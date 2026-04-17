Показать ещё
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
21:45 Мск
Расписание спортивных матчей 18 апреля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: старт Кубка Стэнли, «Челси» — «МЮ», РПЛ и «Финикс» против «Уорриорз»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 18 апреля 2026 года
Мощное 18 апреля: финал Кубка Короля, «Рома» — «Аталанта» в Серии А, Слуцкий в Китае, плей-офф НБА, а также матчи ЦСКА и «Локо» в футболе!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 18 апреля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 2:30: «Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс», плей-офф НБА, раунд плей-ин

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
18 апреля 2026, суббота. 02:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто займёт последнее место в плей-офф на Востоке?

«Орландо» не удалось выйти в плей-офф с седьмого места — команда уступила «Филадельфии». У «Мэджик» остался последний шанс на постсезон, правда, придётся обыграть «Шарлотт». «Хорнетс» в овертайме оказались сильнее «Майами», зацепившись зубами за главную стадию сезона. Кому предстоит сразиться с «Детройтом» в плей-офф?

Статистика плей-офф НБА
Великолепные новости для ярких игроков:
Дончич и Каннингем снова в гонке за награды. Для Энтони Эдвардса чуда, увы, не нашлось
🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Голден Стэйт Уорриорз», плей-офф НБА, раунд плей-ин

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
18 апреля 2026, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Карри или Букер в плей-офф?

Ещё несколько лет назад сложно было бы представить «Голден Стэйт» за пределами первой восьмёрки на Западе, сейчас — почти реальность. Клуб во главе с Карри борется за попадание в плей-офф. «Клипперс» остались позади, удастся ли обыграть Букера и Ко?

Статистика плей-офф НБА
Следим за плей-ин и Карри:
Решающие матчи плей-ин НБА — 2026: кто заберёт последние путёвки в плей-офф. LIVE!
Live
⚽️ 12:00: «Оренбург» — «Локомотив», РПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обыграет ли «Локомотив» соперника в пятом гостевом матче подряд в РПЛ?

«Локомотив» — очень неудобный соперник для «Оренбурга». Давайте посмотрим на статистику. 13 матчей в РПЛ, девять побед московской команды, две ничьих, две победы «Оренбурга». «Локомотив» четыре раза подряд одолел соперника в гостевых встречах. Будет ли пятая победа? Обе команды решают разные задачи. «Локо» бьётся за место в топ-3, а «Оренбург» сражается за то, чтобы не вылететь из РПЛ.

Статистика РПЛ
Разбор календаря претендентов на бронзовые медали:
«Спартак» — фаворит в борьбе за бронзу РПЛ? Разбор календаря всех претендентов
⚽️ 14:30: «Крылья Советов» — ЦСКА, РПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ЦСКА снова победит в Самаре?

ЦСКА весной совсем не впечатляет. Команда Фабио Челестини вроде бы пришла в себя — одержала три победы подряд во всех турнирах. Но на прошлой неделе московский клуб сенсационно проиграл дома «Сочи» (0:1). Да, тому самому, что замыкает таблицу РПЛ. «Крыльям» очень нужны очки, поскольку волжане пытаются не вылететь из элитного дивизиона. Не так давно команды рубились в Самаре в Кубке России, и тогда гости разгромили соперника (5:2). Увидим ли мы нечто подобное на этот раз?

Статистика РПЛ
Интриги тура РПЛ:
«Краснодар» в сложной ситуации перед «Спартаком», «Зенит» — перед «Локо». Интриги тура РПЛ
⚽️ 15:00: «Шанхай Шэньхуа» — «Ляонин Тежэнь», Китай — Суперлига, 6-й тур

Китай — Суперлига . 6-й тур
18 апреля 2026, суббота. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Не начался
Ляонин Тежэнь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Слуцкий приведёт команду к ещё одной победе?

Команда, которую тренирует Леонид Слуцкий, набрала 11 очков в новом сезоне. Правда, есть одно «но». Сейчас у неё в графе «набранные очки» расположена единица. Почему так? Потому что местная федерация футбола сняла с «Шанхая» 10 очков ещё до старта чемпионата. Не будь санкций, команда делила бы второе место в таблице. Вместо этого она занимает только 11-ю строчку. А что соперник? Пятое место, семь очков. Букмекеры считают «Шанхай» явным фаворитом предстоящего матча.

Статистика китайской Суперлиги
Освежим в памяти, почему «Шанхай Шэньхуа» жёстко наказали:
Клуб Слуцкого пострадал от скандала с договорняками в Китае больше всех. Главное
⚽️ 16:30: «Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, 30-й тур

Германия — Бундеслига . 30-й тур
18 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Боруссия» в шестой раз подряд обыграет соперника в гостевой встрече Бундеслиги?

«Боруссия» в прошлом туре «сгорела» в домашнем матче с «Байером» (0:1) и прервала серию из четырёх побед в Бундеслиге. Впрочем, команда Нико Ковача пока очень комфортно чувствует себя на второй строчке в таблице. Отставание от «Баварии» слишком внушительное (12 очков), а отрыв от ближайших преследователей составляет восемь очков. «Хоффенхайм» относительно недавно был в тройке, но серия неудачных результатов привела к тому, что команда упала на шестое место. «Боруссия» пять раз подряд обыграла соперника на выезде в Бундеслиге.

Статистика Бундеслиги
«Боруссия» продлила контракт с защитником сборной Германии:
«Боруссия» Дортмунд объявила о продлении контракта с защитником Шлоттербеком

⚽️ 17:00: «Рубин» — «Акрон», РПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Акрон» снова проиграет?

«Акрон» ни разу не обыгрывал «Рубин» в РПЛ. Соперники встречались друг с другом трижды. Две победы одержала казанская команда, а в первом круге нынешнего сезона была зафиксирована ничья (2:2). «Акрон» очень плох на весеннем отрезке — ни одной победы в шести турах. Неудивительно, что с такими результатами команда приблизилась к зоне стыков. «Рубин», в свою очередь, ни разу не уступил в пяти прошлых турах. Плюс команда Франка Артиги не пропустила ни одного мяча в четырёх предыдущих встречах.

Статистика РПЛ
Стыки близко, но за жизнь клуба переживать не стоит:
«Больше всего этого боюсь». Что грозит «Акрону» в случае вылета из РПЛ?
⚽️ 19:00: «Наполи» — «Лацио», Серия А, 33-й тур

Италия — Серия А . 33-й тур
18 апреля 2026, суббота. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: каким будет настроение Сарри после возвращения в Неаполь?

За шесть туров до финиша основная задача «Наполи» — сохранить второе место в таблице Серии А. До «Интера» — слишком далеко (девять очков). Неделю назад команда Антонио Конте поделила очки с «Пармой» (1:1) и прервала победную серию из пяти матчей. Сейчас она опережает «Милан» на три очка, «Ювентус» — на шесть. «Лацио» находится только на девятом месте. Это явно не то, что хотели бы видеть фанаты команды. Интересно, что покажет римский клуб в Неаполе, где когда-то тренировал Маурицио Сарри.

Статистика Серии А
Неужели мы больше не увидим Лукаку в форме «Наполи»?
«Наполи» хочет исключить Лукаку из заявки после встречи с Конте и продать летом — L’Équipe

⚽️ 19:30: «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Москва, РПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Динамо» приблизит соперника к Первой лиге?

«Динамо» в прошлом туре с большим трудом одолело в Самаре «Акрон». Команда Ролана Гусева вела 2:0, позволила сопернику отыграться, но всё-таки вырвала победу в добавленное время. Спасибо вышедшему на замену Константину Тюкавину. «Пари НН» неделю назад отобрал очки у «Балтики» (2:2) — команде Алексея Шпилевского тоже помог гол в компенсированное время. Правда, перед этим клуб из Нижнего Новгорода проиграл два раза подряд. Сейчас он находится в зоне стыков.

Статистика РПЛ
Изучаем, кто из арбитров отработает на матче в Нижнем Новгороде:
Объявлены судейские назначения на матчи 25-го тура РПЛ

⚽️ 19:30: «Тоттенхэм Хотспур» — «Брайтон энд Хоув Альбион», АПЛ, 33-й тур

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
18 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Тоттенхэм» кошмарную серию без побед в АПЛ?

«Тоттенхэм» близок к вылету в Чемпионшип. Год назад команда победила в Лиге Европы, а в этом сезоне дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов. Но сейчас лондонская команда отчаянно рубится за то, чтобы не вылететь из АПЛ. Пока получается не очень. Третье с конца место в таблице, отставание от 17-го места составляет два очка. 14 матчей без побед в чемпионате — как это вообще объяснить? У «Брайтона» всё хорошо. Три победы подряд, девятое место в таблице. Неужели «Тоттенхэм» снова не выиграет?

Статистика АПЛ
«Тоттенхэм» пытается выжить в АПЛ:
Интриги топ-лиг Европы, кроме борьбы за чемпионство. Вылетят ли топ-клубы и кто идёт в ЛЧ?
🏀 20:00: «Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс», плей-офф НБА

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
18 апреля 2026, суббота. 20:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Торонто Рэпторс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первый матч плей-офф НБА 2026 года!

Дождались! Плей-офф НБА 2026 года начинается с противостояния четвёртой и пятой команды Востока — «Кливленда» и «Торонто». Хозяева паркета выглядят явным фаворитом в серии, но в постсезоне произойти может всё что угодно. За кем останется первая победа?

Статистика плей-офф НБА
Это вообще как?
Сыграл все 82 матча — и всё равно не подходит. В НБА обнаружена странная дыра
⚽️ 21:45: «Рома» — «Аталанта», Серия А, 33-й тур

Италия — Серия А . 33-й тур
18 апреля 2026, суббота. 21:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в матче бывшей и нынешней команд Гасперини?

Матч имени Джан Пьеро Гасперини. Нынешний тренер «Ромы» встретится с бывшей командой. Римский клуб ведёт борьбу за место в Лиге чемпионов. Пока он занимает шестое место с отставанием от топ-4 в три очка. Как вы понимаете, столичной команде очень желательно обыграть гостей из Бергамо. «Аталанта», в свою очередь, отстаёт от «Ромы» на четыре очка. В 11 предыдущих домашних встречах с бергамасками в Серии А столичная команда одержала всего одну победу.

Статистика Серии А
Интересное заявление:
Гасперини — о трансферах «Ромы»: из тех игроков, кого я просил, летом пришёл только один

⚽️ 22:00: «Челси» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 33-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кому достанется победа в матче топ-клубов Англии?

«Ман Юнайтед» находится в топ-3. Верили вы в такое по ходу сезона? С другой стороны, команда одержала всего одну победу в четырёх предыдущих турах АПЛ. «Челси» рискует остаться без Лиги чемпионов на новый сезон. Даже тот факт, что в чемпионате Англии пятое место даёт право сыграть на общем этапе главного клубного турнира Европы, пока не помогает лондонской команде. Она занимает только шестое место, и неудача в предстоящей встрече может стать фатальной.

Статистика АПЛ
Справятся ли без Магуайра?
«МЮ» сообщил, что Магуайр дисквалифицирован на матч с «Челси» за оскорбление судьи

🏆⚽️ 22:00: «Атлетико» Мадрид — «Реал Сосьедад», Кубок Испании, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Испании . Финал
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: станет ли «Атлетико» победителем Кубка Испании впервые с 2013 года?

Финал Кубка Испании без «Реала» и «Барселоны». Да, бывает и такое. «Атлетико» на этой неделе пробился в полуфинал Лиги чемпионов. Команда Диего Симеоне уже дважды высадила «Барсу» из турниров в этом сезоне. Сначала столичный клуб оставил соперника без финала Кубка Испании (4:0, 0:3), а затем справился с ним в четвертьфинале ЛЧ (2:0, 1:2). «Реал Сосьедад» в прошлом раунде Кубка два раза одолел «Атлетик» (1:0). Клуб из Сан-Себастьяна в последний раз выигрывал турнир в 2021 году, «Атлетико» — в 2013-м.

Статистика Кубка Испании
Выйдет ли Захарян на поле?
Агент Захаряна ответил, сможет ли Арсен сыграть в финале Кубка Испании с «Атлетико»

🏒 22:00: «Каролина Харрикейнз» — «Оттава Сенаторз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: начнётся ли Кубок Стэнли с сенсации?

Плей-офф НХЛ откроется матчем, в котором как будто не так много интриги. «Каролина» уже несколько лет стабильно является топом Восточной конференции, обладает одним из самых глубоких составов в лиге и в первых раундах плей-офф давно не допускает осечек. «Оттава» же пробилась в плей-офф после героического напряжения всех сил, хотя продвинутая статистика команды лучше, чем её положение в таблице.

Статистика плей-офф НХЛ
Все пары первого раунда:
Определились все пары плей-офф НХЛ! С кем сыграют главные русские звёзды?
🏀 22:30: «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», плей-офф НБА

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
18 апреля 2026, суббота. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Йокич или Эдвардс?

«Миннесота» уже огорчала «Денвер» в плей-офф в 2024 году, выбив Йокича и его банду в семи матчах (4-3). Причём клуб во главе с Эдвардсом два последних сезона добирался до финала Западной конференции. На этот раз у «волков» сразу же серьёзный соперник. «Наггетс» усилили скамейку, а Джокер просто невероятен. Кто вырвется вперёд в серии первого раунда?

Статистика плей-офф НБА
Рассуждения об интересной паре в плей-офф:
Леброн без поддержки или мощный Дюрант. Почему надо смотреть серию «Лейкерс» — «Хьюстон»
⚽️ 23:30: «Колорадо Рэпидз» — «Интер» Майами, МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
18 апреля 2026, суббота. 23:30 МСК
Колорадо Рэпидз
Денвер
Не начался
Интер Майами
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как «Интер Майами» проведёт первый матч после ухода Маскерано?

В трёх предыдущих матчах регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» пропускал по два мяча. Несмотря на это, команда набрала пять очков. На этой неделе стало известно, что Хавьер Маскерано покинул пост главного тренера «Интера». Если что, сейчас команда занимает третье место в таблице Восточной конференции. А что соперник? «Колорадо» представляет Западную конференцию и пока находится там на шестой строчке в таблице. В прошлой встрече он разнёс «Хьюстон Динамо» (6:2).

Статистика МЛС
Читаем комментарий Бекхэма:
Дэвид Бекхэм прокомментировал уход Хавьера Маскерано с поста тренера «Интер Майами»
