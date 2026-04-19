Жара в РПЛ! Проверка «Зенита», «Спартак» против Черчесова, «Краснодар» vs Талалаев. LIVE

Сегодня, 19 апреля, в Мир Российской Премьер-Лиге состоятся три матча. И каждый из них серьёзно повлияет на судьбу трёх призовых мест!

В 14:30 мск воскресная программа откроется в Дагестане. Махачкалинское «Динамо» под руководством Вадима Евсеева показывает симпатичный футбол. Команда набрала восемь очков за шесть весенних туров и идёт на 11-м месте. Но дагестанцам необходимо отрываться от преследователей, чтобы не оказаться в стыках или в зоне прямого вылета. «Зенит» же борется за золото. Тут всё ясно: команда Сергея Семака отстаёт на одно очко от «Краснодара». Нужно побеждать во всех оставшихся встречах и ждать осечки от южан. Кстати, если «Зенит» обыграет «Динамо», то выйдет на чистое первое место.

Далее — встреча Станислава Черчесова со «Спартаком». Гарантия веселья! Москвичи сражаются за бронзу: после победы «Локомотива» команда Хуана Карлоса Карседо отстаёт от заветной строчки на шесть очков. Но если красно-белые разберутся с «Ахматом», то не только сократят дистанцию, но и обгонят ЦСКА. Однако грозненцы — непростой соперник для «Спартака». Последний раз москвичи обыгрывали «Ахмат» на своём поле ещё в декабре 2021 года.

Наконец, главный матч 25-го тура. «Краснодар» мчится за вторым подряд золотом РПЛ. Сейчас южане занимают первое место и на одно очко опережают «Зенит». И даже если петербуржцы одержат победу над «Динамо», краснодарцы могут вернуть лидерство. Но для этого нужно разобраться с неуступчивой «Балтикой». Калининградцы снова сыграют без тренера Андрея Талалаева, однако это не мешает им добиваться результата (победа + две ничьих). В первом круге «Балтика» уже «покусала» команду Мурада Мусаева дома — 1:1. Получится ли обострить чемпионскую гонку? Но у калининградцев есть и своя мотивация. «Балтика» борется за бронзу и в случае победы вернёт отставание всего в одно очко от «Локомотива».