22:05 Мск
Расписание спортивных матчей 19 апреля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: «Ман Сити» — «Арсенал», РПЛ, Кубок Стэнли, финал Рублёва и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 19 апреля 2026 года
Горячее 19 апреля: матчи «Спартака», «Зенита» и «Краснодара», мерсисайдское дерби, «ПСЖ» с Сафоновым в Лиге 1, Леброн против Дюранта и UFC!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 0:30: «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, первый матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сумеет ли Капризов стартовать в плей-офф с победы?

Одной из самых интересных пар КС-2026 станет дуэль «Далласа» и «Миннесоты». Команды заняли второе и третье места соответственно в Западной конференции, а это значит, что сражение будет нешуточным. Однако получится ли у Капризова довести «дикарей» достаточно далеко, чтобы побороться за кубок? С «Далласом» просто уж точно не будет.

Статистика плей-офф НХЛ
Как Капризову остановить одного из фаворитов?
«Миннесота» против «Далласа» — это скрытый финал НХЛ? Капризову и Тарасенко не повезло

👊 0:30*: Джон Кастаньеда — Марк Вологдин, UFC Fight Night 273

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2026. UFC Fight Night 273, Виннипег, Канада
Джон Кастаньеда — Марк Вологдин
19 апреля 2026, воскресенье. 00:25 МСК
Джон Кастанеда
Не началось
Марк Вологдин

Интрига: дебют Вологдина в UFC

Марк Вологдин максимально драматично прорывался в лучший промоушен мира: в финале Dana White's Contender Series россиянин проиграл, но всё равно приятно порадовал Дану Уайта. Вологдин донёс до головы соперника более 100 точных ударов и получил контракт с UFC. Теперь у Марка официальный дебют и соперник не из простых — у Джона Кастаньеды достаточно серьёзный опыт. Зато у Вологдина бешеная энергетика и агрессия, станем надеяться, что козыри россиянина будут круче.

Путь Марка:
Он не умеет сдаваться. Вологдин поразил Уайта, хотя в UFC ещё не дрался

🏀 1:00: «Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс», плей-офф НБА, 1/8 финала, первый матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет вперёд в серии?

В регулярке «Атланта» один раз обыграла «Нью-Йорк», в двух других встречах была очень близка к сопернику (125:128 и 105:108). Очевидным фаворитом пары являются игроки «Никс», но списывать со счетов «Хоукс» с очень интересным составом не стоит. Кто начнёт серию первого раунда лучше?

Статистика плей-офф НБА
Почему стоит смотреть плей-офф НБА?
Время влюбиться в баскетбол. За кого болеть, если впервые будете смотреть плей-офф НБА?

👊 1:15*: Мелисса Кроден — Дарья Железнякова, UFC Fight Night 273

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2026. UFC Fight Night 273, Виннипег, Канада
Мелисса Кроден — Дарья Железнякова
19 апреля 2026, воскресенье. 01:15 МСК
Мелисса Кроден
Не началось
Дарья Железнякова

Интрига: что покажет Железнякова?

Российских девушек в элитных промоушенах осталось не так много, и Дарья Железнякова — одна из наших главных надежд. У Дарьи отличная ударная техника, достойная борьба и очень правильный настрой. В последнем бою Железнякова забрала победу, ещё один удачный поединок должен серьёзно улучшить её положение в UFC. Соперница в этот раз крепкая, но вполне проходимая. Если Дарья покажет всё, что умеет, у Мелиссы Кроден не будет никаких шансов.

Наш разговор с Дарьей:
UFC в России, ссора с тренером. Говорим с Железняковой обо всём, кроме Хабиба

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, первый матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: найдёт ли Мичков ключики к команде Малкина и Кросби?

«Филадельфия» забрала последнее место на Востоке и впервые за долгие годы попала в плей-офф. Немалую роль в этом сыграл Матвей Мичков, за последние семь матчей регулярки набравший 11 (4+7) очков. Однако противостоять «лётчикам» будет «Питтсбург» с Евгением Малкиным и Сидни Кросби. «Пингвины» несколько лет пролетали мимо плей-офф, так что сейчас они вряд ли легко сдадутся уже в первом раунде.

Статистика плей-офф НХЛ
Как Мичков лишил Овечкина шансов на плей-офф?
Вот это драма! Мичков начал камбэк «Филадельфии» и лишил «Вашингтон» шансов на плей-офф

🏀 3:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс», плей-офф НБА, 1/8 финала, первый матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Леброн справится в одиночку?

Дончич и Ривз не появятся на паркете из-за травм, получается, Леброну придётся в одиночку отдуваться с «Хьюстоном». Клуб из Техаса славится своей обороной и является очень неудобным соперником для каждого оппонента в плей-офф. Король готов совершить чудо или же это будет лёгкая победа для Дюранта и Ко?

Статистика плей-офф НБА
Шанс для сына Леброна:
Шанс на миллион: как травмы лидеров «Лейкерс» открыли дверь для Бронни в плей-офф

👊 7:00*: Арман Царукян — Юрайя Фейбер, схватка по грэпплингу

*Время схватки может измениться и будет уточнено

Интрига: Царукян заберёт ещё одну победу?

Арман Царукян в ожидании следующего боя в UFC продолжает путешествовать по борцовским промоушенам и забирать всевозможные победы. На этот раз российско-армянский спортсмен встретится с легендарным Юрайей Фейбером. Но у Фейбера нет других козырей, кроме большого имени в прошлом: Царукян моложе, голоднее и массивнее. Самое главное, что и в борьбе Арман на другом уровне. Ожидаем очередной досрочной победы Царукяна.

Арман живёт насыщенной жизнью:
Выгнали из самолёта, поспорил на деньги с топ-боксёром. Новые приключения Царукяна

⚽️ 14:30: «Динамо» Махачкала — «Зенит», РПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Зенит» не отпустит «Краснодар»?

«Зенит» может выйти на чистое первое место (пусть и временно). Петербуржцам для этого нужна победа над махачкалинским «Динамо». Хотя это не такая уж простая задача. Под руководством Вадима Евсеева клуб из Дагестана стал играть агрессивнее и в более атакующем стиле. И за весенний отрезок потерпел всего два поражения в шести турах. «Динамо» бьётся за выживание, где важно каждое набранное очко. Получится ли у «Зенита» обыграть злого аутсайдера на чужом поле?

Турнирная таблица РПЛ
Круговорот бразильцев в Санкт-Петербурге:
«Зенит» пойдёт за новыми бразильцами. Кого клуб нашёл на замену Венделу

⚽️ 16:00: «Эвертон» — «Ливерпуль», АПЛ, 33-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Эвертон» зацепится за лигочемпионскую гонку?

«Эвертон» в нынешнем сезоне приятно удивляет. Команда идёт в верхней части таблицы и борется за еврокубки. После многолетней борьбы за выживание это не может не радовать болельщиков. А если команда Дэвида Мойеса обыграет в дерби «Ливерпуль», то вовсе может зацепиться за ЛЧ! Сейчас на пятой строчке как раз действующий чемпион, опережающий «Эвертон» на пять очков. Если учитывать игровой кризис «Ливерпуля», в такой расклад вполне верится.

Турнирная таблица АПЛ
В середине недели Матвей стал «королём Энфилда»:
«Сафонов продемонстрировал свою власть». Французские СМИ любуются вратарём «ПСЖ»

⚽️🎦 16:00: «Монако» — «Осер», Лига 1, 30-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Франция — Лига 1 . 30-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Осер
Осер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Монако» останется в борьбе за зону ЛЧ?

«Монако» после поражения от «Парижа» на три очка отстал от зоны Лиги чемпионов. Пока не критично, но неприятно. Всё же до финиша сезона осталось всего пять игр. Поэтому в матче с «Осером» монегаски обязаны побеждать. Только тогда финиш в топ-4 останется вполне реальным.

Турнирная таблица Лиги 1
У «Монако» — крутейшая интрига на финиш сезона:
Интриги топ-лиг Европы, кроме борьбы за чемпионство. Вылетят ли топ-клубы и кто идёт в ЛЧ?

⚽️ 17:00: «Спартак» — «Ахмат», РПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Черчесов создаст проблемы бывшей команде?

«Спартак» против Станислава Черчесова — гарантия веселья. Москвичи сейчас борются за попадание в топ-3, грозненцы — за финиш в верхней восьмёрке. Поэтому встреча обязана получиться напряжённой и эпичной. К тому же «Спартак» не побеждает «Ахмат» дома с декабря 2021 года. Прервётся ли серия? Или команда Хуана Карседо серьёзно уменьшит шансы на бронзу?

Турнирная таблица РПЛ
Карседо с ходу принесёт «Спартаку» медали?
«Спартак» — фаворит в борьбе за бронзу РПЛ? Разбор календаря всех претендентов

🏆 🎾 17:00*: Андрей Рублёв (Россия, 5) — Артюр Фис (Франция, 9), Барселона, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Барселона. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Артюр Фис
30
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Интрига: завоюет ли Рублёв 18-й титул в карьере?

Андрей Рублёв преодолел все трудности, одержал волевую победу в полуфинале над сербом Хамадом Меджедовичем и пробился в решающий матч на «пятисотнике» в Барселоне. Теперь в борьбе за титул россиянин сразится с французом Артюром Фисом, который на стадии четвертьфинала выбил из сетки второго номера посева Лоренцо Музетти. На счету Фиса три титула, а у Андрея — 17. Теннисисты ранее встречались дважды и обменялись победами. В Гонконге-2024 сильнее был Рублёв, а в Монте-Карло-2025 — француз. Ещё один матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 не состоялся из-за снятия Артюра.

ATP-500. Барселона. Турнирная сетка
Андрей пробился в первый финал в сезоне:
Есть первый финал в сезоне! Рублёв выдал камбэк и сразится за титул в Барселоне

⚽️ 18:30: «Манчестер Сити» — «Арсенал», АПЛ, 33-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ключевой матч в борьбе за золото АПЛ

«Арсенал» лидирует в АПЛ, но в случае поражения от «Манчестер Сити» рискует потерять статус. Да, лондонцы всё равно будут опережать соперника на три очка. Но у «Сити» есть встреча в запасе. Поэтому предстоящий матч решит если не всё, то многое. «Арсенал» в случае победы на 95% обеспечит первое за 22 года золото. А если же сильнее окажется «Сити», то инициатива в борьбе за титул перейдёт к команде Пепа Гвардиолы.

Турнирная таблица АПЛ
Ждём в этом списке «Арсенал»-2025/2026?
Самые эпично слитые чемпионские отрывы. «Арсенал» пополнит список?

⚽️🎦 18:30: «Бавария» — «Штутгарт», Бундеслига, 30-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Германия — Бундеслига . 30-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Штутгарт
Штутгарт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: потенциально чемпионский матч для «Баварии»

«Бавария» может стать чемпионом Германии – 2025/2026 уже после матча со «Штутгартом». Для этого даже не обязательно побеждать. Мюнхенцы могут сыграть вничью, но тогда нужно поражение дортмундской «Боруссии». А если «шмели» сыграют вничью, то тогда «Баварии» нужны три очка. Впрочем, вряд ли команда Венсана Компани выйдет на «Штутгарт» с другими целями.

Турнирная таблица Бундеслиги
Шоу «Баварии» с «Реалом» в ЛЧ:
Великий тайм ЛЧ — 5 голов и «привоз» Нойера! И в концовке «Бавария» казнила «Реал»! Видео

⚽️ 19:30: «Краснодар» — «Балтика», РПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Краснодар» останется лидером РПЛ?

«Краснодар» — лидер РПЛ. И судьба титула находится в руках южан. Побеждай в своих встречах — забирай золото. Поэтому независимо от итога матча махачкалинского «Динамо» и «Зенита» команда Мурада Мусаева обязана забирать три очка с «Балтикой». Калининградцы борются за первую в истории бронзу и не намерены отдавать игру без боя. Но получится ли набрать очки в гостях во встрече с чемпионом? Ещё и без отсутствующего на скамейке тренера Андрея Талалаева.

Турнирная таблица РПЛ
В предстоящем матче нас ждёт битва двух крутых форвардов:
Хиль — Кордоба для бедных? В чём-то нападающий «Балтики» сильно лучше!

⚽️ 20:00: «Спортинг» — «Бенфика», Примейра, 30-й тур

Португалия — Примейра . 30-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спортинг
Лиссабон
Не начался
Бенфика
Лиссабон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Моуринью отцепит «Спортинг» от гонки за титулом?

«Бенфика» уже не ведёт борьбу за победу в чемпионате Германии. Команда Жозе Моуринью не смогла поддержать сумасшедший темп «Порту». У «Спортинга» же ещё сохраняются шансы: при матче в запасе лиссабонцы отстают от лидера на пять очков. Но если команда Руя Боржеша уступит соперникам по дерби, то «Порту» уже может открывать шампанское и праздновать золото. Сделает ли Моуринью подарок экс-команде, с которой брал Лигу чемпионов?

Турнирная таблица Примейры
Жозе нещадно «мочит» бывший клуб:
«Группа неудачников». Жозе Моуринью обрушился с критикой на «Тоттенхэм»

⚽️ 21:45: «Ювентус» — «Болонья», Серия А, 33-й тур

Италия — Серия А . 33-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Болонья
Болонья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Юве» упрочит положение в топ-4?

«Ювентус» забрался на четвёртое место в Серии А. Оно даёт право сыграть в Лиге чемпионов. Поэтому задача на концовку для туринцев — остаться в топ-4. К счастью для команды Лучано Спаллетти, «Комо» потерял очки во встрече с «Сассуоло». Поэтому «Ювентус» в случае победы над «Болоньей» создаст комфортный задел. Даже с учётом, если «Рома» обыграет «Аталанту», отрыв туринцев от пятого места составит три очка.

Статистика Серии А
Трагедия случилась с экс-игроком «Ювентуса»:
Жуткая смерть экс-вратаря «Арсенала» и «Юве». Чемпион Англии умер после аварии с поездом

⚽️🎦 21:45: «ПСЖ» — «Лион», Лига 1, 30-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Франция — Лига 1 . 30-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Лион
Лион
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «ПСЖ» станет ближе к очередному золоту Лиги 1?

«ПСЖ» опережает «Ланс» на два очка в Лиге 1, имея два матча в запасе. А если парижане обыграют «Лион», то уже могут праздновать победу в чемпионате Франции. В таком случае только невероятное чудо оставит команду Луиса Энрике без пятого подряд золота.

Турнирная таблица Лиги 1
Что ждёт «ПСЖ» в Лиге чемпионов:
Главное о полуфиналах ЛЧ. Когда матчи, кто первым сыграет дома и кого считают фаворитом?

🏒 22:00: «Колорадо Эвеланш» — «Лос-Анджелес Кингз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сумеет ли Панарин что-то противопоставить претенденту на кубок?

«Лос-Анджелес» только в заключительных матчах регулярки обеспечил себе путёвку в плей-офф, однако вытянул худший жребий из возможных. «Королям» придётся сыграть с победителем гладкого чемпионата, который считается едва ли не главным претендентом на Кубок Стэнли в этом году. Найдут ли Панарин и компания какие-нибудь слабые стороны у несокрушимых «лавин»?

Статистика плей-офф НХЛ
Кто ещё из россиян начал поход за Кубком Стэнли?
29 россиян в борьбе за Кубок Стэнли! Продлит ли кто-то из них рекордную серию?

🏀 22:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Финикс Санз», плей-офф НБА, 1/8 финала, первый матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чемпион готов к новому походу за титулом?

«Оклахома» выиграла регулярный чемпионат во второй раз подряд. В прошлом году это всё закончилось и трофеем имени Ларри О’Брайена. Многие ожидали увидеть на месте «Финикса» «Голден Стэйт», но «Санз» оказались проворнее, пробившись в плей-офф. Действующий чемпион вообще почувствует сопротивление в этом противостоянии?

Статистика плей-офф НБА
Следим за первым раундом плей-офф НБА:
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
