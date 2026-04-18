Дзюба переломил безнадёжный матч! И испортил «Рубину» большой праздник. Видео

Перед встречей в Казани «Акрон» официально опустился в зону стыковых матчей. Это случилось после того, как «Крылья» сыграли вничью с ЦСКА. Важный мотивационный буст для команды, которая давненько не находилась так низко именно на дистанции. С 22 ноября они только раз набирали очки в Мир РПЛ, сыграв вничью с «Ахматом». В остальном – одни поражения. Об их закономерности можно долго спорить, но всё это бессмысленно. Ведь за работу клуба говорит именно положение в таблице.

«Рубин» готовится ко дню рождения. 20 апреля казанцам исполнится 68 лет. На матч с «Акроном», например, приехал Сесар Навас. В свои 46 он выглядит как в 30. Никак не изменился, поприветствовал болельщиков и наблюдал за игрой с трибуны. Вообще, у казанцев есть проблема – они трудно набирают очки с командами из нижней части. Ничейные результаты с «Крыльями» и «Оренбургом» плюс поражение от Махачкалы. От такого лучше бы отойти. И с «Акроном» такая возможность могла предоставиться.

«Рубин» на первых минутах показал, что намерен добиться результата и сыграть первым номером. Что для этого нужно? Дестабилизировать лидера соперника. Поэтому Дзюба получил по голове от Вуячича, и ненадолго показалось, что нападающему и вовсе потребуется замена. Но обошлось. Казанцы забрали владение и искали свободные зоны в обороне тольяттинцев. Предыдущие соперники показывали, что сделать это не так и сложно. Если очень захотеть. Однако быстро у казанцев найти их не выходило.

На 11-й минуте возник первый момент, когда Пестряков не смог перехватить передачу Даку и мяч дошёл до Шабанхаджая. Перед ним был только Гудиев, но нападающий не реализовал шанс. После этого мы увидели несколько не особо опасных атак гостей и гол. Однако именно в их ворота. Шабанхаджай навесил в штрафную, к мячу тянулся Даку, но не достал, однако потом тот долетел до Грипши, который воткнул его в ворота. Игроки отпраздновали, а потом ждали решения судьи. Прошло около четырёх минут, прежде чем Кукуляк сообщил: Даку, находившийся в офсайде, своим движением к мячу повлиял на вратаря. Поэтому гол отменён.

Естественно, это взбесило казанцев. И вскоре они загубили ещё один шанс. Мяч в штрафной дошёл до Шабанхаджая, а тот с острого угла пробил в Гудиева. Мяч почти пролетел между ног вратаря, но в последний момент кипер всё-таки смог коснуться его так, чтобы он улетел за боковую.

«Рубин» действительно заслужил хотя бы один гол в первом тайме, «Акрон» же выглядел очень блёкло. Впереди не получалось ничего. Тем удивительнее, что в перерыве Тедеев не сделал ни одной замены. А казанцы очень быстро забили. На 48-й минуте Грипши навесил с углового, а Лобов классно подставил голову. Первый мяч для 20-летнего защитника в РПЛ.

Вскоре хозяева были обязаны увеличивать преимущество, но сначала Грипши, а потом Шабанхаджай упустили отличные шансы. Примерно в этот момент игроки «Акрона», видимо, вспомнили, что очки им нужны куда больше, чем сопернику. И провели несколько типичных для себя атак с запросами на Дзюбу. И одна из них закончилась удачно: Беншимол прострелил с фланга, Тесленко ошибся при выносе, и прыгающий мяч оказался перед Дзюбой. Тот редко ошибается в таких моментах.

Казалось, тольяттинцы побегут вырывать победу. Соответствующий настрой после гола явно появился. Но всё сломал безрассудный фол Бокоева через минуту после гола. Он влетел шипами в ногу Рожкова, Кукуляк посмотрел эпизод у монитора и показал защитнику красную.

Так что всё оставшееся время «Акрон» только отбивался. Моменты были у Даку, Грипши, однако раз за разом не везло. Либо спасал Гудиев. «Акрон» дотерпел и сохранил хотя бы одно очко. И сравнялся по очкам с «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо», которые находятся вне зоны стыковых матчей.