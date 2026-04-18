Чудо-комбинация и Батраков приблизили «Локо» к бронзе! Хотя в первом тайме было тревожно

Команда Галактионова не дала шанс «Спартаку», ЦСКА и «Балтике» обойти себя. А «Оренбургу» спастись теперь будет тяжелее.

«Локомотив» после рестарта Мир РПЛ одержал всего две победы в шести турах. И вместо борьбы за золото москвичи думают об удержании третьего места. «Оренбург» же располагается в зоне прямого вылета. Команда Ильдара Ахметзянова показывает симпатичный футбол, но для исправления ситуации этого пока не хватает. Однако по итогам домашней встречи с «Локо» у оренбуржцев был шанс выпрыгнуть даже из зоны стыков.

Важная новость для гостей – возвращение в состав Дмитрия Воробьёва. Основной нападающий пропустил прошлый матч с махачкалинским «Динамо» (1:1) из-за перебора жёлтых карточек. Однако его камбэк не сильно помог атаке «Локомотива». Весной у москвичей часто возникают проблемы с созданием моментов (исключение – разве что матч с «Акроном» – 5:1). А в первом тайме встречи с «Оренбургом» «Локо» не только не придумал ничего у чужих ворот, но и позволил хозяевам чаще угрожать своим.

За 45 минут оренбуржцы нанесли девять ударов, гости – всего пять. Но у «Локо» голевых моментов и не вспомнишь. Зато хозяева могли спокойно уходить на перерыв при счёте 2:0. Выделяются два эпизода: сначала на седьмой минуте Ду Кейрос совершил навес в чужую штрафную, а Гедеон Гузина пробил головой чуть мимо створа. А позже всё тот же форвард «Оренбурга» получил передачу от Дамиана Пуэблы и из классной позиции пробил рядом со штангой.

Самая удивительная статистика сложилась по нарушениям. За первый тайм «Локо» сфолил аж 14 раз, «Оренбург» – всего трижды. Гости прибегали к мелким фолам, чтобы сбить темп. Удивительно, что при этом жёлтую карточку получил только Артём Карпукас. Зато у «Оренбурга» Гузина успел получить предупреждение. А мог оформить дубль!

После перерыва «Локомотив» сумел перевернуть ход матча. Теперь гости доминировали не только территориально, а также по владению мячом (65% на 35%) и по ударам (10:2). Отчасти помогла замена от Галактионова: он снял получившего предупреждение Карпукаса и выпустил Лукаса Веру. Экс-игрок «Оренбурга» – более креативный и нацеленный на созидание футболист. Это помогло гостям переключиться на режим контроля встречи.

«Оренбург» — «Локомотив» Фото: fclm.ru

И именно после затяжной позиционной атаки «Локомотив» открыл счёт. На 70-й минуте получилась шикарная комбинация: Морозов покатил к штрафной «Оренбурга», Сильянов пропустил между ног на Воробьёва, Дмитрий отдал обратно на Александра, а тот резко отдал в район 11-метровой точки на Батракова. У Алексея получился хороший удар в касание впритирку с левой штангой. 13-й гол для лидера «Локо» в нынешнем сезоне РПЛ. Теперь он всего на один мяч отстаёт в гонке бомбардиров от Джона Кордобы.

Гости после гола не отошли назад. Наоборот, «Локо» не позволил «Оренбургу» сразу же броситься за камбэком. Москвичи контролировали ход встречи и шли за вторым голом. На 82-й минуте Батраков мог оформить дубль: он получил пас от Воробьёва на границе вратарской и снова пробил в касание. Но на этот раз Богдан Овсянников отразил удар 20-летнего полузащитника ногами.

В самой концовке «Оренбург» пошёл ва-банк. На стандарты к чужим воротам побежал даже голкипер. Однако ни Овсянникову, ни его партнёрам не удалось нанести точный удар. Итог – 1:0 в пользу «Локо».

Москвичи точно останутся на третьем месте по итогам 25-го тура. А в случае поражений «Зенита» и «Краснодара» даже станут третьим «призрачным» участником чемпионской гонки. «Оренбург» же не сумел подняться с 15-й строчки и сильно уменьшил свои шансы на сохранение места в РПЛ.