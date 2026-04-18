Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Крылья Советов — ЦСКА — 1:1, обзор матча 25-го тура РПЛ, видео, голы, Олейников, Кисляк, 18 апреля 2026

ЦСКА снова потерял очки! В Самаре команду спас курьёзный гол Кисляка. Видео
Никита Паглазов
Отчет «Крылья Советов» — ЦСКА — 1:1
Комментарии
А у «Крыльев» Олейников включил режим мини-Месси.

ЦСКА проваливает весну в Мир Российской Премьер-Лиге. В шести турах после рестарта команда Фабио Челестини одержала всего две победы и потерпела четыре поражения. Последнее – дома от идущего на 16-м месте «Сочи» (0:1). А в 25-м туре москвичи приехали в гости к «Крыльям Советов». Самарцы борются за выживание, всего на два очка опережая зону прямого вылета. А ещё у «Крыльев» была дополнительная мотивация огорчить ЦСКА: в начале апреля москвичи разгромили соперника в Кубке России (5:2).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Олейников – 65'     1:1 Божин – 75'    

Первый сюрприз – стартовый состав гостей. В центре защиты пару молодому Кириллу Данилову составил Дмитрий Баринов. Жоао Виктор и Мойзес остались в запасе, Матеус Рейс и Матвей Лукин пропускали матч из-за повреждений. Дисквалифицированный Фабио Челестини удивил! Кстати, тренер ЦСКА наблюдал за игрой с трибун и на протяжении всей встречи активно общался со штабом по телефону.

На поле же шла напряжённая борьба. Ни у одной из команд не было ощутимого преимущества. «Крылья» и ЦСКА владели мячом примерно равное количество времени, по ударам за первый тайм зафиксирована ничья – 4:4. Хотя у москвичей одна из попыток оказалась голевой. На 16-й минуте 174-сантиметровый Энрике Кармо выиграл позиционную борьбу в чужой штрафной у Амара Рахмановича (191 см) и головой переправил мяч в ворота «Крыльев». Однако VAR во главе с Сергеем Карасёвым здорово разобрались: на повторе видно, что бразилец подыграл рукой. Решение – отмена гола.

Отменённый гол Энрике Кармо

Фото: кадр из трансляции

Второй важный момент случился уже в концовке тайма. Тренерский штаб ЦСКА решился сразу на двойную замену на 43-й минуте. Кирилл Глебов повредил заднюю поверхность бедра, вместо него появился Матеус Алвес. А Данила Козлов получил жёлтую карточку и вскоре был заменён на Мойзеса. Это второе появление бразильца на поле после конфликта с Челестини. Оба раза – со скамейки.

Что по игре? Ничего выдающегося. ЦСКА проводил очередной невзрачный матч весной. Нет, «Крылья» не доминировали, но действовали наравне с более статусным соперником. И всё это учитывая проблемы самарцев, недавнюю смену тренера и турнирное положение. Так что к хозяевам больших вопросов нет. А вот болельщики ЦСКА наверняка смотрели встречу не в лучшем настроении.

Сравниваем команду Челестини с другими претендентами на бронзу:
Второй тайм начался так, будто первый и не заканчивался. Гости пытались повлиять на игру заменами: на поле вышли Тамерлан Мусаев и Матия Попович. Однако серьёзно эти перестановки ни на что не повлияли. А ещё у ЦСКА жёлтую карточку получил Матвей Кисляк. Она стала для него четвёртой, поэтому полузащитник пропустит следующий матч с «Ростовом».

На 65-й минуте всех заставил проснуться Иван Олейников. «Крылья» умчались в контратаку, вингер самарцев дотащил мяч до чужой штрафной, на дриблинге раскачал Милана Гаича (провёл 100-ю встречу за ЦСКА в РПЛ) и аккуратно пробил в дальний угол. Владислав Тороп мог дотянуться – но не удалось. Проход Олейникова в стиле Месси оказался успешным!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Действовать так плохо дальше ЦСКА было нельзя. И при счёте 0:1 москвичи вспомнили, что именно они – фавориты матча. Наконец-то пошли атаки и появилось территориальное преимущество. Логичный итог – ответный гол. Но какой же курьёзный он получился! На 75-й минуте Матвей Кисляк оказался в метрах 25 от ворот «Крыльев» и совершил хитрую передачу. Мяч полетел на уровне коленей и после отскока «нырнул» в дальний угол ворот «Крыльев». Сначала показалось, что его переправил Тамерлан Мусаев. Но на повторе видно: даже если кто-то и коснулся мяча, то это защитник самарцев Сергей Божин. Однако РПЛ вполне заслуженно записала гол на Кисляка.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

ЦСКА перехватил инициативу и пошёл за победой. Кисляк же почти оформил дубль из нестандартных голов: на 80-й он закрутил мяч в створ с углового, но Песьяков кулаком перевёл его через перекладину. Хотя и «Крылья» в концовке смогли пару раз выбраться в перспективные атаки. У Химми Марина был шанс вывести хозяев вперёд, однако ему не дали буквально затолкать мяч в ворота ЦСКА.

Ничья вряд ли устраивает хотя бы одну из команд. Самарцы выбрались из зоны стыков, однако в случае побед «Акрона» или «Пари НН» снова опустятся туда. Отрыв – всего одно очко. ЦСКА же остался на пятом месте: отставание от «Локо» – уже пять очков. А если «Спартак» обыграет «Ахмат», то команда Челестини вовсе опустится на шестую строчку. Кто бы подумал об этом ещё в конце февраля.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android