Топ-события субботы: старт Кубка Стэнли, «Челси» — «МЮ», РПЛ и «Финикс» против «Уорриорз»

Мощное 18 апреля: финал Кубка Короля, «Рома» — «Аталанта» в Серии А, Слуцкий в Китае, плей-офф НБА, а также матчи ЦСКА и «Локо» в футболе!

Время в материале указано по Москве.

🏀 2:30: «Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс», плей-офф НБА, раунд плей-ин

Интрига: кто займёт последнее место в плей-офф на Востоке?

«Орландо» не удалось выйти в плей-офф с седьмого места — команда уступила «Филадельфии». У «Мэджик» остался последний шанс на постсезон, правда, придётся обыграть «Шарлотт». «Хорнетс» в овертайме оказались сильнее «Майами», зацепившись зубами за главную стадию сезона. Кому предстоит сразиться с «Детройтом» в плей-офф?

🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Голден Стэйт Уорриорз», плей-офф НБА, раунд плей-ин

Интрига: Карри или Букер в плей-офф?

Ещё несколько лет назад сложно было бы представить «Голден Стэйт» за пределами первой восьмёрки на Западе, сейчас — почти реальность. Клуб во главе с Карри борется за попадание в плей-офф. «Клипперс» остались позади, удастся ли обыграть Букера и Ко?

⚽️ 12:00: «Оренбург» — «Локомотив», РПЛ, 25-й тур

Интрига: обыграет ли «Локомотив» соперника в пятом гостевом матче подряд в РПЛ?

«Локомотив» — очень неудобный соперник для «Оренбурга». Давайте посмотрим на статистику. 13 матчей в РПЛ, девять побед московской команды, две ничьих, две победы «Оренбурга». «Локомотив» четыре раза подряд одолел соперника в гостевых встречах. Будет ли пятая победа? Обе команды решают разные задачи. «Локо» бьётся за место в топ-3, а «Оренбург» сражается за то, чтобы не вылететь из РПЛ.

⚽️ 14:30: «Крылья Советов» — ЦСКА, РПЛ, 25-й тур

Интрига: ЦСКА снова победит в Самаре?

ЦСКА весной совсем не впечатляет. Команда Фабио Челестини вроде бы пришла в себя — одержала три победы подряд во всех турнирах. Но на прошлой неделе московский клуб сенсационно проиграл дома «Сочи» (0:1). Да, тому самому, что замыкает таблицу РПЛ. «Крыльям» очень нужны очки, поскольку волжане пытаются не вылететь из элитного дивизиона. Не так давно команды рубились в Самаре в Кубке России, и тогда гости разгромили соперника (5:2). Увидим ли мы нечто подобное на этот раз?

⚽️ 15:00: «Шанхай Шэньхуа» — «Ляонин Тежэнь», Китай — Суперлига, 6-й тур

Интрига: Слуцкий приведёт команду к ещё одной победе?

Команда, которую тренирует Леонид Слуцкий, набрала 11 очков в новом сезоне. Правда, есть одно «но». Сейчас у неё в графе «набранные очки» расположена единица. Почему так? Потому что местная федерация футбола сняла с «Шанхая» 10 очков ещё до старта чемпионата. Не будь санкций, команда делила бы второе место в таблице. Вместо этого она занимает только 11-ю строчку. А что соперник? Пятое место, семь очков. Букмекеры считают «Шанхай» явным фаворитом предстоящего матча.

⚽️ 16:30: «Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, 30-й тур

Интрига: «Боруссия» в шестой раз подряд обыграет соперника в гостевой встрече Бундеслиги?

«Боруссия» в прошлом туре «сгорела» в домашнем матче с «Байером» (0:1) и прервала серию из четырёх побед в Бундеслиге. Впрочем, команда Нико Ковача пока очень комфортно чувствует себя на второй строчке в таблице. Отставание от «Баварии» слишком внушительное (12 очков), а отрыв от ближайших преследователей составляет восемь очков. «Хоффенхайм» относительно недавно был в тройке, но серия неудачных результатов привела к тому, что команда упала на шестое место. «Боруссия» пять раз подряд обыграла соперника на выезде в Бундеслиге.

⚽️ 17:00: «Рубин» — «Акрон», РПЛ, 25-й тур

Интрига: «Акрон» снова проиграет?

«Акрон» ни разу не обыгрывал «Рубин» в РПЛ. Соперники встречались друг с другом трижды. Две победы одержала казанская команда, а в первом круге нынешнего сезона была зафиксирована ничья (2:2). «Акрон» очень плох на весеннем отрезке — ни одной победы в шести турах. Неудивительно, что с такими результатами команда приблизилась к зоне стыков. «Рубин», в свою очередь, ни разу не уступил в пяти прошлых турах. Плюс команда Франка Артиги не пропустила ни одного мяча в четырёх предыдущих встречах.

⚽️ 19:00: «Наполи» — «Лацио», Серия А, 33-й тур

Интрига: каким будет настроение Сарри после возвращения в Неаполь?

За шесть туров до финиша основная задача «Наполи» — сохранить второе место в таблице Серии А. До «Интера» — слишком далеко (девять очков). Неделю назад команда Антонио Конте поделила очки с «Пармой» (1:1) и прервала победную серию из пяти матчей. Сейчас она опережает «Милан» на три очка, «Ювентус» — на шесть. «Лацио» находится только на девятом месте. Это явно не то, что хотели бы видеть фанаты команды. Интересно, что покажет римский клуб в Неаполе, где когда-то тренировал Маурицио Сарри.

⚽️ 19:30: «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Москва, РПЛ, 25-й тур

Интрига: «Динамо» приблизит соперника к Первой лиге?

«Динамо» в прошлом туре с большим трудом одолело в Самаре «Акрон». Команда Ролана Гусева вела 2:0, позволила сопернику отыграться, но всё-таки вырвала победу в добавленное время. Спасибо вышедшему на замену Константину Тюкавину. «Пари НН» неделю назад отобрал очки у «Балтики» (2:2) — команде Алексея Шпилевского тоже помог гол в компенсированное время. Правда, перед этим клуб из Нижнего Новгорода проиграл два раза подряд. Сейчас он находится в зоне стыков.

⚽️ 19:30: «Тоттенхэм Хотспур» — «Брайтон энд Хоув Альбион», АПЛ, 33-й тур

Интрига: прервёт ли «Тоттенхэм» кошмарную серию без побед в АПЛ?

«Тоттенхэм» близок к вылету в Чемпионшип. Год назад команда победила в Лиге Европы, а в этом сезоне дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов. Но сейчас лондонская команда отчаянно рубится за то, чтобы не вылететь из АПЛ. Пока получается не очень. Третье с конца место в таблице, отставание от 17-го места составляет два очка. 14 матчей без побед в чемпионате — как это вообще объяснить? У «Брайтона» всё хорошо. Три победы подряд, девятое место в таблице. Неужели «Тоттенхэм» снова не выиграет?

🏀 20:00: «Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс», плей-офф НБА

Интрига: первый матч плей-офф НБА 2026 года!

Дождались! Плей-офф НБА 2026 года начинается с противостояния четвёртой и пятой команды Востока — «Кливленда» и «Торонто». Хозяева паркета выглядят явным фаворитом в серии, но в постсезоне произойти может всё что угодно. За кем останется первая победа?

⚽️ 21:45: «Рома» — «Аталанта», Серия А, 33-й тур

Интрига: кто победит в матче бывшей и нынешней команд Гасперини?

Матч имени Джан Пьеро Гасперини. Нынешний тренер «Ромы» встретится с бывшей командой. Римский клуб ведёт борьбу за место в Лиге чемпионов. Пока он занимает шестое место с отставанием от топ-4 в три очка. Как вы понимаете, столичной команде очень желательно обыграть гостей из Бергамо. «Аталанта», в свою очередь, отстаёт от «Ромы» на четыре очка. В 11 предыдущих домашних встречах с бергамасками в Серии А столичная команда одержала всего одну победу.

⚽️ 22:00: «Челси» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 33-й тур

Интрига: кому достанется победа в матче топ-клубов Англии?

«Ман Юнайтед» находится в топ-3. Верили вы в такое по ходу сезона? С другой стороны, команда одержала всего одну победу в четырёх предыдущих турах АПЛ. «Челси» рискует остаться без Лиги чемпионов на новый сезон. Даже тот факт, что в чемпионате Англии пятое место даёт право сыграть на общем этапе главного клубного турнира Европы, пока не помогает лондонской команде. Она занимает только шестое место, и неудача в предстоящей встрече может стать фатальной.

🏆⚽️ 22:00: «Атлетико» Мадрид — «Реал Сосьедад», Кубок Испании, финал

Интрига: станет ли «Атлетико» победителем Кубка Испании впервые с 2013 года?

Финал Кубка Испании без «Реала» и «Барселоны». Да, бывает и такое. «Атлетико» на этой неделе пробился в полуфинал Лиги чемпионов. Команда Диего Симеоне уже дважды высадила «Барсу» из турниров в этом сезоне. Сначала столичный клуб оставил соперника без финала Кубка Испании (4:0, 0:3), а затем справился с ним в четвертьфинале ЛЧ (2:0, 1:2). «Реал Сосьедад» в прошлом раунде Кубка два раза одолел «Атлетик» (1:0). Клуб из Сан-Себастьяна в последний раз выигрывал турнир в 2021 году, «Атлетико» — в 2013-м.

🏒 22:00: «Каролина Харрикейнз» — «Оттава Сенаторз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, первый матч

Интрига: начнётся ли Кубок Стэнли с сенсации?

Плей-офф НХЛ откроется матчем, в котором как будто не так много интриги. «Каролина» уже несколько лет стабильно является топом Восточной конференции, обладает одним из самых глубоких составов в лиге и в первых раундах плей-офф давно не допускает осечек. «Оттава» же пробилась в плей-офф после героического напряжения всех сил, хотя продвинутая статистика команды лучше, чем её положение в таблице.

🏀 22:30: «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», плей-офф НБА

Интрига: Йокич или Эдвардс?

«Миннесота» уже огорчала «Денвер» в плей-офф в 2024 году, выбив Йокича и его банду в семи матчах (4-3). Причём клуб во главе с Эдвардсом два последних сезона добирался до финала Западной конференции. На этот раз у «волков» сразу же серьёзный соперник. «Наггетс» усилили скамейку, а Джокер просто невероятен. Кто вырвется вперёд в серии первого раунда?

⚽️ 23:30: «Колорадо Рэпидз» — «Интер» Майами, МЛС

Интрига: как «Интер Майами» проведёт первый матч после ухода Маскерано?

В трёх предыдущих матчах регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» пропускал по два мяча. Несмотря на это, команда набрала пять очков. На этой неделе стало известно, что Хавьер Маскерано покинул пост главного тренера «Интера». Если что, сейчас команда занимает третье место в таблице Восточной конференции. А что соперник? «Колорадо» представляет Западную конференцию и пока находится там на шестой строчке в таблице. В прошлой встрече он разнёс «Хьюстон Динамо» (6:2).