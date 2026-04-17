«Порту» выбыл от аутсайдера АПЛ — теперь в финале точно сыграет английский клуб. «Бетис» и «Сельта» провалились, а ещё вылетел Ваноли.

Два грандиозных камбэка, Эмери снова царит, а у Николича — драма после 3:0. Жара в ЛЕ и ЛК

Еврокубковую неделю завершили четвертьфиналы Лиги Европы и Лиги конференций. Ответные матчи подарили два ярких камбэка и ещё один не доведённый до конца! Рассказ о главных событиях восьми встреч – в нашем обзоре.

Что происходило в Лиге Европы

«Порту» проиграл «Ноттингем Форест», проведя почти весь матч вдесятером

Неделю назад «Порту» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью 1:1 – португальцы упустили победу из-за курьёзнейшего автогола Фернандеша. А в Англии «драконов» подставил другой защитник Беднарек, заработавший удаление уже на восьмой минуте. Поляк въехал шипами в колено Вуду. «Лесники» почти сразу использовали численное преимущество. Накрыли «Порту» прессингом, а в переходной фазе Гиббс-Уайт выстрелил из-за штрафной. Отличиться хавбеку помог рикошет.

«Порту» вдесятером не развалился. Во втором тайме атаковали не менее опасно, чем «Форест» – в большинстве. Лучший шанс загубил в концовке Варела, чей удар из-за штрафной приняла на себя перекладина. Англичане кое-как удержали минимальную победу – и идут дальше.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Астон Вилла» Эмери расправилась с итальянцами за тайм

Перед «Астон Виллой» Унаи Эмери стояла несложная задача – удержать преимущество в два мяча после победы над «Болоньей» (3:1) в Италии. Бирмингемцы решили все вопросы за тайм. Хотя команда Винченцо Итальяно активно провела первые минуты, хозяева открыли счёт на исходе четверти часа. «Астон Вилле» удалась очень красивая атака по центру с большим количеством передач – комбинацию довели до логического завершения Буэндия, Роджерс и Уоткинс. Затем Роджерс не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Витика. Голкипер Равалья потащил. Но «Болонья» перепраздновала локальный успех и тут же пропустила после аута. Буэндия ловко расправился с двумя защитниками, пробил точно низом. А перед перерывом сплоховал и Равалья – пропустил в ближний угол удар Роджерса.

Во втором тайме «Астон Вилла» умело сушила игру. «Болонья» даже на гол не наиграла. Более того, после подачи углового и верхового единоборства Конса ловко развернулся и забил четвёртый гол с подбора. На том и разошлись.

Чудо «Браги» в Севилье!

«Брага» и «Бетис» неделю назад заключили мир в Португалии (1:1). А вот дома севильцы сразу же подавили соперника. Антони забил относительно быстрый гол после атаки, начатой с отбора Фидальго в прессинге. Причём нетипичный для себя – головой. «Брага» продолжала попадать в ловушки «Бетиса». В середине первого тайма у опытного Орты отобрали мяч в центре поля, и Эззалзули увеличил преимущество хозяев, ударив низом. Однако затем португальцам повезло забить единственным ударом до перерыва. Защитники севильцев Бартра и Льоренте столкнулись, пойдя на мяч, «Брага» забрала подбор. Виктор Гомес сделал скидку, и Пау Виктор попал с лёта.

Во втором тайме португальцы продолжали забивать каждым своим ударом и переворачивать матч, в котором, казалось, всё решено. Два гола в течение четырёх минут! Сначала Орта подал со стандарта, а Карвальо выиграл воздух в чужой штрафной. Да и голкипер Лопес действовал не лучшим образом. Затем Амрабат сбил Тыкназа на входе в штрафную – судья назначил пенальти. Орта покатил с «точки» в нижний угол. А за четверть часа до конца четвёртый удар в створ превратил в четвёртый гол «Браги» Горби. Выстрелил из-за штрафной после выноса, и мяч влетел в сетку, задев по пути головы сразу двух защитников «Бетиса». Невероятное везение команды Карлоса Висенса!

Поразило, как легко развалился «Бетис». Вроде бы высококлассная команда Мануэля Пеллегрини и в обороне «поплыла», и в атаке почти ничего не придумала во втором тайме. Поэтому «Брага» сотворила чудесный камбэк.

«Сельта» вылетела с позором — сдалась «Фрайбургу» в Виго

«Сельте» требовался камбэк после поражения от «Фрайбурга» в первом матче с крупным счётом – 0:3. Тем не менее у испанцев не получалась домашняя игра с самого начала. Немцы хорошо её «закрыли». По истечении получаса у хозяев было лишь 0,03 по xG, у гостей – 0,04. А на 36-й минуте «Фрайбург» сотворил фантастический по красоте гол. После заброса из глубины за спины и скидки на второй темп форвард Матанович зарядил из-за штрафной с лёта под перекладину. Пока «Сельта» приходила в себя, гости забили ещё раз. Перехватили мяч на чужой половине, и Судзуки с Бесте разыграли «двоечку». Японец нанёс удар – мяч залетел в сетку рикошетом от Алонсо.

На этом представление можно было заканчивать. Отыграть «Сельте» пять мячей в четвертьфинале еврокубка не помог бы даже Мостовой в прайме. В первом тайме испанцы даже в створ не били. В перерыве тренер «Сельты» произвёл четыре замены, но это не разбудило команду. В дебюте второго тайма Судзуки оформил дубль после прохода Манзамби, удара и добивания с подбора. «Сельта», если называть вещи своими именами, позорно вылетела. Пусть даже в компенсированное время Сведберг оставил голкипера Атуболу без «сухаря».

В полуфиналах Лиги Европы «Брага» сыграет с «Фрайбургом», а «Ноттингем Форест» – с «Астон Виллой».

Что происходило в Лиге конференций

АЕК Николича отыгрался с 0:3, но всё равно выбыл

Команда Марко Николича тоже должна была прыгнуть выше головы – в первом матче «Райо Вальекано» разгромил АЕК со счётом 3:0. Дома греки выглядели совсем по-другому. Хозяевам удался быстрый гол: Зини после аута выиграл силовое единоборство у защитника, который отлетел от ангольца, словно подросток, одной ногой оставил мяч и другой пробил. Блестящая работа форварда! До перерыва АЕК забил и второй гол. Койта включил потрясающий прессинг – Рациу сфолил на вингере в собственной штрафной. Пенальти реализовал Марин, сумевший поднять мяч так, что голкипер Баталья до него не дотянулся.

Во втором тайме АЕК не остановился и продолжил разрывать на кураже. Вскоре Зини оформил дубль. Хозяева вошли в штрафную «Райо Вальекано», Кутеса набросил мяч в центр, а анголец очень технично исполнил удар головой. Но отыграв «-3», АЕК как будто потерял концентрацию. На исходе часа матча «Райо Вальекано» снова вышел вперёд в противостоянии. Испанцы развили атаку по центру со своей половины, а капитан Паласон открылся у полукруга и сделал всё парой касаний.

На новый камбэк сил и класса команде Николича уже не хватило. В концовке на стандарт в чужую штрафную прибежал даже голкипер Стракоша, но ничего важного не сделал. АЕК завершил матч с 21 ударом, девятью попаданиями в створ и 2,79 по xG, тем не менее для экс-тренера ЦСКА евросезон завершён.

Ваноли тоже выбыл — его «Фиорентина» только намекнула на камбэк

Паоло Ваноли со своей «Фиорентиной», как и Николич, был сильно бит неделю назад – получил 0:3 от «Кристал Пэлас». «Фиалки» попробовали задавить англичан дома, но на 17-й минуте нарвались на контрвыпад и пропустили ещё один мяч. Сарр поразил цель ударом головой из вратарской. Тем не менее до перерыва итальянская команда отыгралась. Помог фол француза Канво, который снёс в штрафной Мандрагору. Гудмундссон пробил с «точки» низом – вратарь Хендерсон не угадал, куда прыгать.

«Фиорентина» не сдавалась. В начале второго тайма команда Ваноли повела – Ндур пролез на ударную позицию по центру и удачно попал. Однако это всё, что смогли сделать «фиалки». «Кристал Пэлас» позволил «Фиорентине» нанести во втором тайме только три удара в створ и заработать всего 0,36 по xG.

Невероятное спасение «Страсбурга» в битве с немцами

В сражении «Страсбурга» и «Майнца» изначально было чуть больше интриги, чем в других парах Лиги конференций, так как немцы победили дома некрупно (2:0). Эльзасцы спаслись даже без травмированного лучшего бомбардира Паничелли. В середине первого тайма после выноса, подбора и новой волны атаки забил Нанаси, замкнувший простел с левого полуфланга. А на 36-й минуте у «Страсбурга» получился выпад на скорости с хорошим кроссом – и Уаттара неотразимо пробил головой с линии вратарской.

«Майнц» растерялся, а хозяева почувствовали запах крови и после перерыва стали добивать немцев. В середине второго тайма был назначен пенальти за фол Кора на Барко. Однако Эмега проиграл дуэль голкиперу Бацу. Ещё через три минуты «Страсбург» организовал атаку справа, Годо эффектно ушёл от двоих и вырезал передачу на пустые ворота Энсисо. Более того, вскоре французы сделали счёт 4:0. Эмега исправился, забив головой. Впрочем, во многом этот гол – заслуга Энсисо, который совершил крутой проход и навесил на капитана.

«Майнц» уже не вернулся в игру. Была у гостей надежда на пенальти в концовке, но и тут всё сложилось не в пользу немцев. Хозяева сотворили сказочный камбэк, который в Страсбурге будут вспоминать ещё 100 лет.

Бразильцы «Шахтёра» покуражились в Нидерландах

В АЗ, кажется, не очень-то верили, что можно отыграть у «Шахтёра» три мяча после поражения со счётом 0:3. По крайней мере, тренер хозяев оставил в запасе лучшего бомбардира Пэрротта – его приберегли к финалу Кубка Нидерландов с НЕК, который состоится через три дня. «Шахтёр» с первых минут контролировал игру, атаковал опаснее. Команда Арды Турана в нескольких эпизодах была близка к голу, тем не менее до перерыва никто не забил.

Второй тайм шёл без моментов до тех пор, пока «Шахтёр» на исходе часа не превратил в гол первый же удар в створ. Гости поймали хозяев в переходной фазе. В контрвыпаде «три в три» Алисон решил эпизод двумя касаниями. Интрига окончательно ушла, АЗ атаковал на автопилоте, тем не менее отыгрался – Йенсен классно исполнил штрафной, и мяч влетел в сетку рикошетом от штанги.

На поле, как ни странно, стало больше грубости. «Шахтёр» потерял контроль над игрой, и на 80-й минуте хозяева повели. Молодой двухметровый венгр Ковач сделал скидку, а Шин здорово попал. Однако команда Турана тут же собралась и вернула ничью. «Шахтёр» опять забил в переходной фазе. Возможно, голу Мейреллеса предшествовал фол, но VAR не посчитал ошибкой решение судьи Яблонски продолжить игру.

В полуфиналах Лиги конференций «Шахтёр» сыграет с «Кристал Пэлас», а «Райо Вальекано» – со «Страсбургом».

