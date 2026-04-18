Правда ли, что Хиль — Кордоба для бедных? В чём-то нападающий «Балтики» сильно лучше!

Матч «Краснодара» и «Балтики» состоится в воскресенье и, возможно, лишится заметной яркости. Да, у краснодарцев давно травмирован Виктор Са плюс дисквалификацию схлопотал Кевин Ленини. Но у балтийцев потерь куда больше: не всё в порядке со здоровьем Брайана Хиля, Элдара Чивича, Тентона Йенне и Максима Бориско.

Первые трое, как во вторник сообщала пресс-служба балтийцев, пропустят не более двух недель. Весьма расплывчатая формулировка. Точно такой же срок выздоровления рисовали в конце марта Эдуарду Сперцяну в сборной Армении. И через пять дней он всё равно сыграл в Мир РПЛ с «Ахматом». Возможно, сейчас будет так же теперь с соперником «Краснодара»? Если да, мы увидим дуэль двух лучших бомбардиров лиги – Хиля и Джона Кордобы.

Как-то функционер Тимур Лепсая назвал Брайана «Кордобой для бедных». В репутационном плане к фразе действительно не подкопаешься. Колумбиец давно сделал себе имя: ещё когда пачками забивал за «Кёльн» и «Герту» в Бундеслиге. Подтвердив класс 61 голом в 112 матчах РПЛ.

Сальвадорец же дебютировал на высоком уровне только в этом сезоне. Причём поднялся вместе с «Балтикой» из Лиги Pari. И делает всё, чтобы не меркнуть на фоне звёздного конкурента. Оба они – на вершине бомбардирского списка: Кордоба положил 14 голов, Хиль – 13. А в чём Джон лучше и насколько сильно? Возможно, в чём-то круче, наоборот, Брайан? Самое время сравнить.

В завершении Хиль гораздо лучше Кордобы. Да и вообще почти всех центрфорвардов РПЛ

Брайан Хиль

Забили колумбиец и сальвадорец примерно одинаково. А вот «Краснодар» с «Балтикой» – и близко нет: 49 мячей против 34. Доля голов Хиля среди всех балтийских – чуть больше 38%. Это практически самый высокий показатель в лиге. Мирлинд Даку из «Рубина» (39%, 9 из 23) и Гамид Агаларов из махачкалинского «Динамо» (40%, 6 из 15) опередили на самую малость. Посоперничать здесь мог бы и Хуан Боселли (7 из 20, 35%), однако весной «Пари НН» справляется уже без него.

При этом «Краснодар», само собой, создаёт гораздо больше моментов, нежели «Балтика». У лидеров РПЛ – 47 ожидаемых голов при 49 реальных. В том числе за счёт Кордобы, который реализовал 48% опасных возможностей. Это хороший показатель. Но далеко не лучший, если сравнивать с другими центрфорвардами среди тех, у кого есть хотя бы пять забитых мячей.

У кого менее 40% реализации: Мирлинд Даку (36%) и Иван Сергеев (33%).

У кого, как у Кордобы, от 40% до 50% реализации: Николай Комличенко (42%), Гамид Агаларов (44%) и Артём Дзюба (47%).

У кого от 50% до 60% реализации: Ливай Гарсия (56%), Александр Соболев (58%) и Дмитрий Воробьёв (59%).

А есть четвёрка, которая кроет вообще всех: Беншимол (63%), Георгий Мелкадзе (64%), Брайан Хиль (68%) и Константин Тюкавин (70%).

Если бы мы пользовались правилами бокса, этот раунд за явным преимуществом, на счёт 10:8, оставил бы за собой Хиль. Ведь сравниваем мы его с Кордобой, а не с Тюкавиным. И это ещё Джон заметно улучшил личный показатель реализации: в двух прошлых сезонах он набирал всего лишь 29%, в весенней части сезона-2022/2023 – 39%.

Да, нужно учитывать стилистику команд: «Балтика» куда чаще атакует на пространстве, тогда как «Краснодару» в основном приходится взламывать позиционно. К тому же Кордоба – не пенальтист. В то время как Хилю дали исполнить четыре 11-метровых и все стали голевыми. Тем не менее разница в реализации всё равно существенная.

Хиль хуже Кордобы в единоборствах и физике. Зато лучше по нескольким другим параметрам

Джон Кордоба

Когда Хиль только переехал в Россию, спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян говорил: от новичка требуются мощь и голы. Тот с избытком даёт и то и другое. Со вторым разобрались, а что с первым? Здесь Кордоба сильнее Брайана. Колумбиец в среднем выигрывает 36% единоборств внизу и 38% – вверху. Сальвадорец – 32% и 21% соответственно.

Зато у Хиля выше показатель успешных обводок – 57% против 45%. Идёт он в них гораздо реже – 21 попытка против 65. Но если поменять нападающих командами, наверняка всё изменится. Взрывной Андрей Талалаев, вероятно, уничтожил бы Кордобу в раздевалке за подобное расточительство.

Оба бомбардира метки при ударах из штрафной: 51% попаданий у Кордобы (26 из 51) против 61% у Хиля (20 из 33). Здесь тоже небольшое преимущество за Брайаном. Как и в скорострельности: у сальвадорца 0,75 гола на 90 минут, у колумбийца – 0,65.

Однако стоит учитывать, что Талалаев часто менял Хиля до 70-й минуты. Проведи Брайан больше времени на поле в концовках, ещё неизвестно, как изменилась бы эта статистика. Джону же хватает «физухи» проводить полные встречи. И делать разницу после 84-й минуты: забивал так московскому «Динамо» (1:0), второй гол «Крыльям» (5:0), «Рубину» (1:2), третий гол — «Пари НН» (5:0), «Ахмату» (1:0).

Брайан Хиль с партнёрами по «Балтике»

Между прочим, колумбийцу в мае исполнится 33 года. По идее, спад должен его вот-вот накрыть. Но что-то не накрывает. Хилю, в противовес, всего 24. Брайан здорово открывается и реагирует на длинные передачи, не транжирит моменты и по некоторым параметрам превосходит Джона в дебютном же сезоне РПЛ – ещё и с командой-дебютантом.

Поводов гордиться хватает. Осталось выдержать проверку временем. И, возможно, другим тренером, потому что Маргарян не исключил летнюю продажу Хиля: «Мы рассмотрим любое предложение и не воротим нос. У нас нет такого, что футболист не продаётся и не звоните нам. Опция выкупа в контракте Хиля есть, но озвучивать её я не буду», – говорил он «РИА Новости».

Было бы любопытно со временем оценить Брайана на месте Кордобы – всё-таки тот не вечен. Но это потом. А пока нас ждёт их супердуэль на одном поле – если Хилю позволит здоровье.