Новости по лицензиям, «Иркутск» спас рэпер, новый форвард для «Краснодара». Главное в ФНЛ

Дзюба — мимо «Родины». Также случилась новая отставка в Первой лиге, а в «Енисее» сняли футбольную версию «Жмурок» Балабанова.

Снова собираем самые важные новости российского подземелья в одном месте. Трансферы «Родины» под РПЛ, новый форвард для «Краснодара» из Лиги Pari и постмодернистский кинематограф из Красноярска – всё это в еженедельном дайджесте «Чемпионата».

Дзюба не перейдёт в «Родину»

Вокруг будущего 37-летнего Артёма Дзюбы появляется всё больше разговоров. По информации канала «Мутко против», нападающий может оказаться в «Родине», если команда выйдет в РПЛ. Игрок действительно рассматривает вариант возвращения в Москву и хочет провести ещё как минимум сезон на высоком уровне после окончания контракта с «Акроном».

Однако, по информации Сергея Ильёва, внутри «Родины» этот сценарий не рассматривается. Под Дзюбу пришлось бы менять игровую модель, а в клубе этого делать не планируют — текущий состав и структура игры устраивают и тренерский штаб, и менеджмент. Более того, «Родина» уже точечно усилилась под следующий сезон (речь о трансферах Теодоро Арсе и Керфала Сиссоко).

Показательна и позиция руководства. Спортивный директор Алексей Зинин отмечает повышенное внимание к клубу на фоне возможного выхода в РПЛ:

Алексей Зинин спортивный директор «Родины» «После победы над «Факелом» мне агентов 15 написали и позвонили, предлагают футболистов под Премьер-Лигу. Но это всё ажиотаж больше внешний, внутри мы не распыляемся и концентрируемся на своих задачах».

При этом сама «Родина» сейчас в максимально сильной позиции в борьбе за повышение. Победа на выезде над «Факелом» (3:1) позволила сократить отставание от первого места до четырёх очков и одновременно до шести очков увеличить отрыв от третьей строчки (здесь находится «Урал»).

Отставка Попова из «Черноморца»

В «Черноморце» решили встряхнуть команду перед решающим отрезком сезона. После домашнего поражения от костромского «Спартака» (1:2) пост главного тренера покинул Денис Попов.

Новороссийцы с 54-й минуты играли в большинстве, однако в итоге отдали инициативу: команда не нанесла ни одного удара в створ и пропустила в концовке. Внутри клуба это расценили как тренерское поражение.

Гендиректор «Черноморца» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» прокомментировал изменения в тренерском штабе:

– Мы благодарны за проделанную работу. Денис принял команду в непростой период, и команда с ним набрала пять очков. Я принял решение, что команде будет лучше, если мы расстанемся. На данный момент команду к очень сложному тройнику будет готовить Саркисов.

— А если говорить о тренере на постоянной основе?

— С увольнения Попова прошло меньше часа. Пока я склоняюсь к Саркисову. Поиск ведётся постоянно, но сейчас Саркисов — оптимальный вариант. Он прекрасно знает команду, работал с Евсеевым. Он работал с начала сезона и знает каждого футболиста. Что-то ломать сейчас бессмысленно,

Сергей Ильёв вскоре подтвердил, что до конца сезона «Черноморец» возглавит Саркисов. Ранее он уже работал с командой после ухода Евсеева, однако не смог остаться в должности из-за отсутствия лицензии Pro.

Теперь в клубе рассчитывают на эффект «перезагрузки». В ближайшем туре Первой лиги, который стартует уже в пятницу (намечается «тройник» – то есть три тура в течение недели), «Черноморец» как раз сыграет против «Уфы» – прямого конкурента в битве за выживание.

OBLADAET помог «Иркутску»

Футбольный клуб «Иркутск» продолжает выживать в условиях серьёзного финансового кризиса. На этот раз помощь пришла с неожиданного направления.

Уроженец Иркутска Назар Вотяков, более известный как рэпер OBLADAET, выделил средства, чтобы команда смогла отправиться на выездной матч Leon-Второй лиги «Б» с вологодским «Динамо» (0:3). Суммы хватило на организацию поездки.

Ранее клуб уже получил около 10 млн рублей от ФНЛ на погашение «горящих» долгов. Руководство «Иркутска» и сами футболисты продолжают искать любую возможность удержать команду на плаву — в том числе через помощь со стороны болельщиков и неравнодушных.

Ортис интересен «Краснодару»

«Краснодар» начал прорабатывать варианты на случай возможной продажи Джона Кордобы летом. Один из кандидатов на замену – Дилан Ортис из «Уфы». По стилю и габаритам (рост 191 см) он во многом схож с Кордобой (плюс тоже колумбиец). В текущем сезоне Первой лиги 26-летний форвард забил семь голов в 20 матчах.

При этом в самой «Уфе» факт переговоров не подтверждают. Спортивный директор Анзор Саная отметил, что контактов с «Краснодаром» на данный момент нет. Контракт Ортиса рассчитан до 2027 года. Он уже играл в РПЛ в сезоне-2021/2022 – оформил 1+3 по «гол+пас» в 13 матчах с учётом стыковых встреч с «Оренбургом». Тогда «Уфа» сыграла 2:2 на выезде и уступила дома 1:2. В первом матче Ортис зарабатал пенальти, во втором – отдал голевую передачу на Юрия Журавлёва.

«Нам-то не гони!» — «Енисей» разогрел публику перед матчем с «Челябинском»

29-й тур Первой лиги начинается в пятницу. Первый матч в расписании – домашняя встреча «Енисея» с «Челябинском» (начнут в 15:00 мск). Команда из Красноярска ярко проанонсировала игру, выпустив ролик по мотивам культового фильма Алексея Балабанова «Жмурки».

Клуб переосмыслил атмосферу криминальной комедии, адаптировав её под футбольный контекст. В ролике снялись Амир Батырев, Эмерсон и Оливье Кенфак. Отдельно расшифруем шутки про Батырева и хоккей – хавбек «Енисея» родился и вырос в Торонто. Прошёл через академию футбольной команды «Ванкувер Уайткэпс». В Россию перебрался в 2021-м, когда подписал контракт с «Тверью».

Кто из команд Первой лиги готов к лицензированию?

Президент ФНЛ Наиль Измайлов обозначил ситуацию с готовностью клубов Лиги Pari к возможному выходу в РПЛ.

Без серьёзных рисков выглядят «Урал», «Факел» и «Ротор» — у них есть стадионы, нужная вместимость и инфраструктура, включая системы идентификации болельщиков. Также в рабочей зоне «Родина», которая может использовать московские арены (сейчас играет на «Арене Химки»).

Сложнее ситуация у костромского «Спартака» — клуб строит стадион, но объект ещё не введён в эксплуатацию и не соответствует требованиям РПЛ. В регионе альтернативных арен нет.

В похожем положении «Челябинск» — там идут реконструкция стадиона и работа по доведению инфраструктуры до требований лицензирования.