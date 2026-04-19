Хватит хоронить «Арсенал» в гонке с «Сити»

Друзья, есть для вас шокирующая новость. Практически инсайд. По нашей информации, «Арсенал» ещё не потерял шансы на чемпионство. Мы дважды проверили, и подсчёты оказались верны: у команды Артеты ещё имеются шансы на титул.

А теперь – серьёзно. За последние дни общее настроение такое, будто на кубке чемпионов Англии уже началась гравировка надписи Manchester City. Будь то английские эксперты или русскоязычные комментарии – посыл один и тот же: «Арсенал» допустил роковую ошибку, проиграв «Борнмуту».

Турнирная ситуация такая: лондонцы идут на первом месте с отрывом в шесть очков от «Сити», у которого матч в запасе. То есть по потерянным команда Гвардиолы отстаёт лишь на три очка. И теперь сыграет с прямым конкурентом на своём поле. Безусловно, главная встреча выходных в Европе. Результат имеет колоссальное значение для чемпионской гонки.

На самом деле, именно в АПЛ у «Арсенала» дела идут не так плохо, как кажется. Последние пять туров – четыре победы и то самое поражение от «Борнмута». Обидное для фанатов «Арсенала», но ещё далеко не фатальное. Прежде всего не стоит заранее записывать «Сити» очный матч и перенесённую встречу как шесть очков. Их ещё нужно забрать. Если взять коэффициенты букмекеров на матч тура, то хозяева хоть и идут фаворитами, но вероятность их победы оценивается меньше чем в 50%. Чуть более вероятно, что будет либо ничья, либо победа гостей.

И даже если «Сити» заберёт три очка и у «Арсенала», и у «Пэлас» в отложенной игре, то получится лишь равенство по очкам. При таком сценарии выше оказывается команда с лучшей разницей мячей, а там тоже близко к равенству . Вполне можно представить вариант, когда «Сити» берёт эти шесть очков, но всё равно упускает чемпионство. С огромной вероятностью проигрывать ещё будут обе команды. Opta считает, что «Арсенал» останется фаворитом этого сезона АПЛ даже в случае поражения в Манчестере.

А вот с чем трудно спорить, так это с тенденцией. Тут действительно преимущество за «Сити». Лучший футбол в Англии сейчас показывают именно парни Гвардиолы. И им больше не нужно тратить силы на Лигу чемпионов (правда, у них есть Кубок Англии и дополнительный матч АПЛ). В свою очередь, «Арсенал» последние игры провёл невнятно. Вылет от «Саутгемптона» в 1/4 финала Кубка Англии можно оставить за скобками. Там Артета выпустил в старте лишь двух игроков основы. Очевидное пожертвование второстепенным турниром.

Только вот, помимо этого, было и поражение от «Сити» в финале Кубка лиги. И два сомнительных по содержанию четвертьфинала ЛЧ со «Спортингом». В первой встрече у «Арсенала» был лишь один по-настоящему опасный момент за весь матч – Хаверц его реализовал на 90+1-й минуте. В ответной игре лондонцы смотрелись ещё более бледно. И это тот случай, когда на ожидаемые голы лучше не смотреть. Они не учитывают тот момент, когда (опять!) обрезался Райя, но игроки «Спортинга» не пробили по воротам. Да и оба момента, когда было близко к пенальти, в xG не попадают. По игре «Арсенал» выглядит неубедительно. А тут ещё проводили важную встречу посреди недели, в отличие от конкурента. И если раньше спасали стандарты, то теперь они уже не выручают.

Похоже, на команде сказывается давление, однако мы не можем его измерить. Вероятно, оно влияет больше, чем отсутствие Саки и Эдегора. Они уже не так важны, как несколько лет назад. Всё-таки команда как никогда близка к тому, чтобы иметь два состава. Для этого «Арсенал» и не продавал толком никого уже несколько лет. В том числе отсюда такое давление. Оно теперь идёт вообще от каждой бутылки.

Только вот футбол – такая штука, что результат иногда приходит вопреки всему. Одна красная карточка может перевернуть игру. А иной раз кто-то играет лучше последнее время, но в новом матче проваливается. Всё-таки «Сити» образца этого сезона сложно назвать машиной. Ещё совсем недавно команда вела в два мяча у мертвейшего «Тоттенхэма», однако упустила победу. А в последних трёх турах у «Сити» лишь одна победа.

Да и вообще-то стиль «Арсенала» вполне подходит для матча, в котором устраивает ничья (хотя Артета, конечно же, говорит, что будет играть на победу). Плюс, судя по всему, вернутся некоторые травмированные. Сака пропустит матч, а вот Эдегор, Калафьори и Тимбер могут появиться. И тут важен не только капитан, а все трое. Фланги «Арсенала» были крайне значимы в этом сезоне, а многие неприятности лондонцев последнее время приходили как раз из зоны Уайта, которого приходилось выпускать из-за травмы Тимбера.

На самом деле, чемпионским этот матч может стать только в одном случае – при победе «Арсенала». Тогда отрыв лондонцев станет уже шесть очков по потерянным и девять – по набранным. Правда, и на этом чемпионская гонка не закончится, но шансов у «Сити» практически не останется. При таком раскладе «Арсенал» в оставшихся пяти турах может и уступить, и вничью сыграть, а Манчестеру не помогут даже победы во всех-всех оставшихся встречах.

В топ-лигах чемпионская интрига жива только в Англии (и немножко – во Франции). Сейчас наступает решающий отрезок. Если «Арсенал» заберёт АПЛ или ЛЧ, то сезон будет отличным. И вроде исторически команде больше недостаёт победы в Лиге чемпионов, но так складываются обстоятельства, что психологически нужнее АПЛ. Вылет из ЛЧ точно не станет шоком. Скорее нормой. А вот чемпионство после трёх вторых мест и такого выступления в этом сезоне – практически экзистенциальный вопрос для Артеты в «Арсенале».

Хотя тут стоит остановиться и глянуть на работу, проделанную Артетой. Всё-таки четыре вторых места подряд – это будет тоже по-своему крутой показатель. Далеко не все топ-клубы АПЛ борются за чемпионство, некоторые вообще пролетают мимо ЛЧ. Тут ещё полуфиналы главного еврокубка второй сезон подряд – такого не было никогда. Даже при Венгере.

По состоянию на сегодня Артета проделывает отличную работу, однако в футболе важнее всего трофеи, а их критически недостаёт. Если титул возьмут, значит, Артета правильно ставил на футбол от обороны и уделает всех недовольных. А если трофея не будет, то получается, что подход не сработал. В ключевой момент дал слабину. В этой ситуации буквально один точный удар может определить общее впечатление от подхода «Арсенала» – насколько здравым он был всё это время.