Талалаев — кошмар для «Краснодара». Абсолютно необъяснимая статистика!

Его команды — аутсайдеры в противостоянии. Но — всего два поражения в девяти встречах.

25-й тур Мир РПЛ закроет матч с отличной вывеской — «Краснодар» против «Балтики». Чемпион пытается защитить титул, а команда из Калининграда неожиданно для всех продолжает борьбу за место вверху таблицы. Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев неоднократно доставлял проблемы «Краснодару». В девяти встречах с этим соперником он проиграл всего два раза. А ведь Талалаев несколько раз кошмарил «Краснодар» с командами довольно низкого уровня.

«Волга»

Первая встреча Талалаева-тренера с «Краснодаром» состоялась ещё в мае 2014 года. Тогда он работал с нижегородской «Волгой». Его команда встречала 28-й тур РПЛ на предпоследнем месте в таблице. «Краснодар», в свою очередь, вёл борьбу за попадание в Лигу Европы. Фаворит с большим трудом обыграл соперника в Нижнем Новгороде (1:0) — автором единственного гола стал Ари.

Сергей Парейко, Денис Колодин, Евгений Алдонин, Андрей Каряка — все эти опытные футболисты представляли тогда «Волгу». После поражения в матче с «Краснодаром» клуб из Нижнего Новгорода почти потерял все шансы на сохранение места в РПЛ. Кстати, у «Волги» был отличный шанс зацепить ничью, но Андрей Каряка не переиграл Андрея Синицына с пенальти. Команда из Нижнего Новгорода в итоге вылетела в ФНЛ, а «Краснодар» завершил сезон на пятом месте.

Талалаев возглавил «Волгу» после отставки Юрия Калитвинцева (она состоялась после 22-го тура), однако не совершил чуда. Семь поражений в восьми встречах на финише чемпионата — привет, второй дивизион. После этого Талалаев ещё два сезона работал с «Волгой» в Первой лиге. Обошлось без камбэка в РПЛ — 10-е и 13-е места. В 2016 году «Волгу» расформировали, а Талалаев спустя несколько месяцев возглавил «Тамбов».

«Крылья Советов»

Следующей встречи с «Краснодаром» пришлось ждать долгих шесть лет. В сезоне-2019/2020 ситуация повторилась. Талалаев снова возглавил проблемную команду в ходе чемпионата — на этот раз он сменил Миодрага Божовича в «Крыльях Советов». Перед игрой с «Краснодаром» волжане с новым тренером набрали пять очков в четырёх турах. Клуб с юга России (с ним работал Мурад Мусаев) рубился за попадание в топ-3.

Соперники встретились в 29-м туре. У Талалаева был более ограниченный состав, нежели у одного из лидеров чемпионата. Впрочем, в ростере самарской команды всё равно хватало знакомых фамилий. Максим Глушенков, Антон Зиньковский, Артём Тимофеев, Дмитрий Кабутов, Никита Чернов, Дмитрий Комбаров. «Крылья» показали себя достойно и отобрали очки у третьей команды турнира — 0:0.

Андрей Талалаев тренировал «Крылья Советов» в 2020 году Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Волжане даже забили, но судьи отменили гол Глушенкова с помощью VAR — небольшой офсайд. «Краснодар» завершал матч вдесятером, поскольку Сергею Петрову показали вторую жёлтую карточку. Талалаев после встречи раскритиковал работу арбитров: «Абсолютно чистый незасчитанный гол. Я бы посмотрел на Тедеско (в 2020 году был тренером «Спартака». — Прим. «Чемпионата») или Николича (тогда тренировал «Локомотив». — Прим. «Чемпионата»), если бы у их команды отобрали такой гол. Посмотрел бы на их реакцию, на реакцию руководителей, на реакцию болельщиков. Не знаю, кто там что смотрит, это работа людей, пусть они этим занимаются».

«Крылья» в итоге вылетели из РПЛ, хотя набрали такое же количество очков, что и «Ахмат» с «Тамбовом». Самарская команда уступила и тем и другим по дополнительным показателям. А «Краснодар» занял третье место и пробился в квалификацию Лиги чемпионов. Талалаев заскочил в «Крылья» всего на шесть матчей. После вылета команды тренер перебрался в «Ахмат».

«Ахмат»

В сезоне-2020/2021 Талалаев впервые в карьере обыграл «Краснодар». 13-й тур оказался несчастливым для команды Мусаева. Перед встречей «Краснодар» находился на восьмом месте в таблице, «Ахмат» — на 10-м. Команда Мусаева приехала в Грозный после тяжёлого домашнего матча с «Челси» (0:4) в Лиге чемпионов. В Грозном всё решилось во второй половине — Уилкер Анхель и Исмаэл по разу огорчили Матвея Сафонова. 2:0 — закономерная победа «Ахмата», если учитывать, что хозяева владели преимуществом.

«Мы сделали акцент на болевых точках соперника — то, где они не могли поменяться, — утверждал после встречи Талалаев. — Если в атаке они могли что-то поменять, были варианты, то в обороне почти не было вариантов для замены. Мы постарались организовать игру так, чтобы больше участвовали игроки обороны, которые «наелись» и устали, чтобы у них был больше мяч. И нам это удалось. В перерыве серьёзно поговорили и попросили продолжить то движение, которое было у команды в первые 15 минут игры».

Во втором круге «Ахмат» раскромсал соперника в Краснодаре — 5:0. Бернард Бериша сделал дубль. Ещё по одному мячу забили Евгений Харин и Андрей Семёнов, а Алексей Ионов отметился автоголом. После такого результата Мурад Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара».

Матвей Сафонов пропускает очередной мяч в матче с «Ахматом» Фото: ФК «Краснодар»

«Игроки «Краснодара» допускали много ошибок в центре поля, — резюмировал Талалаев. — Мы заставляли их ошибаться своим движением, агрессией, схемой. Судя по тому, что происходило до стартового свистка, Мусаев был напряжён и возбуждён ещё до начала матча. Когда человек в таком состоянии, да ещё и принимает серьёзное решение, я не считаю нужным лезть с замечаниями и пожеланиями. Не было ли мне жалко коллегу? Жалость — не то чувство, которое мужчина должен испытывать к мужчине».

Сезон-2021/2022 подарил нам две новые встречи с участием «Ахмата» Талалаева и «Краснодара». На этот раз клуб из Грозного набрал только одно очко из шести возможных. В первом круге «Ахмат» проиграл дома (0:2), а в 30-м туре соперники не определили победителя — 1:1. Правда, в Краснодаре хозяева ушли от поражения только благодаря голу Эдуарда Сперцяна на 90+2-й минуте. В первом матче Талалаеву противостоял Виктор Гончаренко, во втором — Александр Сторожук.

«Торпедо»

Март 2023 года. «Торпедо» болтается на последнем месте в таблице РПЛ. Шесть очков после 17 туров — выглядит как приговор. У «Краснодара» тоже проблемы — команда завершила первую часть сезона-2022/2023 на восьмом месте. Талалаев приезжает вместе с «Торпедо» в гости к сопернику на первый весенний тур. Кажется, тут всё понятно. Фаворит очевиден, «Краснодар» должен набирать три очка.

Однако у Талалаева была иная точка зрения. Худшая команда РПЛ серьёзно «покусала» фаворита матча. Девятая минута — Илья Стефанович опередил Кайо и открыл счёт. Извините, а кто здесь фаворит? Впрочем, «Краснодар» перехватил инициативу и прижал гостей к воротам. «Торпедо» выстояло до перерыва, но к 70-й минуте устроилось на 1:2. Казалось, что «Краснодар» разорвёт соперника на контратаках.

Талалаев после второго пропущенного мяча сделал сразу тройную замену. На поле среди прочих появился 39-летний Игорь Лебеденко. Ветерану хватило шести минут — нападающий завершил симпатичную комбинацию ударом в касание. Талалаев даже в такой ситуации отобрал очки у «Краснодара». Это была его шестая игра в РПЛ в статусе тренера «Торпедо». Как завершились предыдущие пять? Пятью поражениями без единого забитого мяча.

В 2023 году «Краснодар» остался без победы в матче с «Торпедо» Фото: ФК «Краснодар»

«На нас сильно повлияли замены, которые делал соперник. Они начали вскрывать на скорости фланги. Мы ничего не могли сделать, кроме как отказаться от своего контрфутбола и перестроиться на другую схему. Благодарен ребятам за самоотверженность. Клиент скорее жив, чем мёртв», — так Талалаев подвёл итоги матча в Краснодаре.

Любопытно, что тренер покинул московскую команду спустя две встречи. Сначала «Торпедо» не справилось с «Уралом» (0:1), после чего разгромило на выезде «Пари НН» (3:0). «Почему я ушёл из «Торпедо»? Меня оттуда уволили!» — сказал Талалаев уже в тот момент, когда работал с «Химками».

«Химки»

Мы помним, что Талалаев «уволил» Мусаева из «Краснодара». А в марте 2024 года он, наоборот, поспособствовал его возвращению. Тогда «Химки» выбили «Краснодар» (2:0) из Кубка России. Хетаг Хосонов и Олег Исаенко — те, кто тогда забивал лидеру чемпионата. Именно после того матча владелец «Краснодара» Сергей Галицкий попрощался с Владимиром Ивичем и вернул Мусаева. Разве были те, кого не удивило это решение?

«Химки», если что, тогда выступали в Первой лиге. Талалаев после встречи похвалил команду за самоотдачу: «Краснодар» сам играет в атаку, при этом позволяет играть другим командам. Мы воспользовались теми моментами, которые нам предоставили, и реализовали их. Скажу так, что мы были ближе к третьему голу, чем они — к ответному. Мне понравилась самоотдача команды».

Талалаев привёл «Химки» к победе в Первой лиге и вернул команду в число участников РПЛ. Но в новый сезон подмосковный клуб вошёл с другим тренером. «Журналисты пишут, что у меня был какой-то конфликт с руководством «Химок» и я ушёл. У меня не было конфликта. У меня было несовпадение взглядов на вектор развития команды», — объяснил свой уход Талалаев.

«Балтика»

После этого тренер возглавил «Балтику», которую вернул в РПЛ. Там команда из Калининграда встретилась с «Краснодаром» в ноябре 2025 года. И Талалаев снова не проиграл — 1:1. Сперцян забил на третьей минуте, Брайан Хиль ответил на пятой. На этом голы закончились. «Краснодар» проводил этот матч в статусе действующего чемпиона страны, а «Балтика» — в роли команды-открытия сезона.

«Я с огромным уважением отношусь к чемпиону России, но во втором тайме я не увидел их на поле, — подчеркнул после матча Талалаев. — Ни одного удара в створ не было в наши ворота. А мы… Не хватило немножко индивидуального мастерства в завершающей стадии атаки. Не хватило нестандартности, чуть-чуть точности, взвешенности решений».