» и «Удинезе». Ненадолго возвращался и домой, чтобы поиграть за «Ред Булл Зальцбург».

А в августе 2008-го на тот момент 31-летний голкипер снова неожиданно оказался в топ-клубе. «Ювентус» подписал его в качестве сменщика Джанлуиджи Буффона. «Английская история» повторилась. Джиджи травмировался – австриец занял место в воротах. В сезоне-2008/2009 Алекс провёл 23 матча, пропустил 16 мячей и выдал 11 «сухарей». Он играл в той Лиге чемпионов, где впервые в своей истории выступал «Зенит». Ещё в группе были «Реал» и БАТЭ. Маннингеру не забили в Санкт-Петербурге – команда Клаудио Раньери увезла нулевую ничью.

«Да, я второй номер, но только по сравнению с Джиджи. У меня просто не может быть никаких претензий к тренеру, ведь Буффон — один из лучших голкиперов мира. Я до сих пор учусь у него, хотя я уже и не так молод», – признавался Маннингер.

Александер Маннингер в «Ювентусе» Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Алекс был настолько хорош, что La Gazzetta dello Sport признала его лучшим голкипером первой половины сезона Серии А. Но вскоре Буффон восстановился и занял место в воротах. Кроме того, конкуренцию усилил трансфер Марко Сторари из «Милана». В результате летом 2012-го Маннингер покинул туринский клуб. За четыре сезона в «Ювентусе» он поучаствовал в 42 матчах, пропустив 43 мяча. Этот этап карьеры принёс Алексу последний трофей. Он стал чемпионом Италии сезона-2011/2012, пусть и не сыграл ни разу за год.

Тогда можно было с чистой совестью завершать карьеру. Вспоминать выступления за топ-клубы Европы и 33 встречи за сборную Австрии. В составе национальной команды Маннингер ездил на Евро-2008, правда, и на том турнире оказался запасным. Хотя в какой-то момент превратился в первого номера австрийской сборной. Тем не менее Алекс решил ещё попылить. Уехал в Германию – отыграл четыре сезона за «Аугсбург». И в 2016-м снова оказался в топ-клубе! Юрген Клопп пригласил австрийца на роль третьего голкипера «Ливерпуля». Маннингер не отказал, так что в его профайле есть и легендарный английский клуб. Впрочем, в своём заключительном сезоне-2016/2017 он только четыре раза попал в заявку. Так и не сыграл за «Ливерпуль».

После завершения карьеры Маннингер в футболе не остался, а нашёл себе новое дело по душе. Алекс стал плотником. Занимался не только мебелью, но ещё и недвижимостью. Владел значительной долью в компании Meininger Hotels.

«Я вернулся к своему первому любимому делу. Я был плотником, прежде чем стал футболистом. Конечно, сейчас выхожу за рамки этой профессии, но полученные опыт и знания позволяют мне заниматься изготовлением мебели и строительством. Я организовал сеть профессионалов, включая плотников, каменщиков и садоводов. Также встречаюсь с архитекторами. На практике, если есть земля или дом, который нужно обустроить или отремонтировать, то мы займёмся мебелью и окнами. Мне очень нравится эта работа», – рассказывал Маннингер в интервью для Tuttomercato.

Этот мир запомнит Алекса отличным вратарём. И человеком с золотыми руками не только в футболе.