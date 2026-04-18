Необъяснимый промах в матче «Динамо»! Как Осипенко не попал по пустым с линии вратарской?!

Московское «Динамо» играло на выезде во втором туре Мир РПЛ подряд. Несколько дней назад команда набрала три очка. На этот раз она осталась без победы.

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский выставил стартовый состав с тремя центральными защитниками. Из-за отсутствия Максима Шнапцева (перебор карточек) правый фланг обороны закрывал Олакунле Олусегун. У «Динамо» в основу вернулись Хуан Касерес, Бителло и Константин Тюкавин. В прошлом туре первые двое не играли из-за повреждений, а нападающий появился по ходу встречи с «Акроном» (3:2) и отметился победным голом. Место в воротах снова занял Игорь Лещук — Курбан Расулов остался в запасе.

«Динамо» вышло на поле в Нижнем Новгороде в день своего 103-летия. Чем не мотивация? Но «Пари НН» неплохо смотрелся на первых минутах. Именно хозяева создали первый хороший момент у ворот Лещука. Впрочем, Ренальдо Сефас пробил слишком неточно. Такое только для статистики, не более.

Ответ «Динамо» получился более интересным. Тюкавин с места технично подкрутил в дальний угол — Никита Медведев с большим трудом перевёл мяч на угловой. Стандарт привёл к удару Максима Осипенко головой в створ, однако голкипер «Пари НН» снова оказался в порядке. А вот третий удар оказался голевым. На этот раз Николас Маричаль результативно открылся на угловом и головой пробил по недосягаемой для Медведева траектории.

В середине первого тайма Рубенс случайно наступил на ногу Матвею Урванцеву после единоборства на фланге. Игроку «Пари НН» было настолько больно, что в эфир просочилась пара непечатных словечек. К счастью, обошлось без серьёзной травмы. Да, Урванцев хромал, когда выходил за пределы поля, но потом разбегался.

Конечно, «Динамо» иногда играет «на ноль». На весеннем отрезке в РПЛ такое было дважды. Однако в Нижнем Новгороде повторилась история предыдущих туров — московская команда пропустила в четвёртой встрече подряд. Сефас слишком легко удрал от Касереса, и его прострел замкнул реактивный Олусегун. Скопинцев проиграл борьбу нигерийцу и наблюдал за тем, как соперник сравнивает счёт. К слову, Олакунле оформил пятый гол в чемпионате. После ухода Хуана Боселли в «Краснодар» именно африканец стал лучшим бомбардиром «Пари НН».

В добавленное к первому тайму время за лицо схватились и Осипенко, и тренер Гусев. Причина — удивительный промах защитника «Динамо». Сначала Тюкавин головой направил мяч в штангу, после чего Оиспенко не попал в пустой створ с линии вратарской. Вы тоже наверняка поймали флешбэк двухнедельной давности? Тогда нападающий «Сочи» Захар Фёдоров не попал в пустые ворота во встрече с «Рубином» (0:1).

Максим Осипенко не попадает в пустые ворота Фото: Кадр из трансляции

Во втором тайме «Динамо» осталось без Рубенса. Если вы не видели момент с травмой в прямом эфире, то не советуем смотреть на это и в записи. Рубенс после верхового единоборства приземлился на ногу соперника, после чего правый голеностоп игрока «Динамо» выгнулся под страшным углом. Тот случай, когда больно смотреть повторы. Бразилец ушёл с поля в сопровождении врачей — на повреждённую ногу он не наступал. Здоровья легионеру «Динамо»!

На 74-й минуте «Пари НН» тоже понёс потерю. Но есть отличие. «Динамо» заменило травмированного Рубенса, а вот у нижегородского клуба не было такой возможности. Потому что Олусегун остановил прорыв Бителло недалеко от линии штрафной площади «Пари НН» и увидел перед собой вторую жёлтую карточку. В следующем матче с «Оренбургом» придётся играть без лучшего бомбардира.

В концовке «Динамо» действовало с тремя центральными нападающими, одним из которых был защитник Осипенко. К сожалению, после перерыва голевые моменты куда-то пропали. Вторая половина оказалась безголевой. Следующий тур в РПЛ пройдёт среди недели. «Динамо» встретится в Москве с «Рубином», а «Пари НН» ждёт важнейшая игра с «Оренбургом» на выезде.