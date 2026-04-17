«Краснодар» в сложной ситуации перед «Спартаком», «Зенит» — перед «Локо». Интриги тура РПЛ

Борьба не только за чемпионство, но и за спасение входит в решающую стадию.

В МИР РПЛ стартует завершающая часть сезона. Командам осталось сыграть по шесть туров, а встречи ближайшего из них пройдут в течение трёх дней. В этот раз обойдёмся без дерби или сумасшедших вывесок, но интриг всё равно хватает.

Чего ждать от предстоящего уикенда? Кто его пропустит из-за травм или дисквалификаций? А кто «висит» на карточках? Обо всём этом – ниже.

«Сочи» удивил в прошлом туре, победив ЦСКА (1:0). Правда, на положении в таблице это не сказалось. Команда по-прежнему безнадёжный аутсайдер с восемью очками отставания от 15-го места. Худшими в истории РПЛ черноморцы уже не станут, так что единственной локальной задачей на последние туры может стать внутреннее желание выгрызать очки у оставшихся оппонентов.

«Ростов» после международной паузы преобразился. Несмотря на слухи о финансовых проблемах, команда набирает очки. Победили «Пари НН» (1:0), сыграли вничью со «Спартаком» (1:1). А теперь дончане ждут на своём поле гостей из соседнего региона. Интересно, что в РПЛ ростовчане всего дважды побеждали соперника. У сочинцев шесть побед.

«Ростову» в ближайшем матче не поможет Рустам Ятимов – голкипер умудрился получить уже четвёртую жёлтую со «Спартаком». А под угрозой на следующий матч с ЦСКА – Андрей Лангович и Роналдо. У «Сочи» встречу точно пропустит Густаво Сантос – из-за дисквалификации. А на жёлтых «висят» Антон Зиньковский, Кирилл Заика, Александр Солдатенков и Артём Макарчук (следующий матч – с «Крыльями Советов»).

«Оренбург» в этом матче встретит 50-летие, которое будет отмечать весь год. Дата особенная, а результат важен как никогда. В последних двух турах уральцы уже покусали фаворитов – московское «Динамо» (3:3) и «Рубин» (0:0), сыграв с ними вничью. Но на своём поле наверняка захотят победить.

«Локомотив» Михаила Галактионова в традиционном весеннем кризисе. На этом отрезке сезона пока две победы – во встречах с «Пари НН» (2:1) и «Акроном» (5:1). Плюс случился вылет из Фонбет Кубка России. Так что команде необходимо реабилитироваться.

У оренбуржцев нет дисквалификаций, а под угрозой получения четвёртого предупреждения – Гедеон Гузина, Хорди Томпсон, Алексей Татаев и Фахд Муфи (в 25-м туре важнейший матч с «Пари НН»). Ираклий Квеквескири может перебрать жёлтых во второй раз за сезон (сейчас у него их семь). У «Локомотива» на «лавке» дисквалификаций Дмитрия Воробьёва меняет Николай Комличенко. А с тремя карточками – Александр Руденко, Максим Ненахов, Егор Погостнов и Жерзино Ньямси. В случае ещё одного предупреждения они пропустят матч с «Зенитом».

Самарцы спасли ничью с «Ахматом» (2:2) и даже могли победить, однако их положение в таблице всё равно удручает. Они уже в зоне стыковых матчей, а учитывая предстоящего соперника, вряд ли легко смогут оттуда вылезти. ЦСКА тоже потерял очки, уступив «Сочи» на своём поле. Но если не это, то что может стать мотивацией реабилитироваться и вернуться в борьбу за топ-3? Пусть и без дисквалифицированного Фабио Челестини. Особенно в игре с соперником, который находится внизу таблицы.

ЦСКА придётся играть без Фабио Челестини Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тем более по статистике ЦСКА здорово выглядит во встречах с самарцами. Последнее поражение – аж в 2019 году. Пока неизвестно, смогут ли помочь москвичам Игорь Акинфеев и Матвей Лукин. Под угрозой дисквалификации на следующий матч с «Ростовом» – Жоао Виктор, Матвей Кисляк и, кстати, Акинфеев. У самарцев в аналогичной ситуации – Владимир Хубулов, Роман Евгеньев, Никита Чернов, Химми Марин, Амар Рахманович, Михайло Баньяц и Сергей Божин. В середине недели они сыграют в гостях с «Сочи».

«Рубин» проводит удивительную весну. Команда ни разу не проиграла, победила «Локомотив» (3:0) и «Краснодар» (2:1) с «Сочи» (1:0), однако умудрилась потерять очки с «Крыльями» и «Оренбургом» (оба матча – 0:0). Именно с «низовыми» командами у казанцев проблемы. И теперь их ждёт «Акрон», которому надо во что бы то ни стало цепляться за очки, если тольяттинцы хотят избежать зоны стыковых матчей. Мотивация гостей в этом матче куда выше и понятнее. «Рубин» же борется разве что за будущее Франка Артиги, которому нужно продемонстрировать яркий футбол и убедить сомневающихся в правильности его назначения.

Из-за травм в предстоящей встрече казанцам не помогут Антон Швец, Угочукву Иву и Урош Дрезгич. А на карточках «висят» Егор Тесленко, Мирлинд Даку, Дмитрий Кабутов, Дардан Шабанхаджай, Илья Рожков и Игор Вуячич. После «Акрона» их ждёт встреча с московским «Динамо». Тольяттинцам по здоровью не помогут Кристиян Бистрович и Йонуц Неделчяру. А под риском дисквалификации трое: Стефан Лончар, Хетаг Хосонов и Йомар Роча.

Завершится субботний день в Нижнем Новгороде. «Пари НН» цепляется за любую возможность набрать очки, и с «Балтикой» (2:2) это сделать удалось. Хотя Алексей Шпилевский был недоволен, заявив, что команда даже упустила победу в том матче. «Динамо» после поражения во встрече с «Зенитом» (1:3) и ничьей с «Оренбургом» (3:3) пришло в себя. Победа в матче с «Акроном» (3:2) на последних минутах говорит как минимум о высокой мотивации. Хотя понятно, что главное для москвичей на остаток сезона – побороться за победу в Кубке России.

Ролан Гусев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нижегородцы всего раз в своей истории побеждали динамовцев – это случилось в 2021 году. Так что фаворит здесь очевиден, несмотря на то что «Динамо» в РПЛ особо ничего не нужно. «Пари НН» из-за дисквалификации не поможет Максим Шнапцев. А под угрозой дисквалификации – Ренальдо Сефас, Никита Ермаков, Даниил Лесовой и Свен Карич (следующий матч – с «Оренбургом»). У динамовцев по-прежнему лечится Бактиёр Зайнутдинов, также травмирован Роберто Фернандес. Следующая карточка может стать «лишней» для Александра Кутицкого, Николаса Маричаля, Рубенса, Ивана Сергеева и Бителло. Если кто-то из них получит предупреждение, то пропустит домашнюю встречу с «Рубином».

Первый воскресный матч игрового дня пройдёт в Махачкале. Вадим Евсеев уже приучил, что его команда никого не боится. Несмотря на сложный календарь, дагестанцы уже отобрали очки у «Балтики» (2:2) и «Локомотива» (1:1). При этом было поражение во встрече с ЦСКА (1:3), но и там боролись достойно. «Зенит» же явно не в лучшем настроении после того, как не удалось обыграть «Краснодар» (1:1). Команда осталась на втором месте, а из позитивного – реабилитирован Педро. ЭСК РФС признала его удаление ошибочным, так что на «Динамо» он должен быть доступен.

В трёх матчах РПЛ динамовцы только раз смогли забить «Зениту» – это было ещё ноябре 2024-го. Что же до первого круга нынешнего сезона, то там ещё с Хасанби Биджиевым проиграли петербуржцам 0:4. Однако то была совсем другая команда. В ближайшей встрече махачкалинцам не поможет Хазем Мастури – из-за дисквалификации. А с тремя предупреждениями – Абдулпаша Джабраилов, Сослан Кагермазов, Гамид Агаларов, Мохаммад Джавад Хоссейннежад, Мохаммед Аззи, Джемал Табидзе, Темиркан Сундуков и Никита Глушков. Приличная группа рискует не поехать на важнейший матч с «Акроном». У «Зенита» четвёртую жёлтую никак не может получить Вильмар Барриос (третья заработана аж 30 ноября), также «висят» Ванья Дркушич, Александр Соболев и Густаво Мантуан. А ведь дальше – встреча с «Локомотивом».

Матчи Станислава Черчесова против «Спартака» – это, по сути, классика. Хотя и не всегда приятная для тренера: в семи матчах, когда он сталкивался с красно-белыми, у него всего две победы и пять поражений. Плюс неудача в первом круге, когда его «Ахмат» проиграл 1:2. «Спартак», конечно, гордится кубковой победой в битве с «Зенитом» по пенальти, однако после этого в РПЛ команда не дожала «Ростов» (1:1). Но остаются хотя бы очевидные цели: победа в Кубке России и место в топ-3 РПЛ.

Если посмотреть на историю противостояния, то в последнее время нет перевеса ни в чью сторону. В семи последних матчах равный счёт фиксировали пять раз. А ещё соперники по разу победили. Однако для Хуана Карлоса Карседо, естественно, будет особенно приятно победить тренера, которого инсайдеры при каждом удобном случае отправляют в «Спартак».

У грозненцев достаточно потерь: Исмаэл Силва и Лечи Садулаев пропустят матч из-за дисквалификаций. А Турпалу-Али Ибишеву, Мануэлу Келиану, Максиму Сидорову, Усману Ндонгу и Георгию Мелкадзе нужно быть осторожнее. Ещё одно предупреждение – и кто-то может не сыграть с «Балтикой». У «Спартака» нет дисквалификаций, под угрозой – Наиль Умяров и Кристофер Ву. А следующий матч у «Спартака» с «Краснодаром».

Тур завершится в Краснодаре, куда приедет «Балтика». Калининградцы не могут быть удовлетворены последними матчами. В Махачкале они уступали, но спасли ничью. У Нижнего выигрывали, однако пропустили на последних минутах. Да, гонка за попадание в топ-3 продолжается, ведь конкуренты тоже стабильно теряют очки. Но чтобы заполучить сильные позиции в борьбе за медали, очевидно, нужно возвращаться к победам. Тем более опыт есть: в 2021-м «Ахмат» под руководством Андрея Талалаева разгромил «Краснодар» 5:0 в гостях. А за полгода до этого выиграл 2:0.

Андрей Талалаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правда, повторить какой-либо из тех сюжетов с нынешним «Краснодаром», который сражается за чемпионство, будет непросто. Команде Мурада Мусаева никак нельзя терять очки, и в клубе это прекрасно понимают. Главный преследователь только этого и ждёт, чтобы выйти вперёд и уже не упустить преимущество.

«Краснодару» в этом матче не поможет травмированный Виктор Са. Из-за дисквалификации не сыграет Кевин Ленини. А под угрозой пропуска следующей встречи со «Спартаком» – Диего Коста, Валентин Пальцев и Эдуард Сперцян. Так что капитану нужно быть максимально осторожным. У «Балтики» на травмах Брайан Хиль, Элдар Чивич, Тентон Йенне и, возможно, Максим Бориско. А под угрозой дисквалификации – Николай Титков, Чинонсо Оффор, Сергей Варатынов, ну и те же Хиль с Чивичем.