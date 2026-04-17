Сенсационный «Сочи» — вторая победа в РПЛ подряд! Надежды на спасение снова живы

Первый матч 25-го тура Мир РПЛ прошёл на юге России. «Сочи» победил во второй раз подряд — всё решилось на последних минутах.

Обе команды подходили к игре в хорошем настроении. «Ростов» набрал четыре очка в двух предыдущих турах. Сначала команда Джонатана Альбы засушила «Пари НН» (1:0), а затем отыгралась во встрече со «Спартаком» (1:1). «Сочи» на прошлой неделе сенсационно одолел в Москве ЦСКА (1:0). До свидания, серия из шести поражений в РПЛ. «Ростов» вышел на матч без основного голкипера — Рустам Ятимов неделю назад схватил четвёртую жёлтую карточку в сезоне. Место в воротах занял Хидает Ханкич — впервые в нынешнем турнире.

Давайте честно: первый тайм в Ростове-на-Дону получился не самым событийным. Много борьбы, минимум каких-то осмысленных моментов. У хозяев до перерыва активничал Тимур Сулейманов. Нападающий «Ростова» напрягал оборону «Сочи» как мог. На 29-й минуте Тимур неплохо пробил под штангу — Александр Дёгтев (герой прошлого тура) справился.

«Сочи» одержал вторую победу подряд Фото: ФК «Сочи»

Соперники немного взбодрили болельщиков на последних минутах первой половины. Точнее, это сделал «Ростов». Неугомонный Сулейманов пробил в ближний угол после скидки Егора Голенкова — Дёгтев отбил мяч. Следом Кирилл Щетинин красиво крутил в дальнюю девятку, но немного перестарался. Мяч опустился сверху на сетку ворот. Нейтральные зрители встретили перерыв с надеждой, что во второй половине будет веселее.

«Сочи» впервые создал остроту у ворот Ханкича на 56-й минуте. Два удара из пределов штрафной площади «Ростова», однако мяч так и не дошёл до голкипера донского клуба. Спасибо защитникам хозяев. Дмитрий Чистяков лёг под удар Владимира Ильина, а попытку Кирилла Заики самоотверженно заблокировал Илья Вахания. На этом отрезке футболисты «Сочи» относительно долго владели мячом на чужой половине поля, чего не было до перерыва.

В целом после перерыва команда Игоря Осинькина смотрелась интереснее, нежели в первой половине. Появилось чуть больше осмысленности, и мы увидели несколько относительно интересных эпизодов. Вышедший на замену Захар Фёдоров едва не забил сразу после появления на поле. Но длинноволосому форварду не хватило точности — мяч пролетел мимо створа.

Развязка наступила на 89-й минуте. Когда казалось, что о голах можно забыть, «Сочи» забил. Руслан Магаль закинул в штрафную «Ростова», а набежавший Кирилл Заика головой вонзил мяч в дальний угол. Опытного игрока черноморского клуба опекал Мохаммад Мохеби — атакующий футболист со своей задачей не справился.

Внимание, вопрос: сколько раз в этом сезоне «Сочи» побеждал в двух встречах РПЛ подряд? Такое произошло впервые. Ещё один вопрос: сколько раз в сезоне черноморский клуб не пропускал в двух матчах подряд? Ответ — тот же. Как сообщает Opta, команда не побеждала в двух матчах РПЛ подряд с марта 2023 года. Во второй половине встречи с «Ростовом» гости нанесли восемь ударов, а соперник — всего один. Да, шансы на спасение ещё остались — до зоны стыков теперь шесть очков (конкурентам ещё играть в этом туре). Но пока всё равно тяжело поверить в то, что «Сочи» останется в РПЛ. Или мы станем свидетелями грандиозного камбэка?