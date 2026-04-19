Драма «Атлетико» в финале! Дважды спаслись, но в серии пенальти началась магия «Сосьедада»

Кубок Испании — первый трофей в карьере Захаряна, хоть он и не играл.

Финал Кубка Испании сразу и без мадридского «Реала», и без «Барселоны» – дело привычное. Происходит такое через сезон. Так было в 2020-м, когда «Реал Сосьедад» разделался с «Атлетиком». В 2022-м, когда «Бетис» огорчил «Валенсию». В 2024-м, когда «Атлетик» переиграл «Мальорку». В решающем матче 2026-го сошлись «Атлетико» и тот же «Сосьедад».

Арсен Захарян и так мало играет при Пеллегрино Матараццо. А теперь гарантированно лишил нас заголовка с его фамилией и не попал даже на лавку из-за болей в животе. Острого гастроэнтерита, если точнее. Золотую медаль и заодно первый трофей в карьере в случае победы партнёров россиянин бы в любом случае получил. Срослось хотя бы здесь! Развязку, впрочем, пришлось подождать. И это было прекрасно.

Насколько для вас жизненна следующая ситуация? Ты чуть опаздываешь на матч, но ускоряешься и практически успеваешь к началу и думаешь: «Фух, пропущу от силы минуту, ничего страшного». А потом приближаешься к трибуне и слышишь, как другие болельщики зашумели сильнее обычного.

К чему такая подводка? Просто «Сосьедад» забил уже на 14-й секунде! Причём предголевую передачу отдал вратарь! Ларраньяга далеко вынес в сторону левого фланга. Симеоне-младший не дотянулся до мяча в прыжке, и Гедеш подал. А Барренечеа перевисел Руджери и замкнул затылком! Привет, Андер!

«Сосьедад» празднует гол в ворота «Атлетико» Фото: Fran Santiago/Getty Images

В недавних противостояниях с «Барселоной» «Атлетико» дважды удерживал добытое преимущество. А теперь сам оказался в роли догоняющего. И не раз. Но пока про первый. Гол на 19-й минуте тоже считается ранним. Тогда-то и сравнял счёт Лукман! Гризманн нашёл Адемолу в штрафной (Альварес изобретательно пропустил мяч), и тот из-под Чалеты-Цара пальнул низом вправо. Хоть это должны были оценить в моменте все зрители.

Матч держал в напряжении обоюдными пусть и не явными, но шансами. Баски играли чуть лучше, чаще угрожали чужим воротам. И именно явный появился у них под конец первого тайма: Гедеш с навеса Солера пробил головой, и только после этого его кулаком на выходе приложил Муссо. Судья Рохас сразу указал на «точку», что вызвало споры даже у комментаторов. Тем не менее помощники на VAR с ним согласились, а Оярсабаль воспользовался подарком.

Нарушение Муссо на Гедеше Фото: Кадр из трансляции

К слову, тот же Рохас недавно не дал пенальти в Ла Лиге «Реалу», когда Мбаппе разбили до крови лицо.

Во второй половине «Атлетико» пытался пробить баскскую стену симбиозом навесов и дальних ударов. Без толку. Диего Симеоне до предела насытил атаку, выпустив на подмогу к Альваресу Нико Гонсалеса, Баэну, Альмаду и Сёрлота. Матараццо, напротив, сильно укреплял тылы. И «Сосьедад» всё-таки дрогнул на 83-й минуте!

Симеоне не зря оставил на поле именно Альвареса, а не готовящегося к переезду в МЛС Гризманна! Хулиан со скидки Альмады одурачил Горротксатеги шикарной подработкой и уложил мяч в правую девятку с 15 метров. И это «Сосьедаду» ещё повезло, что дело дошло до овертаймов: стопроцентные моменты загубили Баэна с Кардосо. Первый не замкнул прострел Льоренте на дальней штанге, а второй не реализовал выход один на один.

Баскам было бы странно и дальше всё время терпеть в обороне, поэтому они огрызнулись. И как! Муссо пришлось геройствовать: вратарь отразил и обводящий удар Сучича, и добивание в упор Оускарссона! Альварес ответил и от души шандарахнул в левую крестовину! Ну не огонь ли?

Такой триллер не мог не закончиться драматичной серией пенальти. Сёрлот не забил бывшему клубу и не перехитрил Марреро ударом чуть правее центра! А следом вратарь басков прыгнул в другой угол и потащил выстрел низом Альвареса! Муссо оставил «Атлетико» в деле, не дав отличиться Оускарссону. Этого оказалось мало.

Серия пенальти Фото: Fran Santiago/Getty Images

«Реал Сосьедад» ранее не побеждал «Атлетико» аж с января 2022 года. Ле Норман и Сёрлот тогда ещё играли за басков. Вместе с Янузаем и Давидом Сильвой. «Реал Сосьедад» не брал трофей в течение шести лет. «Реал Сосьедад», в конце концов, до прихода Матараццо торчал на 16-м месте и готовился к борьбе за выживание. Теперь он в топ-7 и с Кубком Испании.

Результат едва ли устроил «Арсенал»: лондонцам противостоять в полуфинале Лиги чемпионов ещё более злому «Атлетико».