«Челси» проигрывает матч за матчем! «Манчестер Юнайтед» убрал их одним ударом

«Манчестер Юнайтед» нанёс «Челси» четвёртое поражение подряд в АПЛ. Команда Лиама Росеньора отваливается от топ-5 и рискует пролететь мимо Лиги чемпионов на будущий сезон.

На матч в Лондоне «Манчестер Юнайтед» остался с одним-единственным штатным центрбеком – 19-летним Хевеном. Магуайр и Мартинес заработали дисквалификации, Йоро и де Лигт травмированы. В этих обстоятельствах Майкл Кэррик слепил центр обороны из пары Хевен – Мазрауи, поменяв роль фланговому защитнику.

В первые 10 минут на поле не происходило ничего интересного, кроме борьбы за инициативу. Затем случился спорный эпизод после падения Палмера в единоборстве с Хевеном. Включился VAR. Штрафной или пенальти? Судейская бригада Оливера выбрала третий вариант – нет фола! Только после этого Эстевао нанёс первый удар «Челси». И свой последний во встрече. Вскоре бразилец получил травму – его заменил Гарначо.

Оборона «Манчестер Юнайтед» неплохо держалась с учётом всех проблем. «Челси» больше владел мячом, вот только хозяевам катастрофически не хватало скорости в атаке. Впрочем, и у команды Кэррика не клеились контрвыпады. Но однажды манкунианцы здорово вышли из-под прессинга «синих» за счёт стенки на третьего, и Мбемо, получив полполя свободного пространства, убежал к штрафной лондонцев. Отпасовал в район полукруга на поддержавшего атаку вторым темпом Кунью. Бразилец должен был бить, а всё испортил. Сделал плохое первое касание и в итоге ударил не по мячу, а по сопернику.

На исходе получаса «Челси» выдал приличный отрезок. Фернандес, возвращённый в основу после скандального интервью, выделялся активностью, однако не реализовал два голевых момента в первом тайме. Сначала стрелял со штрафного с 17 метров по центру – попал в «живую изгородь». Затем обокрал в штрафной Мазрауи и закручивал в дальний угол, тем не менее из убойной позиции отправил мяч мимо цели. Ещё был гол Делапа из очевидного офсайда. А вот «МЮ» перед перерывом забил своим единственным ударом в створ. На правом фланге снова прошла стенка на третьего, Гарначо не заблокировал прострел Фернандеша к 11-й метровой отметке, а Гюсто не помешал Кунье пробить в касание.

Для капитана «Манчестер Юнайтед» это 18-й голевой пас в чемпионате Англии. Бруну приблизился к рекордам Тьерри Анри и Кевина Де Брёйне, которые делали по 20 результативных передач за сезон. Во второй половине португалец продолжал «кормить» мячами Кунью и остальных, а у команды Росеньора было много владения без остроты. Болельщики на «Стэмфорд Бридж», вероятно, заскучали. Только через 10 минут после перерыва «Челси» сумел соорудить момент. Делап дождался в штрафной заброса из правого полуфланга, выиграл воздух у Мазрауи и зарядил в перекладину.

В середине тайма команда Кэррика, стремясь сохранить счёт 1:0, совсем прижалась к собственным воротам. Но как же везло «МЮ»! Гостей ещё раз спасла перекладина, когда Фофана также пробил головой после кросса. Причём и он мог забить из-под Мазрауи. Отсутствие центральных защитников всё-таки ослабило оборону манкунианцев как минимум в верховых единоборствах. Зато внизу Мазрауи хорошо справлялся. Несколько раз классно обезмячил соперников в своей штрафной, делал ювелирные подкаты.

В концовке «Манчестер Юнайтед» сумел засушить игру. У «синих» не получился финальный штурм. И даже когда экс-хавбек «Челси» Маунт «привёз» опасный стандарт, сыграв рукой у линии штрафной, команда Росеньора не выжала ничего из своего последнего шанса. В статистике хозяев – 21 удар. Однако при этом только три попадания в створ и 1,5 – по xG. Грустный вечер для «Стэмфорд Бридж».