ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Пари НН — Динамо Москва — 1:1, обзор матча 25-го тура РПЛ, видео голов: Маричаль, Олусегун, промах Осипенко, 18 апреля 2026

Необъяснимый промах в матче «Динамо»! Как Осипенко не попал по пустым с линии вратарской?!
Кирилл Закатченко
«Пари НН» — «Динамо» Москва — 1:1, обзор матча
Динамовцы остались без победы в Нижнем Новгороде в день 103-летия клуба.

Московское «Динамо» играло на выезде во втором туре Мир РПЛ подряд. Несколько дней назад команда набрала три очка. На этот раз она осталась без победы.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 22'     1:1 Олусегун – 34'    
Удаления: Олусегун – 74' / нет

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский выставил стартовый состав с тремя центральными защитниками. Из-за отсутствия Максима Шнапцева (перебор карточек) правый фланг обороны закрывал Олакунле Олусегун. У «Динамо» в основу вернулись Хуан Касерес, Бителло и Константин Тюкавин. В прошлом туре первые двое не играли из-за повреждений, а нападающий появился по ходу встречи с «Акроном» (3:2) и отметился победным голом. Место в воротах снова занял Игорь Лещук — Курбан Расулов остался в запасе.

«Динамо» вышло на поле в Нижнем Новгороде в день своего 103-летия. Чем не мотивация? Но «Пари НН» неплохо смотрелся на первых минутах. Именно хозяева создали первый хороший момент у ворот Лещука. Впрочем, Ренальдо Сефас пробил слишком неточно. Такое только для статистики, не более.

Ответ «Динамо» получился более интересным. Тюкавин с места технично подкрутил в дальний угол — Никита Медведев с большим трудом перевёл мяч на угловой. Стандарт привёл к удару Максима Осипенко головой в створ, однако голкипер «Пари НН» снова оказался в порядке. А вот третий удар оказался голевым. На этот раз Николас Маричаль результативно открылся на угловом и головой пробил по недосягаемой для Медведева траектории.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В середине первого тайма Рубенс случайно наступил на ногу Матвею Урванцеву после единоборства на фланге. Игроку «Пари НН» было настолько больно, что в эфир просочилась пара непечатных словечек. К счастью, обошлось без серьёзной травмы. Да, Урванцев хромал, когда выходил за пределы поля, но потом разбегался.

Конечно, «Динамо» иногда играет «на ноль». На весеннем отрезке в РПЛ такое было дважды. Однако в Нижнем Новгороде повторилась история предыдущих туров — московская команда пропустила в четвёртой встрече подряд. Сефас слишком легко удрал от Касереса, и его прострел замкнул реактивный Олусегун. Скопинцев проиграл борьбу нигерийцу и наблюдал за тем, как соперник сравнивает счёт. К слову, Олакунле оформил пятый гол в чемпионате. После ухода Хуана Боселли в «Краснодар» именно африканец стал лучшим бомбардиром «Пари НН».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В добавленное к первому тайму время за лицо схватились и Осипенко, и тренер Гусев. Причина — удивительный промах защитника «Динамо». Сначала Тюкавин головой направил мяч в штангу, после чего Оиспенко не попал в пустой створ с линии вратарской. Вы тоже наверняка поймали флешбэк двухнедельной давности? Тогда нападающий «Сочи» Захар Фёдоров не попал в пустые ворота во встрече с «Рубином» (0:1).

Максим Осипенко не попадает в пустые ворота

Фото: Кадр из трансляции

Во втором тайме «Динамо» осталось без Рубенса. Если вы не видели момент с травмой в прямом эфире, то не советуем смотреть на это и в записи. Рубенс после верхового единоборства приземлился на ногу соперника, после чего правый голеностоп игрока «Динамо» выгнулся под страшным углом. Тот случай, когда больно смотреть повторы. Бразилец ушёл с поля в сопровождении врачей — на повреждённую ногу он не наступал. Здоровья легионеру «Динамо»!

На 74-й минуте «Пари НН» тоже понёс потерю. Но есть отличие. «Динамо» заменило травмированного Рубенса, а вот у нижегородского клуба не было такой возможности. Потому что Олусегун остановил прорыв Бителло недалеко от линии штрафной площади «Пари НН» и увидел перед собой вторую жёлтую карточку. В следующем матче с «Оренбургом» придётся играть без лучшего бомбардира.

Олакунле Олусегун Подробнее

В концовке «Динамо» действовало с тремя центральными нападающими, одним из которых был защитник Осипенко. К сожалению, после перерыва голевые моменты куда-то пропали. Вторая половина оказалась безголевой. Следующий тур в РПЛ пройдёт среди недели. «Динамо» встретится в Москве с «Рубином», а «Пари НН» ждёт важнейшая игра с «Оренбургом» на выезде.

