Динамо Махачкала — Зенит: прямая онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ, где смотреть, составы, 19 апреля 2026, Спартак — Ахмат

Жара в РПЛ! Проверка «Зенита», «Спартак» против Черчесова, «Краснодар» vs Талалаев. LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Онлайн тура РПЛ
«Спартак» ждёт весёлый матч с Черчесовым, а «Балтика» постарается усложнить чемпионскую гонку для «Краснодара».

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 19 апреля, в Мир Российской Премьер-Лиге состоятся три матча. И каждый из них серьёзно повлияет на судьбу трёх призовых мест!

В 14:30 мск воскресная программа откроется в Дагестане. Махачкалинское «Динамо» под руководством Вадима Евсеева показывает симпатичный футбол. Команда набрала восемь очков за шесть весенних туров и идёт на 11-м месте. Но дагестанцам необходимо отрываться от преследователей, чтобы не оказаться в стыках или в зоне прямого вылета. «Зенит» же борется за золото. Тут всё ясно: команда Сергея Семака отстаёт на одно очко от «Краснодара». Нужно побеждать во всех оставшихся встречах и ждать осечки от южан. Кстати, если «Зенит» обыграет «Динамо», то выйдет на чистое первое место.

Далее — встреча Станислава Черчесова со «Спартаком». Гарантия веселья! Москвичи сражаются за бронзу: после победы «Локомотива» команда Хуана Карлоса Карседо отстаёт от заветной строчки на шесть очков. Но если красно-белые разберутся с «Ахматом», то не только сократят дистанцию, но и обгонят ЦСКА. Однако грозненцы — непростой соперник для «Спартака». Последний раз москвичи обыгрывали «Ахмат» на своём поле ещё в декабре 2021 года.

Наконец, главный матч 25-го тура. «Краснодар» мчится за вторым подряд золотом РПЛ. Сейчас южане занимают первое место и на одно очко опережают «Зенит». И даже если петербуржцы одержат победу над «Динамо», краснодарцы могут вернуть лидерство. Но для этого нужно разобраться с неуступчивой «Балтикой». Калининградцы снова сыграют без тренера Андрея Талалаева, однако это не мешает им добиваться результата (победа + две ничьих). В первом круге «Балтика» уже «покусала» команду Мурада Мусаева дома — 1:1. Получится ли обострить чемпионскую гонку? Но у калининградцев есть и своя мотивация. «Балтика» борется за бронзу и в случае победы вернёт отставание всего в одно очко от «Локомотива».

