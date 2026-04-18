Финал Кубка Испании полон интриг! Симеоне ждёт уже 13 лет, а Захаряну светит первый трофей

Встреча «Атлетико» и «Реала Сосьедад» в финале Кубка Испании зрела давно. В предыдущие два сезона обе команды добирались до полуфинала с разных сторон сетки, но в итоге ни мадридцы, ни сан-ceбастьянцы ни разу не вышли в финал. Сейчас, в сезоне-2025/2026, «Атлетико» и «Сосьедад» справились с полуфиналами и теперь зарубятся в решающем матче, который обещает быть прелюбопытнейшим.

Кубок Испании . Финал 18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК Атлетико М Мадрид — Реал Сосьедад Сан-Себастьян

Для «Атлетико» это главный матч внутри Испании на остаток сезона. В Ла Лиге всё давным-давно ясно: от борьбы за чемпионство мадридцы отвалились и так же давно гарантировали себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

С ЛЧ в этом сезоне «Атлетико» тоже ещё не покончил. Банда Диего Симеоне в эпической битве сразила «Барселону» и теперь сыграет с «Арсеналом» в полуфинале. Правда, в контексте предстоящего финала Кубка Испании гораздо важнее ответная встреча с «Барсой». Она была всего несколько дней назад, «Атлетико» потратил очень много сил и эмоций, и в игре с «Сосьедадом» это, конечно, может сыграть в минус.

К слову, в полуфинале испанского Кубка бригада Чоло тоже одолела «Барселону». Вернее, в первом матче – одолела и даже разнесла (4:0), а во втором – еле отползла (0:3). В финал в итоге пробились, однако послевкусие осталось неоднозначное. Как будто «Барсе», несмотря на поражение, респектовали гораздо больше. В контексте «Атлетико» говорили в основном о трусости и бешеном фарте.

Впрочем, насколько плохи мадридцы были на «Камп Ноу» в ответном матче – настолько же прекрасны они были на «Метрополитано» в первой игре, об этом не надо забывать. Да и результата, как ни крути, команда Симеоне добилась.

К разговору о стадионах – на арене «Ла Картуха» в Севилье, где пройдёт финал, «Атлетико» в этом сезоне играет отлично. Прямо сейчас на «Ла Картухе» хозяйничает «Бетис» (пока реконструируют их основной стадион), и парни Симеоне дважды его там прибили, причём всухую. Сначала – в Ла Лиге (2:0), а позднее – в четвертьфинале Кубка (5:0).

Встреча в Кубке вообще получилась для «Атлетико» одной из лучших в сезоне: уже к перерыву вели 3:0, в итоге забили пять. Плюс отлично дебютировал Адемола Лукман, который незадолго до матча перешёл из «Аталанты». Нигериец с ходу выбил 1+1. Правда, всего через три дня «Атлетико» вообще без шансов уступил «Бетису» в Ла Лиге на своём поле – но это уже другая история.

Для «Сосьедада» «Ла Картуха» – знаковое место. Именно там сан-ceбастьянцы взяли Кубок Короля в последний раз – в 2021 году. Причём это был финал сезона-2019/2020, он должен был состояться на год раньше. Но на мир обрушился ковид, футбол встал на паузу, а затем вернулся – однако без зрителей. «Сосьедад» и «Атлетик» не захотели играть финал Кубка при пустых трибунах. Большое баскское дерби, да ещё и за трофей – решили, что готовы ждать целый год, чтобы сыграть с болельщиками.

В 2021-м, правда, людей на трибунах всё равно было мало, ограничения ещё действовали. Но если для «Сосьедада» победа от этого и стала менее сладкой, то совсем чуть-чуть. Микель Оярсабаль забил с пенальти, сан-ceбастьянцы победили 1:0 и взяли Кубок впервые с 1987 года. Кстати, тогда, в 1987-м, в финале был повержен не кто иной, как «Атлетико» – соперник по ближайшему финалу.

У «Атлетико» кубковое воздержание тянется с 2013 года. Это был конец первого полного тренерского сезона Диего Симеоне, и в финале случилось главное мадридское дерби – с «Реалом». На «Сантьяго Бернабеу». И хозяином был «Атлетико», так уж распорядился жребий.

1:1 в основное время, далее – овертайм, Миранда забивает головой. Потом удаляют Криштиану Роналду и Габи. А Жозе Моуринью, для которого этот матч стал одним из последних в «Реале», удалили ещё в основное время. Короче говоря, дерби удалось! «Атлетико» забрал Кубок, но с тех пор ни разу не был даже в финале. Ни разу – до нынешнего сезона.

Симеоне может выиграть первый Кубок Испании более чем за 10 лет, а тренер «Сосьедада» Пеллегрино Матараццо может взять первый трофей в карьере. Он приехал в Сан-Себастьян на стыке 2025 и 2026 годов, когда команда безнадёжно увязла в зоне под 10-м местом. Серхио Франсиско, которого перед началом сезона подняли по внутриклубной иерархии и которому доверили главную команду «Сосьедада», не справился.

Да, Франсиско не особенно помогли трансферами. Для него это стало дополнительной трудностью. Однако пришёл Матараццо – и та же команда без усиления со стороны заиграла совершенно иначе. В первом же матче при новом тренере баски отобрали очки у «Атлетико» (1:1). Дальше – пошли вверх по таблице Ла Лиги и добрались до финала Кубка. И самое важное – улучшение результатов «Сосьедада» стало результатом того, что команда стала намного лучше играть. Лучше и ярче.

Матараццо мгновенно сориентировался в новой для себя лиге (ранее он работал только в Германии), и с момента его назначения «Сосьедад» проиграл всего три матча из 18. Причём все три – командам из топ-сегмента и на выезде: «Реалу», «Атлетико» и «Вильярреалу». К слову, на встречу с «Атлетико» на «Метрополитано» баски вышли после полуфинала Кубка. Они были измотаны, а такой глубины состава, как у Симеоне, у Матараццо нет и близко. И тем не менее «Сосьедад» дал отличный бой, заставил «Атлетико» включиться по полной и уступил всего в один мяч – 2:3.

Гораздо круче, чем в первой части сезона, заиграл полузащитник Карлос Солер, которого летом взяли из «ПСЖ». Несколько лет назад он уезжал из «Валенсии» в Париж в статусе одного из самых перспективных испанских футболистов. Однако во Франции не пошло, далее был неудачный опыт в «Вест Хэме». Так что в «Сосьедад» Солер ехал фактически с ярмарки. И вот сейчас, при Матараццо, Карлос напоминает себя лучших времён – когда он зажигал в «Валенсии» и, казалось, был полностью готов к топ-клубу.

Добавил и ещё один экс-валенсиец – Гонсалу Гедеш. Стабильно хорош Оярсабаль. Он – лидер, вожак. Сложный сезон для Такефусы Кубо. Летом он хотел уйти, клуб его не отпустил, и японец затаил обиду. Он не всегда выходит в старте, но всё равно приносит пользу – даже появляясь со скамейки.

Что касается Арсена Захаряна, то практически сразу после назначения Матараццо он получил травму и пропустил несколько матчей в Ла Лиге и в Кубке. Потом Захарян вернулся, новый тренер даже однажды выпустил его в старте – на встречу с «Мальоркой» в чемпионате.

А ещё до травмы Арсен получил большой отрезок в 1/8 финала Кубка с «Осасуной». Он вышел на замену в начале второго тайма, помог «Сосьедаду» закамбэчить – 0:2 превратились в 2:2. Дело дошло до серии пенальти, Захарян пошёл бить пятым и мог закрыть игру – однако не забил. Правда, следом за ним промахнулся и футболист «Осасуны», и «Сосьедад» одержал-таки победу.

У Захаряна в этом сезоне есть даже гол в Кубке – в ворота маленького клуба «Негрейра», с которым «Сосьедад» играл в первом раунде. Это было ещё при Серхио Франсиско. Гол – это, конечно, прекрасно. Но в целом сезон у Арсена, к сожалению, опять получается очень и очень скомканным. К апрелю он отыграл всего 639 минут в Ла Лиге и Кубке. Кроме гола «Негрейре», результативных действий нет. Плюс опять была травма.

Финал Кубка Захарян тоже пропустит. Причина, по данным испанских СМИ, – гастроэнтерит. Здоровья, здоровья, и ещё раз здоровья!

Впрочем, если «Сосьедад» заберёт Кубок, Захарян тоже станет его обладателем. И это будет его первый трофей на взрослом уровне. Он мог выиграть Кубок с «Динамо», даже забил в финале. Но в итоге его команда проиграла «Спартаку».

Теперь у команды Захаряна другой красно-белый соперник – «Атлетико». Симеоне без трофеев с 2021 года, ему нужно это исправлять. А с другой стороны – «Сосьедад», который не избалован кубками и, соответственно, вгрызается в каждую возможность пополнить трофейную комнату. Да будет битва!