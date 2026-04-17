«Сити» — «Арсенал», финал Кубка Испании и возможное золото «Баварии». Топ-матчи выходных

На этой неделе мы узнали участников 1/2 финала во всех еврокубковых турнирах. Впереди — новые туры в ведущих чемпионатах. Мы по традиции отобрали для вас несколько интересных матчей. Они займут места в рейтинге в зависимости от того, как вы проголосуете. Тут есть и разнообразные встречи в топ-лигах, и очень интересная игра в чемпионате Португалии.
«Манчестер Сити» — «Арсенал»: воскресенье, 19 апреля, 18:30 мск
Интрига: «Сити» опять сократит отставание от «Арсенала»?
В какой-то момент показалось, что уже ничто не угрожает чемпионству «Арсенала». Но на прошлой неделе ситуация стала другой. «Арсенал» проиграл «Борнмуту» (1:2), а «Сити» разнёс «Челси» (3:0). И что там теперь в таблице? «Арсенал» опережает преследователя на шесть очков, однако у команды Хосепа Гвардиолы есть одна встреча в запасе. Если «Сити» обыграет ещё одного столичного соперника, то по потерянным очкам у них нарисуется равенство (по разнице мячей пока лучше лондонцы). Предстоящий матч — важный тест для «Арсенала». Нельзя исключать, что поражение сильно ударит по ментальному состоянию лидера и повлечёт за собой провал на финишном отрезке. А в случае успешного результата можно, по сути, окончательно похоронить интригу.
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: суббота, 18 апреля, 22:00 мск
Интрига: станет ли команда Симеоне победителем Кубка Испании впервые за 13 лет?
Возможно, в это тяжело поверить, но «Атлетико» не выигрывал Кубок Испании с 2013 года. Вы скажете, что там ведь есть «Реал» и «Барселона», так что чему тут удивляться? С того момента трофей брали не только гранды испанского футбола, но и команды менее высокого уровня («Валенсия», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Атлетик»). А «Атлетико» после 2013 года даже не добирался до финала. На этот раз всё изменилось. В полуфинале столичный клуб прошёл «Барсу» (4:0, 0:3) и получил статус фаворита на заключительный матч турнира. «Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании в сезоне-2019/2020, хотя финал провели только в апреле 2021 года (пандемия коронавируса помешала организовать встречу в изначально установленные сроки).
«Спортинг» — «Бенфика»: воскресенье, 19 апреля, 20:00 мск
Интрига: Моуринью уменьшит шансы «Спортинга» на чемпионский титул?
«Бенфика» ни разу не проиграла в нынешнем чемпионате Португалии — 20 побед, девять ничьих. Несмотря на это, команда Жозе Моуринью пока занимает только третье место в таблице. «Порту» оторвался на семь очков, «Спортинг» — на два (но у него есть один матч в запасе). Поражение в предстоящем матче оставит «Бенфике» мизерные шансы на второе место. Команда два раза подряд проиграла «Спортингу» в двух прошлых гостевых матчах в чемпионате Португалии. Если хозяева потеряют очки в предстоящей игре, то очень порадуют «Порту».
«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: суббота, 18 апреля, 22:00 мск
Интрига: прервёт ли «МЮ» неудачную серию в гостевых встречах с «Челси»?
Этот матч вполне мог бы быть центральным в английском туре, но есть нюанс: днём позже на поле в Манчестере выйдут две лучшие команды чемпионата. В Лондоне же нас ждёт игра с участием проблемных соперников. «Челси» уступил три раза подряд в АПЛ, а «МЮ» одержал всего одну победу в четырёх прошлых встречах. Манкунианцы не обыгрывали соперника в столице Великобритании с 2020 года (речь о чемпионате Англии). После этого команды три раза поделили очки, а затем «Челси» одержал две победы с минимальным преимуществом (4:3 и 1:0). Столичной команде очень желательно обыгрывать «МЮ», иначе шансы на попадание в топ-5 станут значительно ниже.
«Эвертон» — «Ливерпуль»: воскресенье, 19 апреля, 16:00 мск
Интрига: «Ливерпуль» снова не обыграет соперника в гостевом дерби?
«Ливерпуль» ни разу не одолел соседа в трёх прошлых гостевых матчах (две ничьих, одно поражение). На этой неделе команда Арне Слота покинула Лигу чемпионов. Теперь можно сосредоточиться на выступлении в АПЛ. Мерсисайдцы пока занимают пятое место в таблице, но оно даст право сыграть в ЛЧ в новом сезоне. «Эвертон» тоже располагается относительно высоко — на восьмой строчке. Команда отчаянно бьётся за попадание в еврокубки. Очки, как вы понимаете, нужны и тем, и другим. Интересный факт: «Эвертон» в этом сезоне АПЛ пропускает меньше (37 голов), чем «Ливерпуль» (42).
«Бавария» — «Штутгарт»: воскресенье, 19 апреля, 18:30 мск
Интрига: станет ли этот матч чемпионским для «Баварии»?
«Бавария» станет чемпионом уже в этом туре, если наберёт больше очков, чем «Боруссия». Команда Венсана Компани выйдет на поле, зная, как сыграл конкурент. Если лидеры наберут одинаковое количество очков, то празднование придётся отложить. Чемпионство «Баварии» — вопрос времени. «Штутгарт» находится на третьем месте и делает всё, чтобы сыграть в новом сезоне в Лиге чемпионов. Соперник вроде бы серьёзный, но не для «Баварии». В шести предыдущих матчах в Мюнхене хозяева одержали четыре победы и не потерпели ни одного поражения. В каждой из этих встреч «Бавария» забивала не меньше двух мячей.
«ПСЖ» — «Лион»: воскресенье, 19 апреля, 21:45 мск
Интрига: Сафонов снова отыграет «на ноль»?
«ПСЖ» не играл в прошлом туре и получил возможность спокойно готовиться к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Клуб из Парижа прошёл дальше, так что эта мера принесла результат. Матвей Сафонов включил режим Лиги чемпионов, где в последнее время он смотрится очень прилично. А что там в Лиге 1? Столичный клуб возглавляет таблицу, опережая ближайшего преследователя на четыре очка. Да ещё и у команды Луиса Энрике есть одна встреча в запасе. «Лион» ведёт борьбу за место в ЛЧ, но пока находится на пятой строчке в таблице Лиги 1. В семи предыдущих турах чемпионата Франции команда одержала всего одну победу.
«Рома» — «Аталанта»: суббота, 18 апреля, 21:45 мск
Интрига: Гасперини окончательно отцепит бывшую команду от борьбы за топ-4?
«Аталанта» — особенный клуб в карьере Джан Пьеро Гасперини. Клуб из Бергамо провёл под руководством этого тренера 439 матчей, стал победителем Лиги Европы и несколько раз играл в Лиге чемпионов (в 2020 году добрался до четвертьфинала). Минувшим летом седовласый тренер возглавил «Рому», но к середине апреля команда находится за пределами зоны Лиги чемпионов. Три поражения в пяти предыдущих турах Серии А, шестое место в таблице, вылет из Лиги Европы. Пока нельзя сказать, что Гасперини сильно впечатляет. «Аталанта» расположилась вслед за «Ромой» — команда из Бергамо отстаёт на четыре очка. Кстати, римский клуб плохо играет против соперника на своём поле — всего одна победа в 11 предыдущих встречах в Серии А.
«Ювентус» — «Болонья»: воскресенье, 19 апреля, 21:45 мск
Интрига: «Ювентус» сохранит место в топ-4 по итогам тура?
«Ювентус» не проигрывает в чемпионате Италии в течение шести туров (четыре победы, две ничьих). Команда Лучано Спаллетти поднялась на четвёртое место в таблице, но борьба за зону Лиги чемпионов ещё впереди. Пока «Юве» опережает «Комо» на два очка, «Рому» — на три. В такой ситуации туринцам желательно побеждать «Болонью». На этой неделе команда Винченцо Итальяно вылетела из Лиги Европы. В Серии А есть сложности — восьмое место в таблице. «Болонья» не обыгрывает «Юве» в Турине с 2011 года.
«Наполи» — «Лацио»: суббота, 18 апреля, 19:00 мск
Интрига: отберёт ли Сарри очки у бывшей команды?
Действующий чемпион Италии не проигрывает в турнире на протяжении шести туров (пять побед, одна ничья). Понятно, что «Наполи» не повторит прошлогодний результат. Всё-таки отставание от «Интера» достаточно приличное — девять очков. Но команде Антонио Конте по силам сохранить второе место, особенно если она продолжит в том же темпе, что и в последние недели. «Лацио» пока расположился только на девятом месте в таблице Серии А. Попасть в еврокубки через чемпионат — почти нереально. Правда, у римского клуба есть вариант с победой в Кубке Италии (там он уже добрался до полуфинала). Маурицио Сарри работал с «Наполи» с 2015 по 2018 год, а сейчас тренирует «Лацио». Напомнит бывшей команде о себе?
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд: суббота, 18 апреля, 16:30 мск
Интрига: порадует ли результат матча «Баварию»?
Матч, который может приблизить «Баварию» к очередному чемпионскому титулу. Да, всё именно так. «Боруссия» отстаёт от мюнхенского клуба на 12 очков за пять туров до финиша. Если в этот уикенд и те, и другие наберут одинаковое количество очков, то «Бавария» точно не станет чемпионом. А вот если клуб из Дортмунда не обыграет «Хоффенхайм», а «Бавария» победит, то можно будет поздравлять команду Венсана Компани с чемпионством. «Хоффенхайм» в начале года находился на третьем месте в Бундеслиге — его всерьёз воспринимали как претендента на попадание в зону Лиги чемпионов. Теперь он оказался на шестой строчке. А ещё «Хоффенхайм» не обыгрывал «Боруссию» в домашних встречах чемпионата Германии с 2019 года. После этого — пять поражений подряд.