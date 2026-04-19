«Ахмат» Черчесова победил «Спартак» с Карседо и поднялся в лидеры РПЛ. Да, такое было

Станислав Черчесов против «Спартака» – это всегда громкая афиша! Однако пока встречи экс-игрока, тренера и спортивного директора клуба со своими «бывшими», как правило, получаются неприятными. В семи матчах команды, возглавляемые Черчесовым, одержали только две победы и потерпели пять поражений. Тем не менее «Спартак» с Карседо он уже обыгрывал. И в тот день вошёл в историю благодаря интересному достижению.

Карседо, напомним, впервые приехал тренировать в Россию как ассистент Унаи Эмери. Два испанца устроились в «Спартак» перед сезоном-2012/2013. Стартовали так, что заставили поверить в способность их команды бороться за чемпионский титул. Начали чемпионат с трёх побед подряд – над «Аланией» (2:1), «Волгой» (2:1) и московским «Динамо» (4:0). Правда, затем попали под «Зенит» (0:5) в Санкт-Петербурге. Но в следующих встречах как будто доказывали, что разгром на «Петровском» был лишь неудачным стечением обстоятельств. В 5-м туре РПЛ «Спартак» одолел «Рубин» (2:1), а за четыре дня до поездки в Грозный успешно стартовал в квалификации Лиги чемпионов – обыграл в первой встрече турецкий «Фенербахче». Опять-таки с полюбившимся счётом 2:1.

Черчесов же начинал свой второй сезон в «Ахмате». Точнее, тогда ещё в «Тереке». Он появился в клубе из Грозного в сентябре 2011-го – спустя три года после ухода из «Спартака». Принял команду на 11-м месте, финишировал на нём же. Но на второй сезон все увидели другой «Терек» Черчесова. Накачавший мышцы. В 1-м туре южане увезли ничью из Самары – 1:1 с «Крыльями Советов». После этого переиграли дома «Краснодар» (1:0). Правда, затем случилась осечка – разгром от «Алании» (0:5) во Владикавказе. Что-то похожее на провал «Спартака» в Санкт-Петербурге, хотя команде Черчесова не повезло потерять удалённого вратаря уже на второй минуте. Разозлившись, «Терек» выдал победную серию. В 4-м туре расправился с «Волгой» (2:0), в 5-м – повалил «Динамо» (2:1) в Москве.

Станислав Черчесов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Перед матчем с «Тереком» в Грозном «Спартак» занимал второе место и отставал на очко от «Зенита». Хозяева были четвёртыми – в двух очках от команды Эмери. Первая встреча Черчесова с его бывшим клубом добавляла соперничеству остроты – она просто не могла не быть принципиальной для тренера, не доделавшего свою работу в московском гранде.

Вот кто вышел в стартовом составе «Терека»:

Годзюр, Уциев, Йиранек, Коморовски, Феррейра, Кудряшов, Адилсон, Маурисио, Георгиев, Рыбус и Лебеденко.

Были, заметьте, и другие экс-спартаковцы у грозненцев. А вот кого выпустили Эмери с Карседо:

Дикань, Макеев, Сухи, Инсаурральде, Д. Комбаров, Ананидзе, Кариока, де Зеув, Билялетдинов, Веллитон и Дзюба.

Без потерь в составах не обошлось. В частности, у «Спартака» отсутствовали травмированные Ким Чельстрём, Ромуло, Сергей Паршивлюк, Сергей Брызгалов и Сослан Гатагов. Вдобавок Эйден Макгиди отбывал трёхматчевую дисквалификацию.

«Терек» провёл первый тайм так, что Эмери, должно быть, показалось, что это ответный матч в Стамбуле, а не игра чемпионата России. Хозяева, подгоняемые переполненными трибунами, завладели мячом и территорией, а «Спартак» как-то сразу стал незаметным. Впрочем, с голевыми моментами у команды Черчесова не клеилось. Ещё одной неприятностью для испанского штаба москвичей оказалась ранняя травма Веллитона – бразилец на 20-й минуте уступил место на поле Эммануэлю Эменике.

До перерыва «Терек» едва не забил после классной комбинации с участием Игоря Лебеденко, Мацея Рыбуса и Жозе Маурисио – Ризван Уциев завершал атаку, но завозился с мячом и загубил свой шанс. Ещё запомнился впечатляющий удар Георгиева со штрафного. Дикань вытащил мяч из-под перекладины.

Однако после перерыва «Спартак» внезапно пробудился. Теперь уже команда Эмери врубила максимальную скорость и придавила «Терек». Будь поудачливее Артём Дзюба, оформил бы дубль или даже хет-трик. За форвардов «Спартака» всё сделал центральный защитник Инсаурральде. Ананидзе навесил с углового, а аргентинец в своей дебютной встрече за клуб забил головой.

Унаи Эмери Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Победа шла в руки «Спартаку», но в середине второго тайма развернулась и пошла к Черчесову. Тренер «Терека» оживил свою команду заменами и тактическими коррективами. «Спартак» почему-то остановился – за это и поплатились. На 80-й минуте Дмитрий Комбаров ошибся на фланге, а капитан Уциев доставил мяч до Лебеденко, и форвард забил ударом с рикошетом от штанги.

В компенсированное время «Терек» дожал «Спартак». Оплошал даже новичок Инсаурральде – «привёз» угловой на ровном месте. После подачи Феррейра замкнул на дальней штанге. Эмери схватился за голову, а Черчесов праздновал волевую победу. На послематчевой пресс-конференции тренер хозяев говорил именно о характере, силе воли.

Станислав Черчесов в 2012 году — главный тренер «Терека» «Это победа — над соперником, который, бог даст, будет играть в Лиге чемпионов. Мне вот говорят, что у команды появился характер. Но ведь он не берётся невесть откуда — это мы берём игроков, которые обладают какими-то сильными внутренними качествами. Вы знаете, группу крови поменять невозможно. Так и здесь: можно привить технику, научить играть, а характер — он либо есть, либо его нет».

Эмери, в свою очередь, признал, что ногами его команда была в Грозном, а вот головой – уже скорее в Стамбуле: «Терек» сегодня оказался настроенным на победу больше нас, – сказал испанец. – Первый тайм мы полностью провалили. Во втором тайме 25 минут доминировали, но не смогли реализовать моменты, которые создали. В футболе это не прощается. Тут нужно играть не 25 минут, а все 90. И результата добивается тот, кто играет от начала и до конца».

В тот день «Терек» обошёл «Спартак» и стал делить лидерство с «Зенитом» по набранным очкам. Петербуржцы были выше в таблице только благодаря дополнительным показателям. Ещё через пару туров Черчесов поднял свою команду на первое место, когда грозненцы испортили в Санкт-Петербурге дебюты Халка и Акселя Витселя – победили со счётом 2:0. Впрочем, всю дистанцию «Терек» в таком темпе не выдержал: первый круг завершил на четвёртом месте, а финишировал в чемпионате восьмым.

Что до достижения Черчесова, то он стал первым экс-тренером «Спартака» в российской истории, обыгравшим свою бывшую команду. До него ни Олегу Романцеву, ни Георгию Ярцеву это не удавалось. Год спустя, в августе 2013-го, Черчесов повторил это с «Амкаром», причём и «Спартак» Валерия Карпина тоже победил со счётом 2:1.